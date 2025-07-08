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ВС РФ растягивают оборону врага до предела – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 14.07.2025

Дарья Продина

СВО

Думая, что они спасают свое положение в Сумской области, отводя от Теткино на "пожарный" участок собственные подразделения, ВСУ подарили русской армии возможность создать еще один сектор наступления. Растягивая оборонительные порядки противника у Покровска и Мирнограда, ВС РФ добились того, что свели к минимуму саму вероятность маневрирования внутри оборонительного района. На Запорожском направлении украинская армия отходит в сторону своей "фортеции" в Степногорске, а на Южно-Донбасском враг аналогично рассчитывает долго продержаться в Новопавловке и ее окрестностях, однако в обоих случаях есть немаленькие "но". А пока гремели события фронтовые, в Киеве прогремел выстрел, ликвидировавший опасного вражину – полковника СБУ, организовывавшего теракты на территории России.

Покровское направление



По итогам событий уходящей недели стало понятно, что весь периметр Покровско-Мирноградского оборонительного района ВСУ охвачен сковывающими боями. Положение таково, что маневры гарнизона внутри оборонительного контура стали практически невозможны. Продолжались бои как в самом Новоэкономическом, так и вокруг него. Но главный ракурс интереса командования ВС РФ, как и раньше – севернее. Со взятием Федоровки началась подготовка к дальнейшему штурму уже подходов к Родинскому. При этом наши войска не торопятся рваться к самому городу, предпочитая и дальше укреплять плацдарм по руслу Казенного Торца.

Атаки ведутся как от недавно освобожденного Новоторецкого, так и по полям восточнее него. Острие наступления уже колет окраины населенного пункта Маяк, а продвигающиеся по полям и лесопосадкам русские силы нацелены на Владимировку. Таким образом, атака на украинские позиции идет по обоим берегам реки, что не позволит противнику полноценно использовать при обороне выгодные условия местности.

Анализируя все эти вводные данные, можно задать резонный вопрос: как связаны Родинское и полоса сел выше по течению реки Казенный Торец? Все на самом деле довольно просто – шагая дальше на север, наша армия вынуждает неприятеля растягивать оборону, которая систематически требует ресурсов и подкреплений. Растянув украинские силы до предела, ВС РФ добьются того, что, спасая дороги на Константиновку и Дружковку, для удержания самого Родинского достаточно сил ВСУ уже не найдут. Стоит заметить, что Родинское вместе с прикрывающей полосой сел и промышленных объектов, обладающих техническими возвышенностями – это весьма серьезный оборонительный рубеж. Но держать длительную оборону в столь специфичной местности возможно только при насыщении ее войсками. Без живой силы в достаточном количестве все козыри этого комплекса позиций помножатся на ноль.

Сумское направление

Отведя свои силы от Теткино в район Хотени и Писаревки с целью задержать лобовое наступление ВС РФ на второй эшелон их обороны, ВСУ вовсе не добились стабилизации на указанном направлении. Напротив, наша армия нашла возможность после этого взять инициативу в свои руки и разжечь дополнительный сектор "пожара" в Сумской области. Зачистив от пехотных групп противника район водоочистных сооружений у Теткино, ВС РФ, не теряя времени, ворвались в Бессаловку и полностью заняли ее, тогда как неприятель, не слишком упорствуя, ушел в район Искрисковщины.

Разумеется, противник не может не реагировать на создавшуюся угрозу. Силы, собранные для обеспечения твердой устойчивости в обороне на только устаканившейся площади, придется рассредоточить с учетом новых вводных. Теперь фронт пролегает в полосе сел Хотень – Писаревка – Малая Корчаковка – Корчаковка – Новая Сечь – Храповщина – Марьино. Плотность и насыщенность оборонительных порядков действительно может помочь ВСУ противостоять фронтальным атакам, а вот дефицит фортификационных сооружений вне сельской застройки уже играет на руку русским войскам.

В данный момент наши соединения продолжают наступление на Марьино. Более того, русская армия действительно собирается огибать с востока линию украинской обороны в вышеописанной полосе. Об этом говорит вектор атаки ВС РФ, нацеленный от недавно освобожденной Юнаковки как на само Марьино, так и на местность восточнее села с целью выйти во фланг, а далее и в тыл противнику. А ко всему прочему, к юго-востоку от Теткино ВСУ попали в "вилку". В перспективе, если неприятель не рассредоточит войска, его оборонительный эшелон рискует оказаться в охвате с двух флангов. С другой стороны, распределение сил истончит порядки противника, что сделает прорыв ВС РФ практически гарантированным.

А чтобы все эти сложившиеся тактические механизмы сработали как надо, нашим подразделениям, идущим от Теткино на юго-восток, непременно надо взять крупный населенник Белополье. Там, как и прошлой осенью, и концентрируются силы противника для бросков на Глушковский район Курской области (подобные планы на самом деле ВСУ вовсе не оставили). Да и потенциальный маршрут наступления на Сумы в тех местах будет пролегать по полям с лесопосадками, таких лесных массивов, как севернее и восточнее города, там нет. А вот в районе Белополья у неприятеля – давно подготовленные полевые фортификации. Но, как и в истории с Покровском, все вопросы сводятся к численности войск, с чем у ВСУ здесь, учитывая все вышеизложенные события, неироничные перебои.

