 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 13.07.2025
00:55  Кыргызстан. Мэр Балыкчи предложил создать парк в память о заслугах Петра Семенова-Тянь-Шанского
00:12  Акимат Алматы обновил список ЖК нерекомендуемых для покупки недвижимости
Суббота, 12.07.2025
23:31  Транзитные маршруты в обход РФ: страны Кавказа ищут выгоду, но есть ли она? - Егор Лисовенко
21:20  Известия: Украина объявила "шпионскую войну" Китаю
19:22  12 июля - Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Репортажа из аэропорта Ташкента
17:23  Россия уважает и понимает причины, по которым КНДР развивает ядерную программу, - Сергей Лавров
15:47  Рогунская ГЭС и излишняя обеспокоенность экологов, - Камолидин Сирожидинов
13:27  В горах нашли дракона, которого никто не ждал
11:26  Хлеборобы Туркменистана закончили уборку зерновых и сдали государству почти 1,5 млн тонн пшеницы
00:05  ВС РФ начинают наступление на населенные пункты севернее Мирнограда - итоговая сводка Readovka к исходу 11 июля
Пятница, 11.07.2025
23:15  Высокая рождаемость как вызов. Население Таджикистана продолжает расти...
20:57  Главный кадровик в администрации президента США оказался уроженцем Узбекистана
18:39  Казахстан и Афганистан подписали меморандум о создании Трансафганской железной дороги
17:58  Таджикской долине Алмоси присвоен статус сельскохозяйственного наследия мирового значения
16:41  НГ: В Монголии Япония сыграла картой императора
12:37  В Узбекистане отменяется закон о прописке в Ташкенте: вводится единый порядок регистрации
10:34  Зам. Генпрокурора Туркменистана стал Мухамметмырат Сапаргулыев
01:33  Почему в списках Forbes нет "замечательных" фамилий, - Андрей Школьников
00:57  О маршрутах наркотранзита через страны Центральной Азии, - Владимир Прохватилов
00:05  ВС РФ начали битву за контроль над излучиной Волчьей на юге Донбасса – итоговая сводка Readovka за 10 июля
Четверг, 10.07.2025
23:43  Кыргызстан. У налоговика Абдувапова нашли $55 млн. - он станет самым бедным человеком, - глава ГКНБ Ташиев
18:35  Туризм, агропром, энергетика: Узбекистан и Восточный Казахстан развивают сотрудничество
17:52  Война с фейками: В Россию завезут миллион мигрантов из Индии
11:01  Казахстан. Национальный вопрос, история и независимость, - Данияр Ашимбаев
10:32  Тот самый Олень: Алиев продал "стратегическое партнерство" с Россией как помидоры на базаре
10:31  Рейтинги узбекистанского АКБ "Узпромстройбанк" подтверждены; прогноз – "Стабильный"
03:42  Киргизия поможет Таджикистану выйти на рынок ЕАЭС, - Виктория Панфилова
02:47  Ускоренное расширение ареала коридора "Север – Юг", - Дмитрий Нефедов
01:41  НГ: МИ-6 берет под контроль молдавские выборы
00:53  Как русский путешественник Петр Семенов-Тян-Шанский повлиял на судьбу Киргизии, - Дмитрий Губин
00:45  Признание Россией Эмирата Афганистан может ударить по "яростным муллам"
00:05  Русские войска освободили село Каменское на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 9 июля
Среда, 09.07.2025
21:14  В Казахстане включен самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии
20:06  Лидеров Афганистана угрожают арестовать - после того, как их признала Россия
14:04  Новое "железное" соглашение с Китаем усилит стратегическую роль Казахстана как важнейшего транзитного хаба
12:25  Страх перед БРИКС. Запад опасается здоровой альтернативы своей гегемонии, - Алексей Белов
05:11  Кыргызстан. Агентство по делам госслужбы обсудило с мэром Балыкчы улучшение его служебной этики
04:53  США проверяют экономическую гибкость Астаны? Эксперт о письме Трампа Токаеву
03:51  Западная пропаганда – против выгодной интеграции Узбекистана в рамках ЕАЭС, - Рустам Масалиев
02:48  Наше твердое неттинг. Его озвучил на встрече с президентом РФ глава Росфинмониторинга, - Андрей Колесников
01:40  Sohu(Китай): Трампа напугало заявление Путина на саммите БРИКС
00:05  ВС РФ открыли еще один сектор наступления в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 8 июля
Вторник, 08.07.2025
20:18  За чужие интересы. Как басмачи и белогвардейцы работали на Запад, - Сергей Кожемякин
13:00  В Парке сказаний народов Казахстана 13 июля пройдет праздник "Моя дружная семья"
12:36  Podrobno.uz: Гражданин Узбекистана за 10 дней получил: ранение, 3 миллиона российских рублей и 5 лет узбекской колонии
11:58  Комплекс Боло-Хауз в Бухаре: жемчужина древней площади и "мечеть сорока колонн"
11:47  Премьер-министр Казахстана поручил увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства в 2 раза
11:21  "Тюркский мир" в Центральной Азии под эгидой Турции: реальность или фантом? - Рустам Масалиев
05:22  КП: Корейцы открыли в России второй фронт - трудовой
04:10  Известия: перед БРИКС стоит задача интеграции новых членов
03:07  Ротшильдам придется "уплатить за все", - Николай Коньков
02:47  Американский президент Джон Кеннеди в прицеле "Моссада", - Валентин Катасонов
01:55  Эрдоган в тревоге - Алиев начал подыгрывать врагам Анкары, - Станислав Тарасов
00:05  Наступление русской армии на Покровском направлении и атаки "Гераней" на ТЦК – итоговая сводка Readovka за 7 июля
Понедельник, 07.07.2025
23:07  ИноСМИ: Реакция иностранной прессы на XVII саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро
22:03  Profinance: Что такое американская исключительность и когда ей придет конец
21:31  Генсек ООН на саммите БРИКС: искусственный интеллект не может быть "клубом для избранных"
16:13  Владимир Путин расставлял точки на форуме "Все для Победы!", - Андрей Колесников
15:06  Иран и Война в Персидском Заливе (перевод), - П.В.Густерин
12:16  ProFinance: Мировая экономика страдает от эффекта Расемона
12:14  Почему в мире обострились конфликты, - Виталий Трофимов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Кыргызстан. Мэр Балыкчи предложил создать парк в память о заслугах Петра Семенова-Тянь-Шанского
00:55 13.07.2025

