Высокая рождаемость как вызов. Население Таджикистана продолжает расти...

23:15 11.07.2025

несмотря на миграционный отток



Сайфиддин Караев, Asia-Plus



Демографический "бонус" может обернуться тяжелой нагрузкой на экономику страны. Что делать?



Таджикистан входит в число стран с наиболее быстрым демографическим ростом. Несмотря на устойчиво высокий уровень миграции, численность населения продолжает увеличиваться за счет высокой рождаемости и молодого возраста большинства граждан. Об этом говорится в новом докладе ООН "Состояние и перспективы населения мира – 2024".



Лидерство по рождаемости в регионе



Согласно последним доступным данным за 2021-2025 годы, суммарный коэффициент рождаемости в Таджикистане составляет 3,3 ребенка на одну женщину. Этот показатель является не только самым высоким в Центральной Азии, но и входит в число самых высоких в мире.



Для сравнения, в Казахстане, по переписи населения 2021 года, коэффициент составил 3,0, однако, по оценке ООН, уже наблюдается снижение до 2,8. В Кыргызстане этот показатель находится на уровне 2,9, в Узбекистане – 2,7, а в Туркменистане – 2,6.



Между тем средний мировой уровень составляет 2,3 ребенка на одну женщину. В большинстве развитых стран этот показатель и вовсе опустился ниже 2,1 – критического уровня, необходимого для естественного воспроизводства населения. Таким образом, рождаемость в Таджикистане продолжает оставаться высокой, отражая как демографические, так и культурные особенности страны.



Молодая нация с высокими потребностями



Такой высокий уровень рождаемости формирует особую демографическую картину. Более 30% населения Таджикистана – это дети младше 15 лет, что делает страну одной из самых "молодых" не только в Центральной Азии, но и за ее пределами. Это создает значительные потребности в развитии социальной инфраструктуры: требуется больше школ, поликлиник, детских садов, а в будущем – рабочих мест.



Молодая структура населения характерна для всей Центральной Азии, особенно для Таджикистана и Кыргызстана, где вызовы, связанные с образованием, здравоохранением и занятостью, приобретают первостепенное значение в государственной политике.



Продолжается массовый отток населения



В последние годы Центральная Азия продолжает оставаться регионом исходящей миграции, и Таджикистан – один из главных доноров рабочей силы. Согласно последней оценке ООН, чистая миграция из Таджикистана за период 2020-2025 годов составляет 312 тысяч человек. Это значит, что из страны уехало больше людей, чем приехало, и отток продолжается.



В долгосрочном прогнозе ООН на 2045-2050 годы ситуация хоть и немного улучшится, но остается негативной: минус 280 тысяч мигрантов. Для сравнения, прогноз для других стран региона менее драматичен:



- Узбекистан – отток 250 тысяч;



- Кыргызстан – 170 тысяч.



Казахстан, напротив, показывает положительное сальдо миграции, принимая мигрантов, преимущественно из соседних государств.



Основными направлениями для трудовых мигрантов из Центральной Азии остаются Россия, Турция, страны Персидского залива и все чаще – Южная Корея.



Женщины – под давлением социальных и экономических факторов



В Таджикистане женщины по-прежнему сталкиваются с множеством барьеров, которые ограничивают их права и возможности. Один из ключевых вопросов, поднятых в последнем докладе, касается гендерного неравенства, в том числе сохраняющегося высокого уровня ранних браков среди девушек. Подобная практика лишает молодых женщин шанса получить полноценное образование и затрудняет их выход на рынок труда.



Женщины в стране чаще заняты в неформальном секторе – без официальных трудовых договоров и социальных гарантий. Это делает их более уязвимыми к экономическим кризисам и нестабильности, лишая доступа к медицинскому обслуживанию и системам социальной защиты. Дополнительным препятствием становится ограниченный доступ к информации о своих правах, медицинским и социальным услугам, особенно в сельских районах.



ООН: нужно срочно готовиться к демографическим вызовам



Организация Объединенных Наций обращает внимание на необходимость немедленных действий со стороны стран с высоким темпом прироста населения, таких как Таджикистан. В рекомендациях подчеркивается: демографический "бонус" может обернуться тяжелой нагрузкой на экономику, если не принять меры заранее.



ООН советует правительствам срочно инвестировать в создание новых рабочих мест, особенно для молодежи, которая вскоре выйдет на рынок труда. Также акцент делается на развитие образования, системы здравоохранения и расширение социальной инфраструктуры – все это критически важно для обеспечения устойчивого развития.