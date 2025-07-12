Известия: Украина объявила "шпионскую войну" Китаю

21:20 12.07.2025

Затмение "Нептуна": почему Украина объявила "шпионскую войну" Китаю

Граждан КНР обвинили в попытке выкрасть ракетные технологии



Богдан Львовский

12 июля 2025



Служба безопасности Украины объявила о задержании двух китайских шпионов, которые якобы пытались выкрасть информацию о ракетах "Нептун". Дело выглядит откровенно странно, ведь КНР располагает собственной линейкой противокорабельных средств поражения. Подробности - в материале "Известий".



Из двоечника - в агенты



Служба безопасности Украины сообщила о задержании двух китайских граждан, которые якобы пытались выкрасть секретную документацию о ракетном комплексе "Нептун". Подчеркивается, что одним из "шпионов" оказался 24-летний бывший студент киевского технического вуза. В 2023 году его отчислили за неуспеваемость, но он остался в стране.



Второй фигурант дела - отец этого студента, который жил в КНР, но периодически приезжал на Украину, чтобы "лично координировать агентурную работу сына". Согласно материалам следствия, молодой человек пытался завербовать украинца, имеющего отношение к разработкам ракет, чтобы получить техническую документацию.



По данным СБУ, предполагаемого шпиона задержали во время передачи ему секретных документов. На следующем этапе задержали отца, который должен был эти материалы отвезти в Китай. Подчеркивается, что во время обысков у фигурантов изъяли телефоны с "доказательствами переписки".



Имена задержанных при этом не называются, но украинские журналисты сообщают, что бывшего студента зовут Дэн Яньчэн, а его отца - Дэн Цзехуа. В Китае в ответ на эти сведения подчеркнули, что изучают ситуацию. "В настоящий момент проводится проверка, Пекин будет защищать законные права и интересы своих граждан", - отметила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.



Оружие и санкции



Отношения Китая и Украины в последние годы остаются сложными. До начала СВО крупнейший скандал произошел, когда Пекин пытался выкупить запорожский завод "Мотор Сич", специализировавшийся на производстве авиационных двигателей. Тогда в Киеве сделку сначала одобрили, но после окрика из США передумали, предприятие национализировали, а уже поступившие деньги китайской стороне так и не вернули.



После начала СВО проблемы только усугубились. В Киеве стали регулярно обвинять Китай в помощи России, не скрывали раздражения относительно мирных инициатив Пекина. Украинские чиновники не стеснялись и откровенно хамить. Например, секретарь СНБО Алексей Данилов коверкал до нецензурного ругательства имя спецпредставителя КНР Ли Хуэя. Кроме того, активизировались контакты Незалежной с Тайванем - на острове побывала делегация депутатов рады.



В нынешнем году возникли дополнительные проблемы. В апреле Киев фактически обвинил КНР в прямом участии в вооруженном конфликте. Тогда Владимир Зеленский на специальном брифинге сообщил, что ВСУ в ходе боя в районе села Белогоровка в Донбассе взяли в плен двух китайских граждан. В МИД Украины тогда вызвали посла КНР, которому предоставили некие "доказательства" и выразили протест.



Тогда же в апреле Зеленский обвинил КНР в поставках России оружия. "На сегодня мы имеем информацию от СБУ и разведки о порохе и артиллерии", - подчеркивал он, добавляя, что производство якобы развернуто и на территории РФ. Доказательств он при этом не привел, а официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь все обвинения называл безосновательными.



В мае украинские чиновники обвинили китайские компании в том, что они перестали продавать Украине готовые беспилотники и комплектующие. На условиях анонимности представители Киева жаловались, что поставки сокращены и для западных стран, которые могут перенаправлять технику в ВСУ. В июле Зеленский ввел санкции против пяти крупных компаний, которые якобы поставляют России чипы для БПЛА.



Не первый раз в отношениях двух стран возникает и шпионская тема. В октябре прошлого года сообщалось, что из Украины выдворили некоего китайского ученого, который собирал сведения на военно-промышленном предприятии в Запорожье. Интересно, что тогда эта ситуация осталась почти незамеченной, ее практически не освещали СМИ и не комментировали украинские чиновники.



Нынешний шпионский скандал вызвал немало вопросов. Во-первых, у Китая есть свои аналоги дозвукового "Нептуна", а также более совершенные комплексы, среди них сверхзвуковые ракеты YJ-12. Во-вторых, сомнительным кажется сам способ шпионажа - непонятно, зачем передавать из рук в руки бумажные документы, когда их можно сфотографировать и переслать через мессенджер.



Согласно ряду мнений, вся эта история рассчитана на внешнего потребителя, в первую очередь - американского. Дело в том, что отношения Украины с Китаем в нынешнем году начали ухудшаться сразу после скандального разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме. В таких условиях демонстративный разрыв Киева с Пекином может быть попыткой вернуть расположение американского лидера, продемонстрировать ему, что Украина полезна в противостоянии с КНР.



Что говорят эксперты



Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов отмечает, что отношения Украины и Китая уже несколько лет остаются стабильно плохими.



- В Киеве, видимо, составили неформальный список недружественных стран. Против них развернута информационная кампания, ищется любой повод, чтобы обвинить их в тех или иных происках против Украины. Мы слышим постоянные заявления о том, что КНР поддерживает Россию, поставляет оружие, нарушает санкции и многое другое. Скорее всего, и сейчас мы стали свидетелями очередной такой кампании с целью информационного воздействия, - утверждает он.



Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник говорит, что Украина пытается соответствовать тем тенденциям, которые наметились на Западе.



- Нынешняя американская администрация не раз называла Китай своим главным оппонентом - Украина показывает, что тоже относится к КНР враждебно. Я думаю, что Пекин на такие действия отреагирует крайне жестко, если он этого не сделает, то свой норов начнут показывать и другие страны. Вполне возможно, что китайцы урежут какие-то поставки Киеву, прежде всего речь идет о продукции оборонного комплекса, - объясняет он.