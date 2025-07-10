|Кыргызстан. У налоговика Абдувапова нашли $55 млн. - он станет самым бедным человеком, - глава ГКНБ Ташиев
23:43 10.07.2025
У экс-главы ГНС Абдувапова выявлено имущество на $55 млн. Его конфискуют, он станет бедным, - Камчыбек Ташиев
10 июля 2025
Tazabek - У экс-главы Налоговой службы Алтынбека Абдувапова обнаружено имущество на $55 млн. Об этом 9 июля сказал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на встрече с руководителями города Ош и Ошской области.
"Мне сообщили, что у Алтынбека Абдувапова выявлено имущество и состояние на сумму $55 млн. Он был руководителем налоговой службы, а вы говорите, что "ни копейки не берем". Кто из вас дал ему деньги, а кто - нет? Он проработал более 10 лет, никаким бизнесом не занимался, с частными структурами не сотрудничал. Откуда тогда 55 миллионов? Сами же сотрудники говорят: "Мы ежемесячно давали от $50 до 100 тыс.", - сказал Ташиев.
Он отметил, что все имущество Абдувапова будет конфисковано, а сам он понесет ответственность по закону.
"Он станет самым бедным человеком. Больше не будет такого, чтобы чиновник богател, а потом, дав немного судьям и другим, выходил сухим из воды и ездил на джипе, кичась. Эти времена прошли", - заявил глава ГКНБ.
История вопроса
Бывшего председателя Государственной налоговой службы Алтынбека Абдувапова оставили и экс-заместителя Исламбека Кыдыргычова оставили под стражей до 20 июля 2025 года. Об этом 20 мая сообщили в Первомайском районном суде.
Абдувапова и Кыдыргычова задержали в декабре 2024 года. Они были отстранены от должностей и отправлены для содержания в ИВС СИЗО ГКНБ. Причина - подозрения в коррупции в налоговых органах, связанной с использованием электронных товаро-транспортных накладных и из возвратом.
Ранее меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении обоих продлевали 2 раза постановлениями суда от 17 января и 17 марта 2025 года.
В начале декабря 2024 года в 4 районных отделах Государственной налоговой службы в столице были проведены обыски.
По данным ГКНБ, отдельные крупные производители и импортеры подакцизной группы товаров (алкогольная и сахаросодержащая продукция, табачные изделия), фактически осуществляя поставки преимущественно в южные регионы республики, в учетных базах фиксировали отклонение и отзыв грузо-сопроводительных документов.
"Сотрудники ГНС только за 2024 год умышленно оставляли без внимания многочисленные факты отзыва и отклонения товарно-транспортных накладных на подакцизную группу товаров в городе Бишкек общей стоимостью более 3,2 млрд сомов", - сообщали в ГКНБ.
Согласно расследованию спецслужбы, 1 млн ЭТТН были возвращены, но ни одна из них не проверялась налоговыми инспекторами. Общий оборот суммы ЭТТН составил 464 млрд сомов, а сумма неуплаченных налогов - до 30 млрд сомов.