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О маршрутах наркотранзита через страны Центральной Азии, - Владимир Прохватилов
00:57 11.07.2025

Спецслужбы США и Великобритании поддерживают наркотранзит через страны Центральной Азии
Сегодняшний наркорынок все активнее заполняется синтетическим зельем

10.07.2025 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ

В середине февраля 2024 года тогдашний секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике в Бишкеке рассказал о существенных изменениях в наркотрафике на афганском направлении: "Информация о наркоситуации в государствах Центральной Азии указывает на то, что поставки наркотиков афганского происхождения по традиционным маршрутам не ослабевают. Вместе с тем изменяется соотношение изъятых видов наркотиков, в котором все более значительную роль начинает играть метамфетамин".

"По нашим оценкам, в краткосрочной перспективе следует ожидать контрабандных поставок наркотиков опийной группы из накопленных в прежние годы преступными группировками запасов. Особую важность приобретает работа по выявлению подобных партий и мест их возможного хранения", – добавил он.

В последние годы в Афганистане резко увеличилось производство метамфетамина. Его привлекательность объясняется более высокой, чем у героина, маржой прибыли для производителей, благодаря более низким накладным расходам и недорогим ингредиентам, причем особенно сейчас, когда началось местное производство исходного химического вещества – псевдоэфедрина (обычного ингредиента лекарств от простуды).

В 2020 году Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости предупреждал, что индустрия производства мета в Афганистане может вскоре стать такой же большой, как и героиновая индустрия.

В ноябре 2023 года Управление ООН по наркотикам и преступности опубликовало отчет, в котором говорится, что в 2023 году в Афганистане резко сократилось производство опиатов. Этому предшествовало то, что в апреле 2022 года "Талибан" объявил о запрете на производство, употребление и перевозку наркотических средств. Это касалось также опиумного (или снотворного) мака, что привело к 95% сокращению в его выращивании и производстве опиоидных наркотиков в целом. Следовательно, Афганистан перестал быть крупнейшим в мире производителем опиума и основным источником героина в Европе и Азии.

Впрочем, это касается только опиоидных наркотиков. В отчете отмечается, что торговля метамфетамином, являющимся синтетическим наркотиком, продолжает расти в регионе. Отсутствие надежных данных по производству метамфетамина затрудняет оценку влияния запрета "Талибана", но в отчете отмечают, что постоянный рост количества случаев изъятия наркотика вокруг Афганистана указывает, что срывов в поставках амфетамина нет.

Это подтверждает также отчет Управления ООН по наркотикам и преступности о производстве метамфетамина в Афганистане, опубликованный в августе 2023 года. Авторы указывают, что после запрета "Талибана" на производство наркотических веществ торговля метамфетамином только усилилась.

В феврале 2024 года Агентство по контролю за наркотиками Таджикистана сообщило, что, несмотря на заявления талибов о мерах по борьбе с наркотиками, признаков снижения наркотрафика из Афганистана в Таджикистан не наблюдается.

В ведомстве заявили, что производство наркотиков продолжается в подземных лабораториях на территории Афганистана.

Апрель 2022 года стал поворотным: талибы официально запретили выращивание мака, ключевого сырья для производства опиума и героина. В 2023 году посевы мака сократились на 95% – с 233 тыс. до 10,8 тыс. гектаров. Это привело к резкому падению объемов героина, росту цен (с $116 до $408 за кг) и главное – к переходу на синтетические наркотики.

Один из них – метамфетамин, который начали производить из дикорастущей эфедры, растущей в афганских горах. Это открыло путь к кустарному производству в значительных масштабах.

Сегодняшний наркорынок все активнее заполняется веществами вроде метамфетамина, мефедрона, трамадола, прегабалина и нитазенов, уже ставших причиной всплеска смертей во многих странах.

Производство синтетики не зависит от климата или сезона: лаборатории могут быть размещены в квартире, гараже или подвале. Многие вещества до сих пор не включены в международные списки контролируемых, что делает их особенно привлекательными для наркобизнеса.

Сегодня афганская провинция Нангархар, где сосредоточены организационные структуры финансируемой ЦРУ террористической группировки "Вилаят Хорасан", является, как мы писали, центром производства и основным поставщиком наркотиков в Европу.

Именно в подземных лабораториях в провинции Нангархар террористы "Вилаята Хорасан" производят синтетические наркотики.

Имеются несколько маршрутов транспортировки произведенных в Афганистане наркотиков.

Из этих маршрутов главными являются балканский (через Иран (вариант – в Пакистан к порту Карачи и далее – морским путем), Турцию, балканские страны и далее – в Южную и Центральную Европу по направлению к Нидерландам) и северный.

В последнем случае главным магистральным направлением считается совокупность маршрутов, проходящих через Таджикистан, Кыргызстан (или узбекистанскую часть Ферганской долины) и Казахстан.

Различные ответвления маршрута идут через афганско-узбекскую границу и Казахстан (в середине 1990-х гг. один из главных северных путей проходил через г. Термез, оттуда – в Карши, Бухару, Ургенч, Нукус и далее через плато Устюрт в Казахстан), через афганско-туркменскую границу – в Казахстан или Азербайджан.

Если преимуществами балканского маршрута являются более короткое на пути в страны ЕС расстояние и меньшее число государственных границ, которые надо пересекать во время трафика, то северный путь привлекает внимание наркобизнеса прозрачностью границ между странами СНГ.

Практически все основные маршруты транспортировки наркотиков из Афганистана проходят через Центральную Азию и Южный Кавказ:

- афганская провинция Бадахшан – Горный Бадахшан, Таджикистан – Ош, Киргизия – Сумгаит, Азербайджан – Босния, Хорватия – Западная Европа;

- афганская провинция Бадахшан – Душанбе, Таджикистан – Бомборы, Грузия – Аджария – Турция;

- афганская провинция Мургаб – Горный Бадахшан, Таджикистан – Ош – Бишкек – Гянджа, Азербайджан.

Заметим, что все эти маршруты проходят через Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО) Таджикистана. В 2001 году МИ-6 и британская военная разведка ДИС взяли, как мы писали, под свой контроль наркотрафик в граничащей с ГБАО афганской провинции Кундуз, а в 2002 году – наркотрафик через ГБАО.

Таким образом, именно спецслужбы США и Великобритании поддерживают наркопроизводство в Афганистане и наркотранзит через страны Центральной Азии.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1752184620


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