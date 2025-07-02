Зам. Генпрокурора Туркменистана стал Мухамметмырат Сапаргулыев

10:34 11.07.2025

М.Сапаргулыев назначен заместителем Генерального прокурора Туркменистана



Постановлением Президента Туркменистана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами страны Сердара Бердымухамедова в соответствии со статьей 16-й Закона Туркменистана "О прокуратуре Туркменистана":



младший советник юстиции Сапаргулыев Мухамметмырат Гурбанмырадович назначен заместителем Генерального прокурора Туркменистана, начальником Главного управления с освобождением от должности прокурора Копетдагского этрапа города Ашхабад;



советник юстиции Гурбангулыев Бегенч Язмухаммедович освобожден от должности заместителя Генерального прокурора Туркменистана, начальника Главного управления.



02.07.2025