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Казахстан и Афганистан подписали меморандум о создании Трансафганской железной дороги
18:39 11.07.2025

Визит казахстанской делегации в Кабул

АСТАНА, 11 июл - Sputnik. Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу провел переговоры с властями Афганистана.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, стороны подробно обсудили создание эффективной транспортно-логистической инфраструктуры, включая развитие Трансафганского маршрута, как ключевого элемента в обеспечении устойчивой и взаимовыгодной торговли в регионе.

"В этом контексте подтверждено намерение Казахстана инвестировать в строительство железной дороги "Тургунди-Герат", - сообщает МИД.

Отдельное внимание уделили вопросам расширения поставок афганской продукции на казахстанский рынок. В республике представлены фрукты, минеральная вода и безалкогольные напитки афганского производства.

В целях расширения торговли предложено наладить поставки данной продукции в западные регионы Казахстана через пограничный город Тургунди и территорию Туркменистана, отметили в ведомстве. Это позволит казахстанским потребителям получать свежую продукцию в межсезонье, а афганским фермерам – выйти на крупный рынок сбыта.

"Сегодня Афганистан стал для нас одним из важных партнеров, с которым активно развиваем торгово-экономическую повестку. Мы нацелены на увеличение товарооборота до 3 млрд долларов – соответствующая задача уже определена и поддержана обеими сторонами. Для этого Казахстан готов нарастить поставки сельхозпродуктов, ГСМ, минеральных удобрений, продукции химической промышленности", – отметил глава МИД РК.

По итогам встреч был подписан Меморандум об основных принципах строительства и эксплуатации железной дороги между Центральной Азией и Южной Азией.

Также Нуртлеу сообщил о намерении Казахстана вдвое увеличить количество квот для афганских студентов в рамках действующих программ поддержки.

Власти Афганистана полностью поддержали создание Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана в Алматы.

Источник - Sputnik
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