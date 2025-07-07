|Кыргызстан. Мэр Балыкчи предложил создать парк в память о заслугах Петра Семенова-Тянь-Шанского
00:55 13.07.2025
В Балыкчи может появиться парк в память о заслугах Петра Семенова-Тянь-Шанского
БИШКЕК, 12 июл - Sputnik. В Балыкчи могут открыть парк в память о заслугах исследователя Петра Семенова-Тянь-Шанского, сообщил мэр города Султан Кермалиев.
Сейчас там продолжается реставрация памятника знаменитому географу. Кермалиев опубликовал видео, продемонстрировав ход реставрационных работ.
Он отметил, что сегодня Балыкчи посетили представители Русского географического общества, которые проводят научную экспедицию по маршрутам Семенова-Тянь-Шанского.
"В знак глубокого уважения к его вкладу в мировую науку предложено создать в Балыкчи Парк истории и культуры, установить в нем обновленный памятник Петру Семенову-Тянь-Шанскому, а также открыть центр изучения истории и природы Иссык-Куля", - написал Кермалиев.
Ранее в социальных сетях появились предположения, что памятник русскому ученому в Балыкчи снесли. Это вызвало обеспокоенность у горожан и интернет-пользователей. Однако Кермалиев опроверг информацию, заявив, что монумент перенесут.