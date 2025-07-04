|ВС РФ начали битву за контроль над излучиной Волчьей на юге Донбасса – итоговая сводка Readovka за 10 июля
00:05 11.07.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 10 июля в разрезе СВО. Русские войска форсировали реку Мокрые Ялы и завязали бои за излучину Волчьей. В Киеве убит высокопоставленный офицер СБУ, ответственный за диверсионную работу против России. Германия объявила о готовности закупать системы Patriot для Украины. Редакция Readovka рассмотрела необходимость нанесения ударов по вещательным центрам на Украине.
Обложить Новопавловку
Украинские войска оставили излучину реки Мокрые Ялы, как и предполагала редакция Readovka, весьма быстро. Далее ВС РФ удалось пересечь вышеупомянутую водную артерию и прямым ударом овладеть селами Поддубное, Толстой и Мирное. Битва за излучину Волчьей началась. Более того, эта атака поддерживает южное крыло наступления на излучину реки, идущее вектором на север. Таким образом ВСУ попали в весьма затруднительную ситуацию, когда часть оборонительных позиций автоматически обесценивается, ведь в свое время укрепления строились с расчетом на отражение наступления сугубо с юга, а получилось, что вектор атаки идет как с юга, так и с востока. Неприятель никак не ожидал, что бои западнее города Курахово закончатся вынужденным оставлением сложной системы обороны без шанса остановить фронт.
Однако, как также утверждала редакция Readovka, если ВСУ были вынуждены оставить излучину Мокрых Ял, то за излучину Волчьей они попытаются зацепиться. И это несмотря на всю тяжесть оперативной обстановки. Стоит отметить, что если неприятель утратит данную территорию, то он столкнется с угрозой охвата Новопавловки как с юга, так и с севера. Село в оборонительном отношении максимально подготовлено, его гарнизон может сдерживать фронтальные атаки. Изобилие полевых укреплений и прочих плодов военно-инженерной науки делают Новопавловку реально крепким орешком, штурма которого в лоб необходимо избегать. Но у ВСУ есть единственный вариант попытаться не допустить обхода села. Если северное направление обхода данного укрепленного населенного пункта прикрывается упорно сопротивляющимися украинскими подразделениями в районе Муравки, то южное направление представляет собой куда более сложную историю, в том числе с точки зрения ландшафта. Противник попросту не мог оборонять упомянутые в начале села, которые ВС РФ уже освободили, и едва ли сможет удержать Новохатское. А вот Зеленый Гай и Искра представляют собой "крепости", перед которыми есть заслоны в виде развитой сети опорных пунктов, следовательно, в их случае наступление с двух направлений уже может не сработать. Более того, за этими населенными пунктами также находятся укрепления, что обеспечивает ВСУ возможность "скакать лягушкой" с одного эшелона на другой. И всей этой системе фортификаций помогает сама река Волчья. Таким образом, как ландшафт, так и инженерные сооружения обеспечивают противнику многочисленные выгоды. Однако в очередной раз у украинской стороны не без сложностей. Есть у ВСУ одна хроническая проблема, которая и обеспечила нашим войскам относительно легкое овладение предыдущей излучиной, это, собственно, острейший дефицит личного состава. И такое изобилие полевых позиций может сыграть с командованием незалежной злую шутку – наличие укреплений не равно наличию тех, кто будет их оборонять. Именно из-за этого в свое время украинские подразделения "подарили" русским штурмовикам ротный опорный пункт у села Шевченко к югу от Покровска. Не исключено, что история повторится, а внешне кажущийся почти неприступным эшелонированный контур обороны может оказаться куда менее боеспособным, чем представляется на первый взгляд.
Пуля возмездия
В Киеве сегодня был ликвидирован полковник СБУ Воронич. Он занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления центра специальных операций СБУ. Данная силовая структура Украины отвечала за организацию терактов на объектах гражданской и военной инфраструктуры, убийства должностных лиц и прочие акции в нашем тылу. В ее ведение также входили вербовка людей и курирование "спящих" агентов СБУ на территории РФ. Иными словами, стрелок "прибил очень крупную и значимую шишку".
Неизвестно ни его имя, ни мотивы, нет и достоверной информации о заказчике. Так или иначе, комсостав украинских спецслужб получил весомые основания нервничать и оглядываться. Примечательно, что это не первая подобная акция против старшего офицерского состава противника в Киеве. 8 июля в столице незалежной был застрелен подполковник ВСУ. Он занимал должность заместителя начальника городского ТЦК. Фамилия убитого подполковника украинскими источниками до сих пор не раскрыта.
Кошелек войны
Канцлер ФРГ Мерц объявил, что Берлин готов закупать у Вашингтона системы Patriot для их последующей передачи ВСУ. Как ранее упоминала редакция Readovka, ощутимые сигналы выхода украинского общества из-под контроля вынуждают Запад резко корректировать подход к обеспечению незалежной. Системы ПВО необходимы Банковой не только ради попытки закрыть небо от средств поражения ВС РФ, но и для другой цели. Недовольство украинского населения и его готовность к сотрудничеству с нашей армией вызваны еще и четким ощущением того, что Запад его сначала прельстил, а потом бросил на произвол судьбы. Поэтому партнеры незалежной пытаются снова изобразить из себя "доброго самаритянина", чтобы не допустить соскока украинского обывателя с нужной ему общественно-политической повестки.
Ситуация хоть и требует аврала, но Трамп снова проявляет свою бизнес-жилку. Системы Patriot будут покупаться за европейские деньги. Таким образом, главный игрок НАТО убивает этим сразу двух зайцев – "подкачивает" спасательный круг Зеленского и зарабатывает.
Следующий этап давления на боевые точки
Украинский режим, как бы ни строил из себя "исполина", скорее тянет на "колосса на глиняных ногах". Это показала продолжающаяся серия ударов по системе войскового комплектования незалежной. Но есть еще одна болевая точка помимо "прилетов" по ТЦК, надавив на которую можно организовать еще большую "тряску" под ногами Зеленского и компании. Речь идет о вещательных центрах Украины. В ночь на 10 июля массированная атака на военные и промышленные объекты в Киеве затронула студию 5-го телеканала, аффилированного с экс-президентом Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим). Вещание им временно прекращено.
Важно заметить, что режим Зеленского стоит на трех китах: стабильная пропаганда, силовой аппарат и общественные настроения. И первый "кит", возможно, самый важный. Третий уже преодолевается консолидацией и радостью местных от атак по военкоматам, что уже подтолкнуло их к сотрудничеству с ВС РФ. А вопрос пропаганды решается прямыми ударами по вещательным центрам. После этого "Зеленский замолчит". Да, в современных условиях повсеместное распространение интернета не даст получить от центров вещания все выгоды. Однако важно понимать, что, если бы "единый телемарафон" – ядро пропагандистской машины на Украине – хоть как-то уступал в потенциале интернету, на него не продолжали бы выделять деньги ни украинские власти, ни их западные кураторы. "Телемарафон" и прочие вещательные проекты прежде всего рассчитаны на возрастную категорию населения.
Если оставить обычного украинца на едине со своими мыслями, то у него появится время, чтобы критически оценивать действия властей. Также есть и символический аспект, украинское телевещание относительно стабильно работало в центральных и западных областях Украины все время хода СВО. А если по прошествии времени, когда кладбища достигли размеров крупных сел, ситуация на фронте стабильно деградирует прибавится еще перебои с телевещанием и радио, то будет свой эффект. Его не стоит недооценивать.
Вчера, 9 июля, главным событием дня стало освобождение села Каменское на Запорожском направлении.