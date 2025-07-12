12 июля - Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Репортажа из аэропорта Ташкента

19:22 12.07.2025

Лучший офис - тот, где из иллюминатора видны облака



12.07.2025



Журналисты Sputnik Узбекистан побывали в аэропорту Ташкента, где пообщалась с молодым бортпроводником-бригадиром Uzbekistan Airways. Она рассказала об особенностях работы, нестандартных ситуациях на борту и любви к небу.



Феруза Искандарова - молодой и перспективный бортпроводник Uzbekistan Airways. За спиной у нее больше двух тысяч часов в воздухе, десятки стран и городов, а главное - тысячи довольных и благодарных пассажиров, ради комфорта и безопасности которых она каждый раз выходит в рейс.



