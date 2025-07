Англосаксы и германский нацизм. Части V, VI и VII, - Валентин Катасонов

01:23 14.07.2025 Англосаксы и германский нацизм. Часть V

Германская евгеника – детище англосаксов



02.07.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



О германской евгенике начала ХХ века и особенно времен Третьего рейха написано и сказано очень много. Правда, в самой Германии в те времена чаше использовали термин "расовая гигиена", который считался почти синонимом слова "евгеника".



Термин "расовая гигиена" был введен немецким психиатром Альфредом Плетцем (1860-1940 гг.). Он появился в его книге "Основы расовой гигиены" (Grundlinien einer Rassenhygiene), увидевшей свет в 1895 году. Автор предлагал разделять людей на представителей "высшей расы" и всех остальных, т. е. "низших". Формулировал рекомендации по поддержанию чистоты "высшей расы" и расширению доли "чистых" в обществе ("позитивная евгеника"). И указывал не необходимость и меры предотвращения воспроизводства "низших".



В 1904 году Плетц совместно с Фрицем Ленцем приступил к выпуску журнала "Архив расовой и общественной биологии", который стал первым в мире периодическим изданием по вопросам евгеники. В 1905 году он основал Немецкое общество расовой гигиены (Die Berliner Gesellschaft fur Rassenhygiene). В 1907 году оно было переименовано в "Международное общество расовой гигиены".



В 1911 году в Дрездене прошла германская конференция, посвященная расовой гигиене. В 1921 году в Германии был издан первый учебник по генетике человека (Baur E., Fischer E., Lenz J. Grundriss der menschlichen Erblichkeitslehre und Rassenhygiene. Munchen: J.F. Lehmann Verlag. 1921). Большой раздел в нем был отведен евгенике. Там, между прочим, проводилась мысль, что физические и умственные характеристики человека в большей степени определяются не воспитанием, а наследственностью. А потому к биологическому воспроизводству человека надо относиться крайне внимательно. И желательно этим воспроизводством управлять на государственном уровне. Позднее, после прихода к власти Гитлера, один из авторов учебника, Фишер, стал выступать за принятие в Германии расовых законов (прежде всего, в отношении евреев), взяв за образец американские законы, определявшие особый статус афроамериканцев (негров).



С упомянутым учебником, как говорят исследователи биографии А. Гитлера, будущий фюрер познакомился, находясь в тюрьме после неудавшегося путча 1923 года. Следы знакомства Гитлера с учебником просматриваются в его работе "Майн кампф", которую он писал, находясь в тюремном заключении.



Евгенику стали преподавать в немецких вузах. В 1928 году в Мюнхене была основана кафедра по евгенике. Годом раньше в Берлине был учрежден институт антропологии, генетики человека и евгеники им. кайзера Вильгельма. Между прочим, с этим институтом сотрудничал Йозеф Менгеле, немецкий ученый-медик, нацистский преступник, проводивший в годы Второй мировой войны медицинские опыты на заключенных концлагеря Освенцим. Во время своей службы в Освенциме получил кличку Ангел смерти. Примечательна тема его докторской диссертации: "Расовые различия структуры нижней челюсти".



Когда нацисты (члены национал-социалистической партии) пришли к власти, они приступили к практическим действиям по созданию "Тысячелетнего рейха". Для чего необходимо было сделать территорию Германии "расово чистой", заселенной исключительно лицами "арийской расы". Во-первых, прекратить смешение арийцев с лицами "плохих рас". Во-вторых, прекратить воспроизводство "плохих рас" путем стерилизации, изоляции или умерщвления. В-третьих, запретить въезд в Германию лиц "плохих рас" и выдавливать (или изгонять) из Германии представителей "плохих рас" (конкретно в отношении евреев – организовать их переселение в Палестину).



