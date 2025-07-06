ВС РФ начинают наступление на населенные пункты севернее Мирнограда - итоговая сводка Readovka к исходу 11 июля

00:05 12.07.2025

ВС РФ начали подготовку к штурму населенников севернее Мирнограда – итоговая сводка Readovka за 11 июля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 11 июля в разрезе СВО. Русские войска готовятся овладеть пгт Родинское и Белицкое севернее Мирнограда. Британия и Украина подписали соглашение о поставках зенитных ракет против БПЛА, однако Киев сможет получать в год не более чем 263 ракеты.



Скованы боем по всему периметру



