ВС РФ начали битву за контроль над излучиной Волчьей на юге Донбасса – итоговая сводка Readovka за 10 июля

00:05 11.07.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 10 июля в разрезе СВО. Русские войска форсировали реку Мокрые Ялы и завязали бои за излучину Волчьей. В Киеве убит высокопоставленный офицер СБУ, ответственный за диверсионную работу против России. Германия объявила о готовности закупать системы Patriot для Украины. Редакция Readovka рассмотрела необходимость нанесения ударов по вещательным центрам на Украине.



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