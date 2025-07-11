Хлеборобы Туркменистана закончили уборку зерновых и сдали государству почти 1,5 млн тонн пшеницы

11:26 12.07.2025

Уборка зерновых завершилась в Туркменистане. Хлеборобы сдали государству почти 1,5 млн тонн пшеницы



11/07/2025



В Туркменистане закончилась уборка зерновых. Хлеборобы сдали государству почти 1,5 миллиона тонн пшеницы, сообщает "МИР 24".



Получить хороший урожай удалось благодаря созданию благоприятных условий на всех этапах: от создания новых продуктивных сортов до повышения государственной закупочной цены более чем в два раза. Это стимулировало производство и укрепление продовольственной безопасности.



Отар Курбанбаев

глава дайханского хозяйства в Дашогузском велаяте

"Нам предоставили все необходимое от момента посева и до самой уборки, в том числе передовую сельхозтехнику. Благодаря ей мы смогли провести уборку в кратчайшие сроки и с минимальными потерями. Машины высокопроизводительные, надежные. И, что крайне важно, за ними всегда следили мобильные бригады: топливо, запчасти, ремонт - все на месте, без задержек".



Всего было убрано почти 700 тысяч гектаров с привлечением более двух тысяч зерноуборочных комбайнов.