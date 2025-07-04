Туризм, агропром, энергетика: Узбекистан и Восточный Казахстан развивают сотрудничество

18:35 10.07.2025

Среди направлений делового партнерства - возможность поставок ядерного топлива для будущей АЭС Узбекистана, а также обмен опытом в сфере захоронения и переработки промышленных отходов.



ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. Перспективы сотрудничества между Узбекистаном и Восточно-Казахстанской областью обсудили посол РУз в РК Бахтиер Ибрагимов и аким области Нурымбет Сактаганов.



В частности, речь шла об агропромышленном комплексе и туристической отрасли.



"Уже в этом сезоне будет восстановлен маршрут движения поезда из Усть-Каменогорска в Ташкент, Самарканд и Бухару, а также открыты прямые авиарейсы из областного центра в Узбекистан. В свою очередь, представители Узбекистана рассказали о популярных туристических дестинациях своей страны", - говорится в сообщении.



Говорили также о возможностях экспорта из Восточного Казахстана в Узбекистан растительного масла и меда.



"Среди других направлений делового партнерства - возможность поставок ядерного топлива для будущей АЭС Узбекистана, а также обмен опытом в сфере захоронения и переработки промышленных отходов", - говорится в сообщении.



По словам акима Восточно-Казахстанской области, реализация совместных проектов позволит вывести сотрудничество между Восточным Казахстаном и Узбекистаном на новый, стратегически важный уровень.