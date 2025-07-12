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Четверг, 10.07.2025
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Среда, 09.07.2025
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12 июля - Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Репортажа из аэропорта Ташкента
19:22 12.07.2025

Лучший офис - тот, где из иллюминатора видны облака

12.07.2025

Журналисты Sputnik Узбекистан побывали в аэропорту Ташкента, где пообщалась с молодым бортпроводником-бригадиром Uzbekistan Airways. Она рассказала об особенностях работы, нестандартных ситуациях на борту и любви к небу.

Феруза Искандарова - молодой и перспективный бортпроводник Uzbekistan Airways. За спиной у нее больше двух тысяч часов в воздухе, десятки стран и городов, а главное - тысячи довольных и благодарных пассажиров, ради комфорта и безопасности которых она каждый раз выходит в рейс.



За два с половиной года работы в авиакомпании Феруза показала высокий уровень профессионализма и ответственности, и недавно она стала бортпроводником-бригадиром.

"Работать в главной авиакомпании Узбекистана - очень ответственно, потому что нам доверяют пассажиры не только нашей, но и других стран. В Uzbekistan Airways созданы все условия для комфортной и продуктивной работы. Кроме того, мы постоянно продолжаем обучение - у нас регулярно проходят курсы повышения квалификации, которые помогают нам развиваться профессионально и реализовывать себя в любимом деле", - говорит она.

До авиации Феруза работала проводником поезда "Афросиаб", хотя всегда мечтала о небе. Поборов все сомнения и пройдя строгий отбор, девушка была принята в Uzbekistan Airways и теперь не представляет свою жизнь без авиации.

"Проводник - это про меня. Только теперь - воздушный. Я уверена: лучший офис - это когда вы смотрите в иллюминатор и видите облака", - добавляет она.

К кандидатам на должность бортпроводника предъявляется немало требований. Это и возраст от 18 до 25 лет, и соответствующие рост, вес и индекс массы тела, и многие другие параметры. Они проходят специальную медицинскую комиссию - ВЛЭК. Будущий бортпроводник должен свободно владеть государственным, русским и английским языками, демонстрировать эрудицию, разносторонние знания по географии, истории и культуре Узбекистана и стран мира, быть стрессоустойчивым и коммуникабельным, уметь оказывать первую помощь.

После отбора будущие бортпроводники проходят обучение на базе учебно-тренировочного центра, где посещают теоретические и практические занятия. Здесь также проводятся тренировки по обеспечению безопасности на борту, оказанию первой медицинской помощи и предоставлению сервиса.

Только потом наступает долгожданный первый рабочий рейс под присмотром бортпроводника-инструктора. Для Ферузы он был первым во всех смыслах: до прихода в Uzbekistan Airways она не летала на самолетах.



"Полет был максимально комфортным, мои коллеги мне помогали, объясняли, как и что сделать именно на практике, потому что, когда вы в самолете, все кажется совсем иным, нежели во время обучения. И я очень благодарна коллегам, которые все досконально мне объясняли", - рассказывает девушка.

В самолете бортпроводники занимаются обеспечением безопасности и комфорта пассажиров. Это и проведение инструктажей по безопасности, и проверка аварийно-спасательного оборудования, и обслуживание пассажиров, и оказание первой медицинской помощи в случае необходимости. Также они следят за порядком на борту и всегда готовы разрешить любую конфликтную ситуацию.

Как лицо авиакомпании, бортпроводник всегда должен быть приветливым и вежливым. Нагрузки, ненормированный график и стрессы - это также особенности работы в небе.

О том, с какими нестандартными ситуациями в своей практике уже сталкивалась Феруза, почему коммуникабельность и умение найти подход к каждому пассажиру помогают в работе и что дает вдохновение для постоянного совершенствования - в видео Sputnik Узбекистан.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1752337320


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