 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Главный кадровик в администрации президента США оказался уроженцем Узбекистана
20:57 11.07.2025

В Белом доме происхождением чиновника заинтересовались во время подачи документов для получения доступа к секретным данным.

10.07.2025

Серджио Гор, один из ключевых сотрудников штаба Дональда Трампа и глава команды по отбору политических назначенцев, оказался в центре скандала после того, как выяснилось, что он родился не на Мальте, как сам неоднократно заявлял, а в Узбекистане.

Скандал разгорелся после публикации Times of Malta и New York Post. Как сообщает мальтийская пресса, Гор родился в 1986 году в Ташкенте. Его мать, Лия Гороховская, которая впоследствии умерла, переехала на Мальту в 1990-х и в 1994 году открыла там компанию, указав свою национальность как израильскую.

Сам Гор в 2021 году при оформлении покупки дома в мальтийском городе Коспикуа стоимостью около $300 тысяч также указал местом рождения Узбекистан.

По данным журналистов, он проживал на Мальте не менее трех лет. Представитель частной школы De La Salle College подтвердил, что Серджио учился там с 1996 по 1999 год. Вице-премьер Мальты Иэн Борг ранее заявил: "Раннее детство Серджио прошло на Мальте - почти десятилетие. Он действительно учился здесь в начальной и средней школе".

Сомнения в биографии Гора усилились после того, как источники в администрации Трампа сообщили, что он не подал стандартную анкету SF-86 - более чем 100-страничный документ, необходимый для получения постоянного допуска к секретной информации.

Почти все высокопоставленные чиновники администрации уже прошли эту процедуру, но Гор, несмотря на свою ключевую роль в отборе 4 000 политических назначенцев по всей исполнительной ветви власти, долгое время уклонялся от подачи формы. Белый дом лишь заявил, что он форму "заполнил", но не подтвердил ее "подачу".

Адвокат Серджио Гора позже сообщил The Post, что документы все-таки были "заполнены и поданы". Однако к тому моменту у Белого дома уже накопились вопросы. Его временный допуск к секретной информации, по данным источников, истекает в этом месяце, хотя Дональд Трамп, вероятно, сможет продлить его в индивидуальном порядке.

Источники из окружения Трампа недоумевают, почему Гор так скрывает информацию о своем происхождении. По одной из версий, он активно рассказывал друзьям и коллегам о своих мальтийских корнях, и признание, что он на самом деле родился в Узбекистане, может выглядеть как намеренное введение в заблуждение.

Во время первого срока Трампа Гор работал помощником сенатора-республиканца Рэнда Пола, а после - резко пошел в гору. В 2021 году он основал издательство и выпустил альбом с фотографиями Трампа, который стал популярным сувениром. Позднее Гор приобрел роскошный особняк с семью спальнями во Флориде рядом с Палм-Бич.

В июне имя Серджио Гора вновь оказалось в центре внимания - он взял на себя ответственность за скандальную ссору между Дональдом Трампом и Илоном Маском, разругавшимися после резкого разногласия по поводу финансирования и политических амбиций.

Источник - repost.uz
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