Под "плохими расами" ("недочеловеками") имелись в виду те или иные этносы. Наиболее "плохими" считались евреи, цыгане и славяне. Что касается славян, то в этой расовой группе Третий рейх дифференцировал их по уровню их "отсталости" (русские, украинцы, поляки и др.). Впрочем, даже французы, бельгийцы, итальянцы и англичане не могли рассчитывать на включение в высшую, арийскую расу (имели статус полуарийцев). Голландцы, датчане, норвежцы относились к нордической расе, более высокой по сравнению с другими европейцами. Но арийцами и они не могли считаться. О "цветных" народах (чернокожих и желтокожих) речи вообще не шло. Они причислялись к человекоподобным животным. К "недочеловекам" причислялись представители любых этносов, если они были алкоголиками, эпилептиками, слабоумными, страдающими наследственными болезнями.



Уже через несколько месяцев после прихода к власти Гитлера стали приниматься законы евгенического характера. Так, в апреле 1933 года был принят "Закон о восстановлении профессиональной гражданской службы", нацеленный на очистку государственного аппарата от "неарийских" чиновников. В октябре 1934 года лидер национал-социалистической партии Рудольф Гесс создал службу, предназначенную проверять родственные связи нацистов. Небольшая поначалу служба выросла в мощную организацию под названием "Имперское ведомство по изучению родства", находившееся под СС и министерством юстиции. Еще ранее, в 1931 год, в рамках СС было учреждено Главное управление по вопросам расы и поселения, которое занималось проверкой "расовой чистоты" сотрудников службы.



В 1935 году были приняты Нюрнбергские расовые законы – "Закон о гражданине Рейха" и "Закон об охране немецкой крови и немецкой чести". В них четко прописывались правила идентификации немцев ("арийцев") и евреев. Так, чтобы немца можно было считать "чистокровным", надо было иметь чистокровных немцев в четырех поколениях. Также определялся чистокровный еврей. Между этими полюсами находились разные категории "полукровок". По ходу отмечу, что выявление чистокровных или почти чистокровных евреев было необходимо не только и не столько Третьему рейху, сколько сионистам. Последние находились в тесном контакте с германскими нацистами; между ними были договоренности насчет того, что Третий рейх будет оказывать всяческое содействие в переселении "качественных" евреев в Палестину (где сионисты планировали создать государство Израиль).



Поначалу "негативная евгеника" в Третьем рейхе выражалась преимущественно в стерилизации "недочеловеков". В общей сложности в Германии стерилизации были подвергнуты не менее 450 тыс. человек. Особо следует выделать "Программу Т4", которая осуществлялась под непосредственным руководством Геринга. Она была нацелена на работу с "неполноценными" людьми любых рас и этносов: имеющими психические расстройства, умственно отсталыми и наследственно отягощенными больными. Впоследствии в круг "неполноценных" лиц, были включены нетрудоспособные лица (инвалиды, а также болеющие свыше 5 лет). До войны в отношении таких лиц применялись такие методы, как стерилизация, прерывание беременности (аборты), эвтаназия (Германия Третьего рейха, между прочим, стала первой в истории человечества страной, где была легализована эвтаназия).



В годы войны, особенно на ее пике в Германии евгеника перешла преимущественно к убийствам. Причем порой очень жестоким (не какая-то там "мягкая" и "гуманная" эвтаназия). Только в рамках программы Т4 было уничтожено 400 тысяч "дефективных" с диагнозом "душевнобольные". О "расово неполноценных" и говорить не приходится. Сколько миллионов "расово неполноценных" было убито просто в результате военных действий, а сколько в результате практического применения евгенических норм, сказать достаточно сложно. По цыганам, например, имеются оценки уничтоженных в рамках негативной евгеники от 200 тысяч до 1,5 миллиона человек. По евреям на Нюрнбергском процессе была озвучена цифра 6 миллионов. Позднее в разных работах авторы давали оценки в диапазоне от 4,2 до 8 миллионов. По славянам, в том числе по русским, я подобных оценок вообще не встречал.



Сейчас я хочу перейти к главному: показать, что германская евгеника – детище англосаксов. Не умаляя роль немецких социал-дарвинистов в становлении "расовой гигиены", не уверен, что без помощи англичан и американцев они смогли бы столь быстро создать столь мощную практическую евгенику.



