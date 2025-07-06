Россия уважает и понимает причины, по которым КНДР развивает ядерную программу, - Сергей Лавров

17:23 12.07.2025

Решение об участии военных КНДР в боях в Курской области исходило от Пхеньяна - Сергей Лавров



Об этом глава МИД заявил на пресс-конференции в Вонсане. Он также добавил, что у России не было причин отказываться от "искреннего проявления солидарности".



Что еще заявил Лавров:



- Отвечая на вопрос возможности привлечения военных КНДР на других направлениях, министр отметил, что Северная Корея сама определяет формы реализации договора о стратегическом партнерстве;



- РФ и КНДР планируют возобновить морское сообщение;



- Россия уважает и понимает причины, по которым республика развивает ядерную программу;



- Северная Корея сделала нужные выводы задолго до атак США и Израиля на Иран, это обеспечило безопасность;



- Россия и КНДР считают опасными попытки создания инфраструктуры НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



