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В горах нашли дракона, которого никто не ждал
13:27 12.07.2025

В горах нашли дракона, которого никто не ждал: что скрывает гробница на вершине мира
Археологи обнаружили в Юаньбаошане древнюю гробницу с резным драконом

Глубоко в горах Внутренней Монголии археологи наткнулись на находку, способную переписать представления о зарождении китайской цивилизации. В одной из древних каменных гробниц был обнаружен резной дракон из нефрита - редкий артефакт возрастом около 5000 лет. Его не только признали самым крупным в своем роде, но и связали с загадочной культурой Хуншань, оставившей заметный след в истории, но до сих пор остающейся во многом неизвестной.

Гробница на вершине мира

Место находки - археологический комплекс Юаньбаошань - считается крупнейшей известной погребальной горой на всей территории Внутренней Монголии. Именно здесь команда исследователей, изучающих древние захоронения, обнаружила каменную гробницу, в которой среди множества реликвий выделялась резная нефритовая фигурка дракона. Несмотря на свои скромные размеры (около 16 см в длину, 10 см в ширину и 2,5 см в толщину), этот артефакт сразу привлек внимание специалистов.

"Это, безусловно, самый крупный нефритовый дракон из всех, когда-либо найденных в погребениях этой эпохи", - говорится в сообщении China Daily.

Изображение дракона, по описанию археологов, сильно отличается от привычных образов. У него массивное, округлое тело и голова, напоминающая свинью. Такое необычное исполнение может говорить о древнем символизме, утраченном в поздних культурах, но имевшем важное значение для жителей региона 5 тысяч лет назад.

Культура Хуншань и ее загадки

Найденный дракон, как считают ученые, напрямую связан с культурой Хуншань, существовавшей на севере Китая в период между 6500 и 5000 годами назад. Эта археологическая культура известна своей утонченной резьбой по нефриту, сложной системой захоронений и, что особенно важно, ранними символами власти и иерархии. Драконы, как считают специалисты, могли быть символами статуса или сакральными защитниками умерших.

Раскопки в Юаньбаошане также дали богатый археологический материал: здесь были найдены человеческие останки, керамические сосуды, ритуальные инструменты и более 100 других предметов из нефрита. Среди них особенно выделяются украшения, предположительно являвшиеся частью короны - тонкая работа, возможно, принадлежавшая знатной женщине или жрице.

"Мы все чаще сталкиваемся с женскими погребениями, в которых найдены артефакты высокого уровня. Это указывает на важную роль женщин в ритуальной или социальной структуре той эпохи", - заявляют исследователи.

Обмен цивилизациями



Один из поразительных фактов, выявленных во время анализа украшений, - их стилистическая близость к изделиям культуры Линцзятан, существовавшей примерно в те же времена, но южнее. Это может свидетельствовать о ранних формах культурного обмена между регионами, находящимися на расстоянии сотен километров друг от друга.

Также стоит отметить, что всего в юго-восточной части Внутренней Монголии за последние годы обнаружено более 1100 объектов, связанных с хуншаньской культурой. Это позволяет говорить о высоком уровне развития общества, имевшего разветвленную сеть поселений и, возможно, централизованную систему верований.

Не только Азия: зеркальные открытия в Перу

Пока в Монголии открывают нефритовых драконов, археологи на другом краю света - в Перу - обнаружили не менее интригующее свидетельство древнего величия. В северо-западной части страны, неподалеку от побережья Тихого океана, был найден тронный зал VII века, относящийся к культуре Моче. По словам руководителя проекта Эссики Ортис это место могло принадлежать женщине-правительнице.

Фрески на стенах помещения изображают сидящую на троне женщину, окруженную морскими существами, символами луны и элементами текстильного искусства. Такие мотивы встречаются редко и, по мнению экспертов, указывают на сакральный статус хозяйки зала.

"Это не просто декорации. Мы имеем дело с символами, указывающими на власть и связь с природными стихиями", - подчеркивает археолог Хосе Очатома.

Следы износа на камнях зала говорят о длительном и активном использовании помещения. Возможно, оно служило не только политическим, но и культовым целям - местом принятия решений, ритуалов и собраний.

Почему нефрит был так важен

Обе находки - в Монголии и Перу - объединяет не только хронология, но и сакральное отношение к символике. В Азии это драконы и нефрит - камень, которому приписывали магические и защитные свойства. В Америке - трон, луна и женщины, обладающие властью. Общим остается одно: материальные объекты играли ключевую роль в построении социальной структуры и передаче власти, в том числе - духовной.

По мнению археологов, дракон из Юаньбаошаня мог быть личным оберегом или символом власти конкретного человека. Его размеры, резьба и место захоронения указывают на исключительную значимость. Это был не просто предмет - это было послание потомкам.

Уточнения
Драко́н (греч. δράκων) - собирательное название, объединяющее ряд мифических существ, фигурирующих в мифах и фольклоре многих народов мира.

Сергей Докучаев - журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
08.07.2025

Источник - Pravda.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1752316020


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