В 1911 году в Лондоне был проведен Первый интернациональный евгенический конгресс под председательством сына Чарльза Дарвина Леонарда Дарвина. На нем англичане очень активно "окучивали" членов делегации из Германии и внушали немцам, что они являются "расой избранных".



Эстафету от британцев приняли американцы. В 1932 году на базе Музея естествознания в Нью-Йорке состоялся Третий международный конгресс по евгенике. Мероприятие финансировал известный американский промышленник Х.Р. Дюпон. На конференции присутствовали Мэри Аверелл Гарриман и другие представители англо-американской элиты. Мероприятие украсил все тот же Леонард Дарвин, проповедовавший принцип "Выживает сильнейший!". И опять американцы обхаживали немцев, предлагая им взять на вооружение американский опыт практической евгеники.



В 1904 году Институт Карнеги в Вашингтоне основал Станцию экспериментальной эволюции в медицинской лаборатории Колд-Спринг-Харбор. Название лаборатории часто обозначается аббревиатурой CSHL (Cold Spring Harbor Laboratory). В 1921 году станция была реорганизована в Отдел генетики Института Карнеги. На тот момент времени Станция CSHL была крупнейшим исследовательским центром по вопросам евгеники не только в США, но и во всем мире. Постепенно вся лаборатория была перепрофилирована под решение задач практической евгеники.



Я об этой лаборатории говорю в связи с тем, что в 1932 году CSHL открыла двери немецким ученым. В 1935 году CSHL совместно с германскими коллегами организовала в Берлине Конференцию по проблемам населения мира, на которой американцы давали немцам советы, как им двигать практическую евгенику. Как считает автор известной книги "Комитет 300" Джон Коулман, германская генетика Третьего рейха – в первую очередь плод усилий американской лаборатории CSHL: "В годы, непосредственно предшествовавшие Второй мировой войне, двери лабораторий Колд Спринг Харбор оставались открытыми для ведущих нацистских специалистов Германии в области генетики, которые затем вернулись в свою страну и направили свои знания на продвижение программы медицинских экспериментов Гитлера, разработанной с целью создания "Расы Господ"".



По возвращении из Германии в 1934 году, где ежемесячно более пяти тысяч человек в месяц подвергались насильственной стерилизации, американец Чарльз Маттиас Гете (1875-1966 гг.), главный евгеник штата Калифорния, делился впечатлениями и мыслями со своим коллегой: "Вам будет интересно узнать, что ваша работа сыграла важную роль в формировании взглядов той группы интеллектуалов, которая стоит за Гитлером в его эпохальной программе. Везде, где бы я ни был, я чувствовал, что их взгляды были в значительной степени сформированы под влиянием американской мысли... Я хочу, чтобы вы, мой дорогой друг, помнили об этом всю оставшуюся жизнь, помнили о том, что вы действительно заставили действовать огромное правительство, состоящее из 60 миллионов человек" (Edwin Black. Eugenics and the Nazis – the California connection).



Американский евгеник Гарри Х. Лафлин (1880-1943 гг.) гордо заявлял, что его идеи евгенической стерилизации были воплощены в Нюрнбергских законах о расовой гигиене 1935 года (John P. Jackson, Nadine M. Weidma. Race, Racism, and Science: Social Impact and Interaction, ‎ Rutgers University Press, 2005, р. 123).



Ряд авторов небезосновательно полагают, что англосаксонская элита воспринимала Германию как некий испытательный полигон, на котором можно проводить масштабные проекты в области евгеники. За действиями Третьего рейха по части "расовой гигиены" внимательно следили те же "ученые" из американской лаборатории CSHL. А также политики, журналисты и даже писатели англосаксонского мира. Например, английский писатель Герберт Уэллс, который был откровенным приверженцем идей социал-дарвинизма. В "Опыте автобиографии" этот писатель восхищается Гитлером и мысленно призывает нацистов уничтожить цветные расы, которые угрожают белым своей растущей численностью. Уэллс также писал о желаемом для англосаксов будущем, в котором "толпы черных, коричневых и желтых народов, не соответствующие требованиям эффективности", должны "уступить дорогу": "Их судьба – вымирание и исчезновение". Ведь в конечном счете "мир – не благотворительное учреждение", так что "единственным разумным и логичным решением в отношении низшей расы является ее уничтожение" (цит. по: Перетолчин Д. Мировые элиты и Британский рейх во Второй мировой войне. – М.: Книжный мир, 2017).



