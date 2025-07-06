 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 12.07.2025
00:05  ВС РФ начинают наступление на населенные пункты севернее Мирнограда - итоговая сводка Readovka к исходу 11 июля
Пятница, 11.07.2025
23:15  Высокая рождаемость как вызов. Население Таджикистана продолжает расти...
20:57  Главный кадровик в администрации президента США оказался уроженцем Узбекистана
18:39  Казахстан и Афганистан подписали меморандум о создании Трансафганской железной дороги
17:58  Таджикской долине Алмоси присвоен статус сельскохозяйственного наследия мирового значения
16:41  НГ: В Монголии Япония сыграла картой императора
12:37  В Узбекистане отменяется закон о прописке в Ташкенте: вводится единый порядок регистрации
10:34  Зам. Генпрокурора Туркменистана стал Мухамметмырат Сапаргулыев
01:33  Почему в списках Forbes нет "замечательных" фамилий, - Андрей Школьников
00:57  О маршрутах наркотранзита через страны Центральной Азии, - Владимир Прохватилов
00:05  ВС РФ начали битву за контроль над излучиной Волчьей на юге Донбасса – итоговая сводка Readovka за 10 июля
Четверг, 10.07.2025
23:43  Кыргызстан. У налоговика Абдувапова нашли $55 млн. - он станет самым бедным человеком, - глава ГКНБ Ташиев
18:35  Туризм, агропром, энергетика: Узбекистан и Восточный Казахстан развивают сотрудничество
17:52  Война с фейками: В Россию завезут миллион мигрантов из Индии
11:01  Казахстан. Национальный вопрос, история и независимость, - Данияр Ашимбаев
10:32  Тот самый Олень: Алиев продал "стратегическое партнерство" с Россией как помидоры на базаре
10:31  Рейтинги узбекистанского АКБ "Узпромстройбанк" подтверждены; прогноз – "Стабильный"
03:42  Киргизия поможет Таджикистану выйти на рынок ЕАЭС, - Виктория Панфилова
02:47  Ускоренное расширение ареала коридора "Север – Юг", - Дмитрий Нефедов
01:41  НГ: МИ-6 берет под контроль молдавские выборы
00:53  Как русский путешественник Петр Семенов-Тян-Шанский повлиял на судьбу Киргизии, - Дмитрий Губин
00:45  Признание Россией Эмирата Афганистан может ударить по "яростным муллам"
00:05  Русские войска освободили село Каменское на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 9 июля
Среда, 09.07.2025
21:14  В Казахстане включен самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии
20:06  Лидеров Афганистана угрожают арестовать - после того, как их признала Россия
14:04  Новое "железное" соглашение с Китаем усилит стратегическую роль Казахстана как важнейшего транзитного хаба
12:25  Страх перед БРИКС. Запад опасается здоровой альтернативы своей гегемонии, - Алексей Белов
05:11  Кыргызстан. Агентство по делам госслужбы обсудило с мэром Балыкчы улучшение его служебной этики
04:53  США проверяют экономическую гибкость Астаны? Эксперт о письме Трампа Токаеву
03:51  Западная пропаганда – против выгодной интеграции Узбекистана в рамках ЕАЭС, - Рустам Масалиев
02:48  Наше твердое неттинг. Его озвучил на встрече с президентом РФ глава Росфинмониторинга, - Андрей Колесников
01:40  Sohu(Китай): Трампа напугало заявление Путина на саммите БРИКС
00:05  ВС РФ открыли еще один сектор наступления в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 8 июля
Вторник, 08.07.2025
20:18  За чужие интересы. Как басмачи и белогвардейцы работали на Запад, - Сергей Кожемякин
13:00  В Парке сказаний народов Казахстана 13 июля пройдет праздник "Моя дружная семья"
12:36  Podrobno.uz: Гражданин Узбекистана за 10 дней получил: ранение, 3 миллиона российских рублей и 5 лет узбекской колонии
11:58  Комплекс Боло-Хауз в Бухаре: жемчужина древней площади и "мечеть сорока колонн"
11:47  Премьер-министр Казахстана поручил увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства в 2 раза
11:21  "Тюркский мир" в Центральной Азии под эгидой Турции: реальность или фантом? - Рустам Масалиев
05:22  КП: Корейцы открыли в России второй фронт - трудовой
04:10  Известия: перед БРИКС стоит задача интеграции новых членов
03:07  Ротшильдам придется "уплатить за все", - Николай Коньков
02:47  Американский президент Джон Кеннеди в прицеле "Моссада", - Валентин Катасонов
01:55  Эрдоган в тревоге - Алиев начал подыгрывать врагам Анкары, - Станислав Тарасов
00:05  Наступление русской армии на Покровском направлении и атаки "Гераней" на ТЦК – итоговая сводка Readovka за 7 июля
Понедельник, 07.07.2025
23:07  ИноСМИ: Реакция иностранной прессы на XVII саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро
22:03  Profinance: Что такое американская исключительность и когда ей придет конец
21:31  Генсек ООН на саммите БРИКС: искусственный интеллект не может быть "клубом для избранных"
16:13  Владимир Путин расставлял точки на форуме "Все для Победы!", - Андрей Колесников
15:06  Иран и Война в Персидском Заливе (перевод), - П.В.Густерин
12:16  ProFinance: Мировая экономика страдает от эффекта Расемона
12:14  Почему в мире обострились конфликты, - Виталий Трофимов
01:19  Bloomberg: Макрон ищет для Украины новый BlackRock
00:05  Русская армия играет на недостатке мобильных ресурсов ВСУ и идет вперед - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 06.07.2025
23:32  Китай намерен продемонстрировать силу. На параде в Пекине 3 сентября
22:25  Афганистан может стать одним из бенефициаров транспортных проектов, - Виктория Панфилова
16:36  Восстание на "Потемкине": как японские деньги подожгли Черное море (история), - Станислав Смирнов
14:47  МК: Затулин раскрыл суть игры Алиева и Пашиняна против интересов РФ
12:46  Россия отказывается от захвата территорий: Зеленский победил русские дроны, - Кирилл Стрельников
10:16  Известия: Основные мифы о 5G
01:33  Bloomberg: ОПЕК+ резко увеличит добычу нефти в августе, цены могут опуститься ниже $60 за бочку
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ начинают наступление на населенные пункты севернее Мирнограда - итоговая сводка Readovka к исходу 11 июля
00:05 12.07.2025

