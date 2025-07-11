|Таджикской долине Алмоси присвоен статус сельскохозяйственного наследия мирового значения
17:58 11.07.2025
11.07.2025 | Обзор событий
Это первый объект в Центральной Азии в престижном списке сельскохозяйственного наследия мирового значения GIAHS (Globally Important Agricultural Heritage Systems). Статус присваивается в рамках Продовольственной и сельскохозяйственной программы (ФАО) ООН.
ГИАХС
Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС) – это не просто красивые природные ландшафты, но и методы ведения сельского хозяйства, которые обеспечивают средства к существованию в сельских районах, уникальным образом сочетая биоразнообразие, устойчивые экосистемы, традиции и инновации. Объекты в Таджикистане, Южной Корее и Португалии были официально объявлены в рамках флагманской программы ФАО на заседании Научно-консультативной группы ГИАХС, состоявшемся 7-8 июля 2025 года. С учетом последних добавлений всемирная сеть объектов сельскохозяйственного наследия ФАО насчитывает уже 99 систем в 29 странах, - сообщает портал ООН.
Особенности долины Алмоси
Интегрированная агропастбищная система в долине Алмоси в Таджикистане сочетает сезонное отгонное животноводство овец с выращиванием винограда, зерновых, плодовых садов и овощей на суровых горных ландшафтах. Формировавшаяся на протяжении веков, она поддерживает продовольственную безопасность и средства к существованию, помогает сохранить агробиоразнообразие и культурное наследие. Опираясь на традиционные знания, общины долины Алмоси успешно справляются с эрозией почв, нехваткой воды и последствиями изменения климата.
В долине есть разнообразные экосистемы и широкий спектр сельскохозяйственных культур и домашнего скота, в том числе местные сорта пшеницы, ячменя и овощей, а также местные гиссарские овцы. Виноград тайфи розовый занимает центральное место в идентичности долины, ценится за его качество и перерабатывается в изюм, сироп, сок и вино.
Сельское хозяйство руководствуется практиками предков, включая контурную посадку, органические удобрения, традиционный календарь, чувствительность к сигналам природы и древние методы орошения для экономии воды. Управление общинами координируется через махаллинские комитеты, семейные фермы, кооперативы и колхозы, обеспечивая передачу знаний, совместное использование ресурсов и культурную преемственность.
Агропастбищная система
Интегрированная горная агропастбищная система в Таджикистане стала первым (уникальным, - прим.) вкладом Центральной Азии в список систем сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС), - сообщает ФАО.
Долина Алмоси, расположенная в горной части Гиссарского района Таджикской республики, здесь культивируют местные сорта пшеницы, ячменя, овощей и винограда. В регионе разводят гиссарских овец – породу, адаптированную к суровым условиям.
Соб. корр. ФСК