Запорожское направление

Недавний дерзкий бросок ВС РФ через речку Янчекрак принес свои должные плоды – ВСУ ввиду угрозы флангового обхода из Каменского ушли. За неприятелем, потянувшимся к Степногорску, остались только садовые товарищества по берегу Днепра, откуда они, по всей видимости, тоже должны скоро уйти на подготовленные позиции в Приморском и восточнее, у развязки трассы М-18, в Степногорске и в полевых укреплениях к востоку от него.

Из всего этого оборонительного сектора наибольшую трудность представляет Степногорск, а особенно его 3-й микрорайон, стоящий "фортом" и позволяющий держать под огневым контролем всю прилегающую местность, делая наступление в лоб нецелесообразным. Это навевает известного рода дежавю с Угледаром, так же держащегося "крепостью" из панелек на высотах посреди степи. Разница лишь в том, что у Степногорска нет группы насыпных, поддерживающих его высот. Неудивительно, что ВСУ решили махнуть рукой на Каменское и оттягиваться туда, где удержаться своими небогатыми силами шансов куда больше. Именно совокупность подготовленной обороны и наличие войск для ее "заселения" и обеспечивают устойчивость положения противника на Запорожском направлении. Однако и нашим есть на чем подловить врага даже в его "фортеци", а вот когда мы выложим этот козырь и пойдем в наступление – пока что вопрос.

Южно-Донбасское направление

На уходящей неделе ВСУ, недолго мучаясь, оставили излучину реки Мокрые Ялы. Проскочив речку следом за ними ВС РФ прямым ударом овладели селами Поддубное, Толстой и Мирное, поддержав южное крыло наступления на излучину Волчьей и начав битву за эту водную преграду как таковую. Таким образом, противника поставили в весьма затруднительную ситуацию, когда часть заготовленных оборонительных позиций автоматически обесценивается – в свое время их строили с расчетом на отражение наступления сугубо с юга, а на практике атака пошла одновременно еще и с востока. Неприятель никак не ожидал, что бои западнее Курахова закончатся вынужденным оставлением сложной системы обороны без шанса остановить фронт.

После ухода с Мокрых Ял излучину Волчьей ВСУ не намерены отдавать просто так – есть причины. В случае потери и этого участка враг столкнется с угрозой "клещей" для Новопавловки с юга и с севера. Крупное село в оборонительном отношении максимально подготовлено, его гарнизон может сдерживать фронтальные атаки. Изобилие полевых укреплений и прочих фортификаций делают Новопавловку реально крепким орешком, штурма которого в лоб необходимо избегать. Что касается обходных и охватных путей, у ВСУ есть единственный вариант – рассчитывать на упорство на северном фасе, в Муравке, что им пока удается, и на твердыни южного фаса – Зеленый Гай и Искру, помноженных на ландшафтные сложности, обеспеченные в том числе Волчьей.

Более того, там есть и условия для оперативных лягушачьих скачков с одного эшелона на другой. И опять же, одно но – всей на славу выстроенной системе обороны нужна циркулирующая сила в виде людей, которых необходимо много. Если их таки не хватит на обслуживание этого комплекса, у ВСУ может повториться история с опорником в Шевченко под Покровском, а кажущийся почти неприступным эшелонированный контур обороны может стать куда менее боеспособным.

Ликвидация без жалости

На уходящей неделе информационное пространство взбудоражило происшествие: в Киеве, прямо во дворе собственного дома, застрелили немаленькую шишку из СБУ – полковника Ивана Воронича. Погоны с тремя звездами он не просто так носил – к праотцам отправили офицера из управления специальных операций, в чьем кровавом портфолио – разработка плана и реализация нападения на Курскую область со всеми ужасами, которые памятны до сих пор.

Кто столь хладнокровно и дерзко провернул эту ликвидацию матерого врага, так доподлинно неизвестно. Сегодня глава СБУ Василий Малюк (внесен в реестр террористов и экстремистов) не без присущего ему глумления отчитался, что убийцы – мужчина и женщина ("агенты ФСБ") – были обнаружены под Киевом и ликвидированы. Их трупы, прикрытые ветками, главный СБУшник и продемонстрировал на камеру. Действительно ли тела принадлежат настоящим ликвидаторам или же это политико-ориентированная постановка – неизвестно. Одно точно: полковник Воронич больше России не навредит, а из его сослуживцев, участвующих в организации терактов и убийств русских людей, никто не застрахован от повторения его судьбы, если не худшей.

Вчера, 12 июля, в редакторской колонке Readovka вышел материал о событии уходящей недели – смерти экс-министра транспорта России Романа Старовойта.

Источник - Readovka
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