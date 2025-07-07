Кыргызстан. Мэр Балыкчи предложил создать парк в память о заслугах Петра Семенова-Тянь-Шанского

00:55 13.07.2025

В Балыкчи может появиться парк в память о заслугах Петра Семенова-Тянь-Шанского



БИШКЕК, 12 июл - Sputnik. В Балыкчи могут открыть парк в память о заслугах исследователя Петра Семенова-Тянь-Шанского, сообщил мэр города Султан Кермалиев.



Сейчас там продолжается реставрация памятника знаменитому географу. Кермалиев опубликовал видео, продемонстрировав ход реставрационных работ.



