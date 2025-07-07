Пакистан намерен привлечь узбекских партнеров к поиску нефтегазовых месторождений

19:42 13.07.2025

Стороны также рассмотрели предложения по обмену геологическими данными, опытом в области современных технологий, сотрудничеству в подготовке специалистов и организации учебных программ.



ТАШКЕНТ, 13 июля - Sputnik. Пакистан намерен привлечь узбекских партнеров к проектам по поиску и освоению нефтяных и газовых месторождений на своей территории.



Ситуацию в нефтегазовой сфере обеих стран, состояние и возможности двустороннего сотрудничества в этой области, а также перспективные совместные проекты обсудили посол Узбекистана Алишер Тухтаев и министр нефти Пакистана Али Первез Малик.



Они подчеркнули необходимость создания Рабочей группы из специалистов профильных ведомств двух стран.



Пакистанская сторона высоко оценила опыт Узбекистана в нефтегазовой сфере.



"Особое внимание было уделено вопросам привлечения узбекских партнеров к проектам по поиску и освоению нефтяных и газовых месторождений на территории Пакистана, в частности к проектам по добыче и модернизации нефтеперерабатывающих заводов", - говорится в сообщении.



В ходе встречи также рассмотрели предложения по обмену геоданными, опытом в области современных технологий, сотрудничеству в подготовке специалистов и организации учебных программ.