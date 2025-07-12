Акимат Алматы обновил список ЖК нерекомендуемых для покупки недвижимости

00:12 13.07.2025

Обновлен список алматинских ЖК нерекомендуемых для покупки недвижимости



12 июля 2025



По актуальной информации на текущую дату список состоит из 28 жилых комплексов, сообщает Управление градостроительного контроля.



Алатауский район

1. ЖК "Питтсбург" – мкр. Дархан, ул.Сабатаева, 24;

2. МЖК "Достар Deluxe" – мкр. Мадениет, 185/8.



Алмалинский район

3. ЖК "Auezov Apartaments" – ул. Карасай батыра, 183/19;

4. ЖК "Tole bi Residence" – ул. Аносова, 103 Б;

5. ЖК "Кабанбай батыр" – в квадрате улиц Исаева, Кабанбай батыра, Байганина, Карасай батыра;

6. ЖК "M-Park" 2 очередь – ул. Ауэзова, 2/8;



Бостандыкский район

7. ЖК "Швейцария" – мкр.Нурлытау, уч.1480/1, 1480/10, 1480/8, 1480/6, 1480/23, 1480/22;

8. Клубный дом "Rich" – мкр. Мирас, 24/1, 24/2;

9. ЖК "7 Avenue" – мкр. Ремизовка, пер. 7, уч. 71, 73, 75;

10. МЖД (без названия) – мкр. Ерменсай, ул. Жангир хана, 46;

11. ЖК "Evim novo" – мкр. Каргалы, ул. Кенесары хана, 85/3;

12. ЖК "Barakat" – мкр. Нур-Алатау, ул. Тауасарулы, уч. 71/5, 71/6;

13. ЖК "Montblanc" – мкр. Ерменсай, пер. 7, уч. 8;

14. Строительство жилых домов – ПК Горный Гигант, уч. 596/4;

15. Садовые дома – ПК Жанару, уч. 556;

16. ЖК "Alatau park" – мкр. Нур-Алатау, ул. Баязитовой, уч.13;

17. МЖК "Баганашыл" – с/т Мамыр, уч.138/2, 138/3, 138/4, 138/5.



Медеуский район

18. Клубный дом "Sky Club House" – ул. Фонвизина, 28;

19. Клубный дом "Maison" – ул. Шашкина, 42/1;

20. Клубный дом "Pine Hill Residence" – ул. 2, уч. 33;

21. Клубный дом "Alma Garden" – ул. 6, уч. 7, 9;

22. МЖД (без названия) – ул. Нурмагамбетова, 374/1;

22. Клубный дом "Compositor" – ул. Жамакаева, уч. 108.



Наурызбайский район

24. ЖК "Люксембург" – мкр. Каргалы, ул. Кали Надырова, уч. 71, 73, 75;

25. ЖК "Flora" – мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган, уч. 6, 8,10;

26. ЖК "Lantana" – Большой алматинский сельский округ;

27. ЖК "Французский дом" – мкр. Карагайлы, АКХ Чапаево, уч. 426;

28. МЖК (без названия) – ул. Кенесары хана, уч. 98;



Реестр пополнился рядом ЖК, не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а так возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями. Список актуален на дату публикации.



Стоит отметить, что в список так же вошли обьекты без разрешительных документов, строительство которых еще не начато. По информации управления, предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов.



Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости убедиться в наличии полного пакета документов на ЖК по справочному WhatsApp каналу Управления градостроительного контроля города Алматы +7 705 89 66 000.