В Балыкчи может появиться парк в память о заслугах Петра Семенова-Тянь-Шанского

БИШКЕК, 12 июл - Sputnik. В Балыкчи могут открыть парк в память о заслугах исследователя Петра Семенова-Тянь-Шанского, сообщил мэр города Султан Кермалиев.

Сейчас там продолжается реставрация памятника знаменитому географу. Кермалиев опубликовал видео, продемонстрировав ход реставрационных работ.



Он отметил, что сегодня Балыкчи посетили представители Русского географического общества, которые проводят научную экспедицию по маршрутам Семенова-Тянь-Шанского.

"В знак глубокого уважения к его вкладу в мировую науку предложено создать в Балыкчи Парк истории и культуры, установить в нем обновленный памятник Петру Семенову-Тянь-Шанскому, а также открыть центр изучения истории и природы Иссык-Куля", - написал Кермалиев.

Ранее в социальных сетях появились предположения, что памятник русскому ученому в Балыкчи снесли. Это вызвало обеспокоенность у горожан и интернет-пользователей. Однако Кермалиев опроверг информацию, заявив, что монумент перенесут.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1752357300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Партия "AMANAT" запускает масштабный проект по развитию горного туризма "Алатау аманаты"
- Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента в сфере туризма
- Азат Перуашев посетил завод ТОО "ENKI", специализирующийся на производстве кирпича и строительных материалов
- Кадровые перестановки
- Запускается новый международный маршрут Алматы-Минск
- Организатор финансовой пирамиды "LiveGood" легализовал преступные доходы через криптовалюту
- Устроить пожар в Доме министерств намеревался молодой мужчина
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 июля 2025 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  