Таджикской долине Алмоси присвоен статус сельскохозяйственного наследия мирового значения

17:58 11.07.2025

11.07.2025 | Обзор событий



Это первый объект в Центральной Азии в престижном списке сельскохозяйственного наследия мирового значения GIAHS (Globally Important Agricultural Heritage Systems). Статус присваивается в рамках Продовольственной и сельскохозяйственной программы (ФАО) ООН.



ГИАХС



Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС) – это не просто красивые природные ландшафты, но и методы ведения сельского хозяйства, которые обеспечивают средства к существованию в сельских районах, уникальным образом сочетая биоразнообразие, устойчивые экосистемы, традиции и инновации. Объекты в Таджикистане, Южной Корее и Португалии были официально объявлены в рамках флагманской программы ФАО на заседании Научно-консультативной группы ГИАХС, состоявшемся 7-8 июля 2025 года. С учетом последних добавлений всемирная сеть объектов сельскохозяйственного наследия ФАО насчитывает уже 99 систем в 29 странах, - сообщает портал ООН.



