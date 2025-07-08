НГ: В Монголии Япония сыграла картой императора

16:41 11.07.2025

Токио обещает Улан-Батору экономическую помощь



Владимир Скосырев

08.07.2025



В Монголию – страну, у которой нет выхода к морю, и есть только два соседа – РФ и КНР, пожаловал император Японии Нарухито. Его визит, как надеются в Токио, поможет расширить влияние Японии в Монголии, а также подкрепить ее статус как государства, которое проводит на международной арене курс, не зависящий ни от Китая, ни от России. Тут устремления Токио совпадают с интересами его военного союзника – США. Но Япония также эзоповым языком говорит о намерении способствовать демократическим реформам в Монголии.



Как передает агентство АР, Нарухито провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Это важная часть программы пребывания японского императора и его супруги Масако в Монголии, рассчитанной на семь дней. Нарухито ранее в качестве наследника престола приезжал в Монголию. Япония хочет использовать его визит для расширения экономических связей со страной, которая имеет богатые запасы угля, меди и других минералов. Сейчас они в основном экспортируются в Китай. И японские компании хотят получить доступ к этим природным богатствам, особенно к редкоземельным металлам.



Но характерно, что японские и западные СМИ подают поездку Нарухито как свидетельство расширения связей между двумя демократическими странами. Хотя движение к демократии совпало в Монголии с развалом Советского Союза, который ранее был для нее не просто партнером, но защитником от посягательств внешних сил. Так, в 1939 году советские и монгольские войска нанесли в районе реки Халхин-Гол поражение Японии, которая вторглась на территорию Монголии.



Поездка Нарухито, как подчеркивает АP, напрямую связана с событиями Второй мировой войны, 80-летие завершения которой будет отмечаться в начале сентября. Император возложил цветы у памятника японцам, которые попали в плен к советским войскам, освобождавшим от японских оккупантов северо-восток Китая.



По данным японской прессы, всего в советском плену насчитывалось примерно 575 тыс. японских военнослужащих. Токио называет их интернированными лицами. Около 14 тыс. из них Москва направила на работы по строительству правительственных учреждений, университета, театра в Монголии. Некоторые из них умерли. В их честь воздвигнут монумент. Нарухито возложил у этого памятника цветы. У этой церемонии двойной смысл. С одной стороны, это выражение соболезнования жертвам японской агрессии, с другой – дань памяти японским солдатам, погибшим на войне вдали от родины.



Нарухито в последние годы посещал места, где во время Второй мировой войны погибло очень много людей, например Хиросиму, Окинаву. Он говорит, что чтит память японцев, погибших в войне, развязанной при его деде – императоре Хирохито.



Монголия, покончившая с правлением коммунистов 1989 году, старалась балансировать между Китаем, Россией и США и их союзниками – Японией и Южной Кореей. С Россией у Монголии сохраняются дружественные связи. Президент РФ Владимир Путин нанес визит в Монголию в 2024 году. Он был приурочен к 85-й годовщине совместной победы советских и монгольских войск над японскими вооруженными силами на Халхин-Голе.



В беседе с "НГ" Валерий Кистанов, главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Визит проходит в рамках императорской дипломатии Японии. Нарухито посетил водоочистные сооружения в Улан-Баторе. Это его хобби. В Монголии это проблема острая. Япония ранее помогла создать систему водоснабжения и канализации в Улан-Баторе. Японцы считают Монголию дружественной страной, хотя она воевала вместе с Советским Союзом против Японии. Во время визита политические вопросы не будут обсуждаться. Тем не менее Монголия занимает довольно важное место в планах Токио, касающихся Дальнего Востока и Центральной Азии"..



По словам эксперта, монголы симпатизируют Японии, видя в ней пример того, как азиатская страна, которая могла стать колонией западных держав, сама превратилась в развитую промышленную страну. К тому же монголы очень интересуются японской борьбой сумо. Один из них добился высокой категории в Японии. И это еще один момент, объясняющий интерес японцев к Монголии.