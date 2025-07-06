|Россия уважает и понимает причины, по которым КНДР развивает ядерную программу, - Сергей Лавров
17:23 12.07.2025
Решение об участии военных КНДР в боях в Курской области исходило от Пхеньяна - Сергей Лавров
Об этом глава МИД заявил на пресс-конференции в Вонсане. Он также добавил, что у России не было причин отказываться от "искреннего проявления солидарности".
Что еще заявил Лавров:
- Отвечая на вопрос возможности привлечения военных КНДР на других направлениях, министр отметил, что Северная Корея сама определяет формы реализации договора о стратегическом партнерстве;
- РФ и КНДР планируют возобновить морское сообщение;
- Россия уважает и понимает причины, по которым республика развивает ядерную программу;
- Северная Корея сделала нужные выводы задолго до атак США и Израиля на Иран, это обеспечило безопасность;
- Россия и КНДР считают опасными попытки создания инфраструктуры НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.