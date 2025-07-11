Премьер Казахстана: Внедрение "Цифрового тенге" ("окрашенных денег") должно быть осуществлено качественно и полномасштабно

12:13 13.07.2025

11 Июль 2025



В Правительстве рассмотрено исполнение поручений Президента по интеграции цифрового тенге в бюджетную политику для повышения прозрачности



Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по реализации пилотных проектов, связанных с маркировкой и отслеживанием денег с помощью цифрового тенге. Это соответствует задачам, обозначенным Главой государства в Послании народу Казахстана, в части цифровой трансформации финансовой системы и внедрения передовых технологий для повышения эффективности государственного управления.



Рассмотрен ход внедрения национальной цифровой валюты в процессы государственного расходования.



В совещании приняли участие заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, министр финансов Мади Такиев; в режиме видеоконференцсвязи – министр внутренних дел Ержан Саденов, председатель агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай.



Председатель Национального Банка Тимур Сулейменов сообщил, что на сегодня в оборот выпущено 257,5 млрд цифровых тенге. Платформа находится в опытно-промышленной эксплуатации, в декабре текущего года планируется ее полноценный запуск.



Как доложил руководитель цифровой трансформации Национального Банка Бинур Жаленов, цифровой тенге апробирован по более чем десяти направлениям. В частности, цифровой НДС позволил сократить срок возврата налога с 75 до 5 рабочих дней. Маркировка средств на ремонт дорог апробирована на примере проектов "Павлодар–Атырау" и "Мукур–Кульсары". Также цифровой тенге используется для контроля целевого расходования средств в рамках проектов, финансируемых из Национального фонда, включая строительство участка железной дороги "Достык–Мойынты" и газопровода "Талдыкорган–Ушарал". В перспективе - реализация таких проектов, как газопровод "Бейнеу–Бозой–Шымкент", газосепарационный комплекс и участок ж/д "Бахты–Аягоз". Кроме того, в рамках программы микрокредитования "Ауыл Аманаты" успешно протестирован механизм временного блокирования средств.



Внедрение цифрового тенге также прорабатывается в других направлениях: сделки с недвижимостью и автотранспортом, школьное питание, закупки дорогостоящих товаров, а также инструменты госкредитования в агропромышленном комплексе.



Внимание уделено совершенствованию нормативно-правовой базы. На сегодня подготовлены поправки в Закон "О платежах и платежных системах", включая введение понятия цифрового счета и иных сопутствующих норм.



Премьер-министр подчеркнул ключевые преимущества цифрового тенге – возможность программируемости и маркировки, что позволяет отслеживать движение средств и предотвращать нецелевое использование.



"По поручению Главы государства поэтапно реализуются пилотные проекты по маркировке и отслеживанию денег с помощью цифрового тенге. Цифровой тенге обеспечит полную прозрачность и системный контроль за целевым использованием бюджетных средств. Для эффективного масштабирования маркировки денег необходимо обеспечить своевременную интеграцию информационных систем с платформой "Цифрового тенге". Также требуется проработать соответствующую нормативную правовую базу. Внедрение механизма "окрашенных денег" должно быть осуществлено качественно и полномасштабно. Поручаю в ближайшее время перевести в формат "цифрового тенге" не менее ста крупных проектов, финансируемых за счет Нацфонда и бюджета", - подчеркнул Олжас Бектенов.



По итогам совещания Премьер-министр поручил государственным органам совместно с Национальным Банком и заинтересованными организациями разработать Дорожную карту по масштабной ускоренной интеграции цифрового тенге в отдельные секторы экономики.