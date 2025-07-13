Афганистан становится для Казахстана одним их важнейших партнеров, - Виктория Панфилова

21:39 13.07.2025 Афганистан становится для Казахстана одним их важнейших партнеров

По примеру Москвы Астана и Ташкент могут официально признать Исламский Эмират



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

13.07.2025



Казахстан и Узбекистан все более активно переориентируют свою стратегию в отношении Афганистана, трансформируя его восприятие из источника угроз в перспективного экономического партнера. Этот подход направлен на укрепление региональной безопасности через развитие торгово-экономического сотрудничества. Недавний визит вице-премьера, министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу в Кабул завершился рядом ключевых соглашений в торгово-экономической, транспортной, геологической и образовательной сферах. Астана и Кабул поставили амбициозную цель – увеличить товарооборот до 3 млрд долл., следуя примеру Ташкента.



В Центральной Азии позиция Узбекистана по Афганистану стала определяющей и согласованной с подходами России и Китая. Ташкент одним из первых вступил в диалог с пришедшим к власти движением "Талибан" (Верховный суд РФ 17.04.25 приостановил запрет деятельности движения, но оно еще находится в РФ в списке террористических организаций), признав его неотъемлемой частью внутриполитического процесса в Афганистане. Это резко контрастирует с позицией Запада, который наложил на Афганистан санкции и заморозил активы его Центрального банка.



На сегодняшний день Узбекистан демонстрирует наибольшую активность на афганском направлении среди всех соседних и даже более удаленных государств. Руководство Узбекистана, по всей видимости, пришло к глубокому убеждению: прочная стабильность в Афганистане достижима прежде всего через успешное социально-экономическое развитие, которое, в свою очередь, невозможно без значительного внешнего участия и инвестиций. Ташкент уже инвестирует более миллиарда долларов в добычу золота и меди в соседней стране.



Подтверждением этой стратегии стал визит премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в Кабул в конце августа 2024 года. По итогам его переговоров с и.о. заместителя премьер-министра по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром было подписано 35 соглашений на сумму почти 3 млрд долл., из которых 12 были инвестиционными, а остальные – торговыми.



Президент Шавкат Мирзиеев на полях саммита Организации экономического сотрудничества в Ханкенди (Карабах) обсудил с Барадаром актуальные вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической сферах.



Визит вице-премьера, министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу в Кабул стал одним из самых значимых событий в дипломатических отношениях между двумя странами, учитывая его высокий ранг. На переговорах с и.о. заместителя премьер-министра Афганистана Абдулом Гани Барадаром казахстанский дипломат подчеркнул, что Астана рассматривает Афганистан как государство, неразрывно связанное с Центральноазиатским регионом исторически и географически. В этом контексте Казахстан выразил намерение и впредь укреплять атмосферу доверия и плодотворного сотрудничества.



Барадар, со своей стороны, отметил огромный потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия Кабула с Астаной, которую он назвал "признанным лидером Центрально-Азиатского региона". Он выразил надежду, что реализация совместных инфраструктурных проектов будет способствовать созданию новых рабочих мест в Афганистане.



Глава МИД Казахстана также провел встречу с и.о. министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки. Мурат Нуртлеу заявил: "Сегодня Афганистан стал для нас одним из важнейших партнеров, с которым мы активно развиваем торгово-экономическую повестку. Мы нацелены на увеличение товарооборота до 3 млрд долл. – эта задача уже определена и поддержана обеими сторонами. Для достижения этой цели Казахстан готов наращивать поставки сельскохозяйственной продукции, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений и продукции химической промышленности".



Собеседники уделили особое внимание созданию эффективной транспортно-логистической инфраструктуры. Было обсуждено развитие Трансафганского маршрута как ключевого элемента, способствующего устойчивой и взаимовыгодной торговле в регионе. В этом контексте Казахстан подтвердил свое намерение инвестировать в строительство железной дороги Тургунди – Герат.



Казахская сторона также выразила готовность к дальнейшему расширению гуманитарных программ, направленных на повышение продовольственной безопасности и обеспечение доступа к медицинским услугам для населения Афганистана. Отдельное внимание было уделено активизации культурно-гуманитарного взаимодействия, включая расширение социальных инициатив и образовательных возможностей. В связи с этим Казахстан объявил о намерении вдвое увеличить количество квот для афганских студентов в рамках действующих программ поддержки, как сообщили в казахстанском внешнеполитическом ведомстве.



Значительное внимание было уделено вопросам расширения поставок афганской продукции на казахстанский рынок. В последние годы Казахстан импортирует свежие и сушеные фрукты, минеральную воду и безалкогольные напитки афганского производства. Для дальнейшего наращивания объемов торговли было предложено наладить поставки этой продукции в западные регионы Казахстана через пограничный город Тургунди и территорию Туркменистана. Это позволит казахстанским потребителям получать свежую продукцию в межсезонье, а афганским фермерам – выйти на обширный рынок сбыта.



По итогам встречи между Министерством транспорта Казахстана и Министерством общественных работ Афганистана был подписан важный Меморандум об основных принципах строительства и эксплуатации Трансафганской железной дороги, соединяющей Центральную и Южную Азию.



Весьма вероятно, что Казахстан и Узбекистан если не формально признают, то значительно усилят уровень своего взаимодействия с правительством Афганистана, следуя примеру России. Напомним, в начале июля президент Владимир Путин принял решение признать Исламский Эмират Афганистана. Для Астаны и Ташкента формальное признание позволит вывести эти связи на новый, более официальный уровень, заключать более масштабные и долгосрочные контракты, привлекать инвестиции.



"После того как Россия признала действующее правительство Афганистана, я пока не вижу каких-либо серьезных рефлексий на это событие, каких-то контрдействий США и Запада в целом на афганском направлении. Правда, сразу после этого решения Международный уголовный суд вдруг подтвердил ордер на арест лидера движения талибов Хайбатуллу Ахундзада. И почти одновременно с этим в ООН прошла специальная встреча по Афганистану, там западные страны в очередной раз продекларировали, что по вопросам прав человека их позиции остаются, как и прежде, непримиримыми. Возможно, реакция Запада еще впереди, в близком будущем, а может быть, им и не до Афганистана, есть проблемы с Украиной, на Ближнем Востоке", – сказал "НГ" ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев.



Эксперт отметил, что пока только Пакистан объявил, что не будет торопиться с официальным признанием правительства Афганистана, с которым фактически очень активно работает. "Наверное, в Исламабаде считают, что эта ситуация дает им какие-то возможности давления на Кабул в непростых двусторонних отношениях. Пока остается неясной реакция Запада на российское признание афганского правительства, поэтому многие из стран, которые активно сотрудничают сейчас с Афганистаном – например, Узбекистан и Казахстан, – вряд ли станут делать признательные заявления вслед за Россией, просто опасаясь, что на Западе могут отнестись к этому негативно. Более реальным, мне кажется, может быть признание кабульского правительства со стороны КНР, Ирана, некоторых арабских стран. Хотя я допускаю и вероятность того, что и эти страны просто продолжат работать с Кабулом без каких-либо политических деклараций. Почти уверенно можно говорить о том, что так, например, поступит Туркменистан", – подчеркнул Князев. Источник - НГ

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