"Многое из того, что придумал и описал Уэллс, нашло реальное воплощение в нацистской Германии", – писал в 1941 г. английский писатель Дж. Оруэлл. Особо стоит отметить такого деятеля в области евгеники, как немецкий психиатр и генетик Эрнст Рудин (1874-1952 гг.). В 1932 году он стал президентом Международной федерации евгеники. В речи перед Немецким обществом расовой гигиены, произнесенной вскоре после прихода Гитлера к власти в 1933 году, Рудин заявил: "Значение расовой гигиены не стало очевидным для всех сознательных немцев до политической деятельности Адольфа Гитлера, и только благодаря его работе наша 30-летняя мечта о воплощении расовой гигиены в действие наконец стала реальностью". Американский Фонд Рокфеллеров финансировал евгенические исследования в лаборатории Рудина. В годы Второй мировой войны он был ведущим специалистом Третьего рейха по вопросам расовой гигиены и евгеники. После войны Рудин оказался на скамье подсудимых на Нюрнбергском процессе. Рудина называли намного более инициатором нацистских преступлений, чем, например, приговоренный к смертной казни врач Карл Брандт или практиковавший евгенику в Освенциме Йозеф Менгеле. Но Рудин имел слишком тесные связи с американскими евгениками, а также американскими фондами, которые финансировали его евгенические изыскания. А потому на процессе слишком глубоко по делу Рудина предпочли не копать. Мол, Рудин никого лично не убивал, а занимался "научными изысканиями". Фактически Рудин находился под домашним арестом, был интернирован в США. В 1947 году был освобожден и использован американцами для продолжения работ в области евгеники.



На Нюрнбергском процессе не раз обсуждались вопросы, связанные с массовыми убийствами людей, которые проводили нацисты в "белых халатах". Каждый раз обвиняемые в таких убийствах врачи Третьего рейха говорили, что они тут ни при чем; мол, их этому научили заокеанские коллеги, именовавшие себя "евгениками".



Я описал тему связи евгеников Третьего рейха и евгеников англосаксонского мира телеграфным языком. Как мне кажется, наиболее полно и подробно данная тема освещена в книге Штефана Кюля "Связь с нацистами: евгеника, американский расизм и немецкий национал-социализм" (Stefan Kühl. The Nazi Connection: Eugenics, American Racism, and German National Socialism. Oxford University Press, 1994). Автор утверждает, что вина американских и германских евгеников в убийстве миллионов людей в годы Второй мировой войны является паритетной. Но что американским соучастникам преступлений удалось выйти сухими из воды.



Англосаксы и германский нацизм. Часть VI

Гитлер мечтает поделить мир вместе с англосаксами



08.07.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



Как я уже писал ранее, многие европейские страны в XIX веке стали завидовать Британии, создавшей обширнейшую колониальную империю, над которой никогда не заходит солнце. Завидовала и Германия, которая после франко-прусской войны 1870-71 гг. опять стала единой и назвала себя Вторым рейхом. У Германии не было ничего за пределами ее государственных границ, даже маленького острова в океане. И она хотела наверстать упущенное.



Первым символическим территориальным приобретением Германии стала Бухта Ангра-Пекена в Юго-Западной Африке. Это произошло в 1884 году. Бременский купец Адольф Людериц основал поселение в упомянутом месте и обратился к канцлеру Отто фон Бисмарку с просьбой о протекторате. Бисмарк взял эту территорию под защиту Германии, это стало первым колониальным приобретением немецкого государства.



