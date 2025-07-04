Война с фейками: В Россию завезут миллион мигрантов из Индии

17:52 10.07.2025

Фейк: В Россию завезут миллион мигрантов из Индии. Такая информация появилась в Сети.



Правда: Популярные каналы в Сети снова искажают информацию и хайпуют на громких заголовках. Первоисточником фейка стало заявление главы Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина - именно он в разговоре с журналистами сообщил "сенсацию". Важно пояснить, что привлечение работников из визовых стран, к которым относится Индия, происходит строго через механизм квотирования. Квоты формируются на год вперед и определяются на основе запросов регионов и работодателей с учетом реальной потребности.



"Квота определяется на год соответствующим актом правительства. Внутри этих 235 тысяч, определенных квотой, был заложен некоторый резерв, который позволяет внутри года перераспределять квоту между регионами и предприятиями. Необходимости увеличения квот в текущем году пока не видим", - отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.



В 2025 году к работе в России привлекут 234,9 тысячи мигрантов, в том числе 71 817 граждан из Индии. Для Свердловской области, за которую беспокоится Беседин, квота для всех визовых стран составила 4 343 человека, отметили в Минтруде.



По словам Котякова, сейчас парламентарии разрабатывают законопроект "об организованном наборе" - власти хотят, чтобы мигранты не просто так приезжали в Россию, а, зная, что для них подготовлено официальное рабочее место. "В этой сфере, даже при большой кадровой потребности, нельзя ставить на второй план и пренебрегать безопасностью и контролем", - подчеркнул он.



