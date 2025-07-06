В горах нашли дракона, которого никто не ждал

13:27 12.07.2025

В горах нашли дракона, которого никто не ждал: что скрывает гробница на вершине мира

Археологи обнаружили в Юаньбаошане древнюю гробницу с резным драконом



Глубоко в горах Внутренней Монголии археологи наткнулись на находку, способную переписать представления о зарождении китайской цивилизации. В одной из древних каменных гробниц был обнаружен резной дракон из нефрита - редкий артефакт возрастом около 5000 лет. Его не только признали самым крупным в своем роде, но и связали с загадочной культурой Хуншань, оставившей заметный след в истории, но до сих пор остающейся во многом неизвестной.



Гробница на вершине мира



Место находки - археологический комплекс Юаньбаошань - считается крупнейшей известной погребальной горой на всей территории Внутренней Монголии. Именно здесь команда исследователей, изучающих древние захоронения, обнаружила каменную гробницу, в которой среди множества реликвий выделялась резная нефритовая фигурка дракона. Несмотря на свои скромные размеры (около 16 см в длину, 10 см в ширину и 2,5 см в толщину), этот артефакт сразу привлек внимание специалистов.



"Это, безусловно, самый крупный нефритовый дракон из всех, когда-либо найденных в погребениях этой эпохи", - говорится в сообщении China Daily.



Изображение дракона, по описанию археологов, сильно отличается от привычных образов. У него массивное, округлое тело и голова, напоминающая свинью. Такое необычное исполнение может говорить о древнем символизме, утраченном в поздних культурах, но имевшем важное значение для жителей региона 5 тысяч лет назад.



Культура Хуншань и ее загадки



Найденный дракон, как считают ученые, напрямую связан с культурой Хуншань, существовавшей на севере Китая в период между 6500 и 5000 годами назад. Эта археологическая культура известна своей утонченной резьбой по нефриту, сложной системой захоронений и, что особенно важно, ранними символами власти и иерархии. Драконы, как считают специалисты, могли быть символами статуса или сакральными защитниками умерших.



Раскопки в Юаньбаошане также дали богатый археологический материал: здесь были найдены человеческие останки, керамические сосуды, ритуальные инструменты и более 100 других предметов из нефрита. Среди них особенно выделяются украшения, предположительно являвшиеся частью короны - тонкая работа, возможно, принадлежавшая знатной женщине или жрице.



"Мы все чаще сталкиваемся с женскими погребениями, в которых найдены артефакты высокого уровня. Это указывает на важную роль женщин в ритуальной или социальной структуре той эпохи", - заявляют исследователи.



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