Бисмарк был против колонизации Африки. Он заявлял о том, что территориальные приобретения на других континентах принесут лишь незначительные финансовые выгоды для Германии. Однако вынужден был пойти на такой шаг из-за давления со стороны политиков, бизнеса и прессы. Вслед за тем в течение 1884-1885 годов германский флаг был поднят в Камеруне, в Того, в Германской Восточной Африке и в северо-восточной части Новой Гвинеи. К этому можно добавить, что в 1899 году Германия приобрела несколько крупных островов в Океании.



Германия вошла в клуб колониальных держав. Суммарная величина ее колоний в начале ХХ века составила 2,6 млн кв. км. Она выглядела более чем скромно на фоне Британии (27,6 млн кв. км) и Франции (10,6 млн кв. км) и находилась примерно на одном уровне с Бельгией (2,3 млн кв. км), Нидерландами (2,1 млн кв. км) и Португалией (2,1 млн кв. км).



Концом же для немецкой колониальной империи стала Первая мировая война. Уже в первый год войны немцы потеряли почти все свои колониальные владения в Африке. После войны и Парижской мирной конференции Германия вообще оказалась у разбитого корыта. Мало того, что, согласно Версальскому мирному договору, она лишалась колоний. Она лишалась также части своих территорий. Германия возвращала Франции Эльзас-Лотарингию, Бельгии – округа Мальмеди и Эйпен, Польше – Познань, части Поморья и другие территории Западной Пруссии, Данциг (Гданьск) и его округ был объявлен "вольным городом", Мемель (Клайпеда) передан в ведение держав-победительниц (в феврале 1923 года присоединен к Литве). Часть Шлезвига перешла в 1920 году к Дании, часть Верхней Силезии в 1921 году – к Польше. На Парижской мирной конференции обсуждался даже вопрос возможного отторжения южной части Восточной Пруссии, но она все-таки осталась у Германии.



До прихода Гитлера к власти он в своих политических выступлениях требовал возвращения лишь тех немецких территорий, которые были отторгнуты от Германии по решениям Парижской мирной конференции (и которые он считал исконно германскими). После прихода к власти в январе 1933 года в речах Гитлера уже зазвучали новые ноты. Он по-прежнему требовал возвращения немецких земель, но стал также говорить о расширении "жизненного пространства".



Впрочем, идея "жизненного пространства" в Германии родилась на рубеже XIX – XX вв. И, как говорят историки, целью участия Германии в Первой мировой войне было именно расширение "жизненного пространства". Как за счет передела в свою пользу колониальных владений Британии, Франции, Бельгии и других западных стран. Так и за счет приобретения территории на востоке, прежде всего Российской империи (Польша, Прибалтика, Украина). Германия войну проиграла, ее "жизненное пространство" даже сжалось.



Но идея "жизненного пространства" осталась. После прихода к власти Адольфа Гитлера "жизненное пространство" стало идеологическим принципом нацизма. "Политика национал-социалистского движения… всегда будет пространственной", – заявлял Гитлер. Первым шагом по расширению "жизненного пространства" стало возвращение Рейнской области (1936 г.), далее аншлюс Австрии (1938 г.), возвращение согласно Мюнхенскому сговору Судетской области Чехословакии (осень 1938 г.), поглощение всей Чехословакии (завершилось в марте 1939 г.), захват Польши (сентябрь – октябрь 1939 г.). В течение 1940 года была оккупирована большая часть Западной Европы (Дания, Норвегия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург).



Армия Третьего рейха вышла на берега Атлантического океана. Все ждали броска вооруженных сил через Ламанш для захвата островов Британии. Очень странно выглядит фюрер, давший возможность британским войскам в начале июня 1940 года отступить от Дюнкерка (южная Франция). У Третьего рейха был разработан план захвата Британских островов, получивший название "Морской лев". Но "Морской лев" своего прыжка на острова Туманного Альбиона так и не сделал. Говорят, что в голове Гитлера произошел какой-то "щелчок", вектор его геополитического сознания развернулся в другую сторону. Летом 1940 года фюрер направил большие силы вермахта (корпус Роммеля) в район Северной Африки и Средиземноморья (и там они застряли на целых три года). А 22 июня 1941 года началась операция "Дранг нах Остен" – война Германии против Советского Союза (которая для нас стала Великой отечественной войной).



