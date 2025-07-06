|ВС РФ начинают наступление на населенные пункты севернее Мирнограда - итоговая сводка Readovka к исходу 11 июля
00:05 12.07.2025
ВС РФ начали подготовку к штурму населенников севернее Мирнограда – итоговая сводка Readovka за 11 июля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 11 июля в разрезе СВО. Русские войска готовятся овладеть пгт Родинское и Белицкое севернее Мирнограда. Британия и Украина подписали соглашение о поставках зенитных ракет против БПЛА, однако Киев сможет получать в год не более чем 263 ракеты.
Скованы боем по всему периметру
Русские войска атакуют на всем протяжении фронта боев за Покровско-Мирноградский оборонительный район ВСУ. ВС РФ активизировались против позиций противника в селе Зверево, также идет выбивание опорников украинских войск чуть севернее, в лесопосадках у городской свалки Покровска. Более того, наши штурмовики наседают на ВСУ в районе Новоукраинки. И вместе с этим продолжается развитие наступления русской армии на север от Новоторецкого по обоим берегам реки Казенный Торец. Помимо этого, части 51-й гвардейской армии ВС РФ продолжают наступление на критически важный рубеж украинской обороны в виде пгт Родинское и окрестных сел, а также шахты "Краснолиманская" и ее террикона. Таким образом наши войска сковывают боями противника по всему периметру Покровско-Мирноградского оборонительного района. Это лишает командование неприятеля возможности маневрировать резервами внутри данного района, что обеспечивает русским штурмовым подразделениям условия для постоянного удержания инициативы и недопущения передышки для украинской стороны.
Стоит подробнее остановиться на ситуации к северу от Мирнограда. Оборона ВСУ в Федоровке добита, и теперь наши войска предпринимают обход села Суворово с двух флангов. Этот населенный пункт – северный фас внешнего контура обороны Родинского. Успех боев за Суворово позволит далее атаковать в направлении поселка Сухецкое и тем самым угрожать как самому Родинскому с севера, так и позициям ВСУ перед ним. К тому же, учитывая откровенную "рыхлость" украинской обороны, командование ВС РФ вполне возможно увидит возможность атаковать и пгт Белицкое. Кроме того, из района Разино русская армия вплотную приблизились к террикону шахты "Капитальная". Идет прорыв линии полевых фортификаций, возведенных у подножия насыпной высоты. В связи с вышеописанным можно констатировать, что оборона ВСУ севернее Мирнограда никак не может "откашляться". Более того, учитывая скованность противника южнее Покровска и Мирнограда, у него нет никакой возможности предотвратить лавинообразные процессы севернее этих городов. Остается без ответа вопрос о резервах верховного украинского командования. Но как ранее подчеркивала редакция Readovka, бои за полосу сел по реке Казенный Торец также вынуждают неприятеля кидать туда силы, прикрывая направление на коммуникации между Дружковкой и Константиновкой. А для Родинского и Белицкого тех резервов, что остались, явно недостаточно.
Смешные числа
Киев и Лондон подписали соглашение об экспортном кредите, который первый получает на закупку британских зенитных ракет LMM (Lightweight Multirole Missile) от компании Thales для противодействия нашим БПЛА типа "Герань". Сумма этого кредита составляет более 3 млрд долларов.
"Благодаря гарантии в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов и 19-летнему соглашению, средства теперь могут быть выделены. Это позволит поставить более 5 тыс ракет противовоздушной обороны от британской компании Thales", – сообщили британские СМИ.
Стоит уточнить, что в год, учитывая заявленное количество ЗУР и сроки договора, Британия будет поставлять незалежной 263 ракеты. Даже с учетом потенциальной 100%-ной эффективности ракет LMM ВСУ отражать атаки ВС РФ на промышленные и военные объекты никак не смогут. Прошедшие налеты "Гераней" насчитывали более чем 700 единиц за раз. Более того, ВС РФ будут наращивать численность дронов в единовременной атаке, что сделает показатели британской "пидтрымки" незалежной просто смешными.
Вчера, 10 июля, главным событием дня стало начало битвы за излучину реки Волчья на Южно-Донбасском направлении.