ВС РФ начали подготовку к штурму населенников севернее Мирнограда – итоговая сводка Readovka за 11 июля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 11 июля в разрезе СВО. Русские войска готовятся овладеть пгт Родинское и Белицкое севернее Мирнограда. Британия и Украина подписали соглашение о поставках зенитных ракет против БПЛА, однако Киев сможет получать в год не более чем 263 ракеты.

Скованы боем по всему периметру



Русские войска атакуют на всем протяжении фронта боев за Покровско-Мирноградский оборонительный район ВСУ. ВС РФ активизировались против позиций противника в селе Зверево, также идет выбивание опорников украинских войск чуть севернее, в лесопосадках у городской свалки Покровска. Более того, наши штурмовики наседают на ВСУ в районе Новоукраинки. И вместе с этим продолжается развитие наступления русской армии на север от Новоторецкого по обоим берегам реки Казенный Торец. Помимо этого, части 51-й гвардейской армии ВС РФ продолжают наступление на критически важный рубеж украинской обороны в виде пгт Родинское и окрестных сел, а также шахты "Краснолиманская" и ее террикона. Таким образом наши войска сковывают боями противника по всему периметру Покровско-Мирноградского оборонительного района. Это лишает командование неприятеля возможности маневрировать резервами внутри данного района, что обеспечивает русским штурмовым подразделениям условия для постоянного удержания инициативы и недопущения передышки для украинской стороны.

Стоит подробнее остановиться на ситуации к северу от Мирнограда. Оборона ВСУ в Федоровке добита, и теперь наши войска предпринимают обход села Суворово с двух флангов. Этот населенный пункт – северный фас внешнего контура обороны Родинского. Успех боев за Суворово позволит далее атаковать в направлении поселка Сухецкое и тем самым угрожать как самому Родинскому с севера, так и позициям ВСУ перед ним. К тому же, учитывая откровенную "рыхлость" украинской обороны, командование ВС РФ вполне возможно увидит возможность атаковать и пгт Белицкое. Кроме того, из района Разино русская армия вплотную приблизились к террикону шахты "Капитальная". Идет прорыв линии полевых фортификаций, возведенных у подножия насыпной высоты. В связи с вышеописанным можно констатировать, что оборона ВСУ севернее Мирнограда никак не может "откашляться". Более того, учитывая скованность противника южнее Покровска и Мирнограда, у него нет никакой возможности предотвратить лавинообразные процессы севернее этих городов. Остается без ответа вопрос о резервах верховного украинского командования. Но как ранее подчеркивала редакция Readovka, бои за полосу сел по реке Казенный Торец также вынуждают неприятеля кидать туда силы, прикрывая направление на коммуникации между Дружковкой и Константиновкой. А для Родинского и Белицкого тех резервов, что остались, явно недостаточно.

Смешные числа

Киев и Лондон подписали соглашение об экспортном кредите, который первый получает на закупку британских зенитных ракет LMM (Lightweight Multirole Missile) от компании Thales для противодействия нашим БПЛА типа "Герань". Сумма этого кредита составляет более 3 млрд долларов.

"Благодаря гарантии в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов и 19-летнему соглашению, средства теперь могут быть выделены. Это позволит поставить более 5 тыс ракет противовоздушной обороны от британской компании Thales", – сообщили британские СМИ.

Стоит уточнить, что в год, учитывая заявленное количество ЗУР и сроки договора, Британия будет поставлять незалежной 263 ракеты. Даже с учетом потенциальной 100%-ной эффективности ракет LMM ВСУ отражать атаки ВС РФ на промышленные и военные объекты никак не смогут. Прошедшие налеты "Гераней" насчитывали более чем 700 единиц за раз. Более того, ВС РФ будут наращивать численность дронов в единовременной атаке, что сделает показатели британской "пидтрымки" незалежной просто смешными.

Вчера, 10 июля, главным событием дня стало начало битвы за излучину реки Волчья на Южно-Донбасском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1752267900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Партия "AMANAT" запускает масштабный проект по развитию горного туризма "Алатау аманаты"
- Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента в сфере туризма
- Азат Перуашев посетил завод ТОО "ENKI", специализирующийся на производстве кирпича и строительных материалов
- Кадровые перестановки
- Запускается новый международный маршрут Алматы-Минск
- Организатор финансовой пирамиды "LiveGood" легализовал преступные доходы через криптовалюту
- Устроить пожар в Доме министерств намеревался молодой мужчина
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 июля 2025 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  