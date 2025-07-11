В Узбекистане отменяется закон о прописке в Ташкенте: вводится единый порядок регистрации

12:37 11.07.2025

Граждане Узбекистана, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны проходить регистрацию по месту жительства и месту пребывания.



11.07.2025



В Узбекистане приняли закон "О регистрации граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства и пребывания". Об этом сообщает Министерство юстиции.



Соответствующим документом отменяется действие закона "О перечне категорий лиц-граждан Республики Узбекистан, подлежащих регистрации по месту постоянного проживания в городе Ташкенте и Ташкентской области", который был принят в 2011 году.



Новым законом устанавливается единый порядок регистрации по месту жительства и пребывания по всей стране. Согласно документу, граждане Узбекистана, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны проходить регистрацию по месту жительства и месту пребывания.



Собственник жилого помещения или лицо, обладающее правом распоряжения им, должно своевременно регистрировать лиц, проживающих в этом жилье, по месту жительства или месту пребывания. Регистрация лиц, проживающих в средствах размещения или находящихся на лечении в медучреждениях, осуществляется ответственными сотрудниками этих учреждений через систему E-mehmon.



В случае изменения места жительства или пребывания необходимо пройти регистрацию по новому адресу не позднее чем через 10 рабочих дней с момента прибытия.



Граждане Узбекистана, которые проживают за рубежом, должны зарегистрироваться по месту жительства или пребывания не позднее 10 рабочих дней с момента въезда в страну. Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие за пределами Узбекистана, обязаны пройти регистрацию по месту пребывания в течение 10 рабочих дней с момента въезда, если международные договоры или законодательство страны не предусматривают иной срок.



В каких случаях могут отказать в регистрации:



непредставление необходимых документов, предусмотренных настоящим законом;

несоответствие представленных данных действительности;

неуплата государственной пошлины;

наложение запрета или ареста на передачу жилого помещения;

наличие ограничений на свободу передвижения и выбора места жительства;

нарушение социальных норм жилой площади.



Регистрация по месту жительства осуществляется в подразделениях миграции и оформления гражданства органов внутренних дел, в центрах государственных услуг и через ЕПИГУ.



Соответствующий документ вступит в силу через три месяца - 11 октября 2025 года.