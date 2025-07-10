Кыргызстан. У налоговика Абдувапова нашли $55 млн. - он станет самым бедным человеком, - глава ГКНБ Ташиев

23:43 10.07.2025

У экс-главы ГНС Абдувапова выявлено имущество на $55 млн. Его конфискуют, он станет бедным, - Камчыбек Ташиев



10 июля 2025



Tazabek - У экс-главы Налоговой службы Алтынбека Абдувапова обнаружено имущество на $55 млн. Об этом 9 июля сказал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на встрече с руководителями города Ош и Ошской области.



