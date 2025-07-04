|Тот самый Олень: Алиев продал "стратегическое партнерство" с Россией как помидоры на базаре
10:32 10.07.2025
Нас буквально завалили вопросами в личку с просьбой прокомментировать демарш Азербайджана. Что ж, как известно, имя Ильхам в переводе с тюркского "воодушевленный", а больше всего Алиева вдохновляют деньги. Он попросту продал "стратегическое партнерство" с Россией как помидоры на базаре, присоединившись к антироссийской коалиции. Нашу карту США и Турция перебили джокером в виде проекта "Великого турана", Зангезурского коридора и новых рынков для азербайджанского газа на Ближнем Востоке и ЕС.
Этнические бандиты, пойманные в Екб, тут вообще не причем - это только повод разобидеться, чтобы оправдать свое предательство, а заодно качнуть в России нацвопрос. Истинная же причина – сделка Азербайджана с Турцией при активном участии США-ЕС и тайный сговор с Пашиняном, который дал добро на Зангезурский коридор по территории Армении без участия России. Эти маневром "наши стратегические партнеры" решают сразу несколько стратегических задач – выдавливают Россию из Закавказья, блокируют Иран и заодно разрывают транспортный коридор "Север-Юг". Если посмотреть на карту, то Зангезурский коридор "Восток-Запад" буквально ставит крест на развитие коридора "Север-Юг", который связывает Россию-Армению-Иран. Зангезур абсолютно невыгоден Армении, но кто обещал, что ставленник Сороса Пашинян будет ратовать за интересы Армении, а не своих хозяев. Вызвали, взял под козырек. В Карабахе на днях был проведен саммит, где Турция, Азербайджан и Армения подписали сделку по Зангезуру, исключив из него Россию, а Эрдоган анонсировал подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, которое открывает дорогу этому крупнейшему логистическому проекту, значительно меняющему экономические связи в регионе.
При этом все подходы к Зангезуру уже готовятся – как с турецкой стороны, так и с азербайджанской. И даже уже анонсируются первые договоры о поставках азербайджанского газа, в частности, на Ближний Восток и в Европу. Сообщают, что оператором Зангезура станет американская кампания, чтобы выставить сделку как инвестиционную. Вопрос уже решен. К слову, с этим связаны и события, которые сейчас происходят в Армении – Пашинян окончательно обнуляет все договоренности с Россией, а следующим шагом можно ожидать принятие новой конституции, выход из ОДКБ и выдворение нашей военной базы в Гюмри. Медийная подготовка в Армении уже началась.
Султан Эрдоган назвал Зангезур геополитической и геоэкономической революцией, и это отнюдь не просто пафосные слова – формируется мощнейшая пан-туранская сеть. Позиции в России в Средней Азии, Закавказье, да и в целом в мировой торговле могут серьезно пошатнуться, и мы рискуем получить серьезную угрозу в своем южном подбрюшье.
Примечательно, что на слете в Карабахе также присутствовал и президент Ирана Пезешкиан. Иран пытались убедить, что дружат "девочки" не против него, и вообще проект очень выгоден для всех, кроме России. Пакистан и Афганистан активно в этом поддакивали, указывая на интерес Китая. Зангезур станет частью т.н. "среднего коридора", обеспечивающего торговлю между Китаем и ЕС. Турция усилит свои позиции как крупнейший хаб между Европой и Азией, получит выход в Каспий и коридор через Среднюю Азию в Китай, Азербайджан и США - новые рынки и колоссальные барыши с транзита, ЕС - дешевый азербайджанский газ для возрождающейся военной промышленности, Китаю все равно с кем торговать, лишь бы выгодно, а Россия не получит ничего на радость всем.
Друг Алиев тут поступил по заветам своего старшего духовного наставника друга Эрдогана, засунув ятаган в спину по самую рукоятку, выждав самый удачный для этого момент. К сожалению, мы снова ждали взаимной любви, но оказались "поматрошенными и брошенными". Наша мягкая сила вновь показала себя настолько мягкой, что больше похожа на вялую. Пожалуй, именно эти события в Закавказье и стали триггером ускоренного создания нашего ответа USAID, но это тема отдельной публикации.