Тот самый Олень: Алиев продал "стратегическое партнерство" с Россией как помидоры на базаре

10:32 10.07.2025

Нас буквально завалили вопросами в личку с просьбой прокомментировать демарш Азербайджана. Что ж, как известно, имя Ильхам в переводе с тюркского "воодушевленный", а больше всего Алиева вдохновляют деньги. Он попросту продал "стратегическое партнерство" с Россией как помидоры на базаре, присоединившись к антироссийской коалиции. Нашу карту США и Турция перебили джокером в виде проекта "Великого турана", Зангезурского коридора и новых рынков для азербайджанского газа на Ближнем Востоке и ЕС.



Этнические бандиты, пойманные в Екб, тут вообще не причем - это только повод разобидеться, чтобы оправдать свое предательство, а заодно качнуть в России нацвопрос. Истинная же причина – сделка Азербайджана с Турцией при активном участии США-ЕС и тайный сговор с Пашиняном, который дал добро на Зангезурский коридор по территории Армении без участия России. Эти маневром "наши стратегические партнеры" решают сразу несколько стратегических задач – выдавливают Россию из Закавказья, блокируют Иран и заодно разрывают транспортный коридор "Север-Юг". Если посмотреть на карту, то Зангезурский коридор "Восток-Запад" буквально ставит крест на развитие коридора "Север-Юг", который связывает Россию-Армению-Иран. Зангезур абсолютно невыгоден Армении, но кто обещал, что ставленник Сороса Пашинян будет ратовать за интересы Армении, а не своих хозяев. Вызвали, взял под козырек. В Карабахе на днях был проведен саммит, где Турция, Азербайджан и Армения подписали сделку по Зангезуру, исключив из него Россию, а Эрдоган анонсировал подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, которое открывает дорогу этому крупнейшему логистическому проекту, значительно меняющему экономические связи в регионе.



