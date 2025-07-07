Путин: в основе противоречий России и Запада лежит геополитика, а не идеология СССР

14:02 13.07.2025

Путин рассказал об истоках противоречий между Западом и Россией

Путин: противоречия между Западом и РФ вызваны геополитическими интересами



МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал об истоках противоречий между Западом и Москвой. Фрагмент интервью опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.



Идеология в появлении разногласий имела значение, но в их основе лежали геополитические факторы. После распада СССР, когда коммунистического режима уже не было, у западных стран осталось наплевательское отношение к стратегическим интересам России:



"Не просто наплевательское отношение, а еще и все это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ".

Владимир Путин

Президент России