Рационально объяснить, почему Гитлер не довел операцию "Бросок на Запад" до своего логического конца, достаточно трудно. Военные эксперты считают, что шансы Гитлера на быструю и эффективную оккупацию островов Туманного Альбиона были очень высокими.



А некоторые историки погружаются в такие гипотетические рассуждения: мол, если бы Гитлер захватил Британские острова, он получил бы ключ ко всей британской колониальной империи. Гитлер вышел бы в "дамки", стал таким властителем мира, по сравнению с которым Александр Македонский и Бонапарт Наполеон выглядели бы очень бледно.



Знакомство с работами и речами Гитлера (в период с начала века до 1945 года) и воспоминаниями генералов и политиков из окружения фюрера подводит меня к мысли: у Гитлера было какое-то трепетное, можно сказать, религиозное отношение к Англии, вернее англосаксам (британской элите). Кто-то Гитлера называет воспитанником британских англосаксов, кто-то говорит, что, мол, таким он стал сам (в процессе самообразования), кто-то даже считает, что он был британским агентом, завербованным еще в году Первой мировой войны. Версий много, но, с какой стороны ни посмотреть на Гитлера, он вылитый и безупречный англофил.



Соответственно, он даже подумать не смел о том, чтобы посягать на британскую власть и британскую колониальную империю. Вот слова фюрера, произнесенные им 101 год назад: "Мы должны были отказаться от колоний и от позиций морской державы и тем самым избавить английскую промышленность от необходимости конкуренции с нами… Мы должны были полностью отказаться от колоний и от участия в морской торговле, полностью отказаться от создания немецкого военного флота. Мы должны были полностью сконцентрировать все силы государства на создании исключительно сухопутной армии". Из этой фразы можно также заключить, что Гитлер рассчитывал на то, что "правильный" мир экономически должен быть поделен между Британией и Германией. Первой – колонии и доминионы, включая Новый Свет (США и Канаду), а второй – Евразийский континент.



Гитлер был заражен идеей того, что англосаксы (особенно британские) и немцы – "богоизбранные" народы. Именно им должен принадлежать мир, а остальные народы, этносы и расы – "недочеловеки". Которые должны либо освободить Землю от своего присутствия, либо быть рабами "богоизбранных". Гитлер находился под влиянием многих англосаксонских идеологов, которые развивали идеи, обосновывавшие британский империализм. Среди них особую роль сыграл Хьюстон Стюарт Чемберлен (1855-1927 гг.). На русском языке в наше время выходили такие его работы: "Основания девятнадцатого столетия" (в 2012 году) и "Арийское миросозерцание" (2013 г.). Примечательно, что в сентября 1923 года Гитлер лично встретился с Чемберленом в мемориальном доме Вагнера в Байрейте (напомню, что Хьюстон Чемберлен женился на дочери музыканта Рихарда Вагнера и после этого проживал в Германии). Чемберлен дополнительно вдохновил Гитлера письмом, написанным спустя неделю после этой встречи. Оно заканчивалось следующими словами: "То, что Германия в часы своей величайшей нужды рождает такого человека как Гитлер, доказывает ее жизнеспособность".



Идея, которую Чемберлен внушил Гитлеру и которая оставалась в сознании фюрера до конца его жизни, – мир должен принадлежать "избранным". Избранных народов два – британцы ("англосаксы") и немцы ("арийцы"). Британцы ведь также давние потомки германский племен, прибывших на острова Туманного Альбиона. Порознь этим двум народам мировую власть не захватить. Они должны действовать совместно. И в идеале (при правильно поставленной расовой политике) должна произойти конвергенция двух "избранных" народов и возникнуть единая раса "сверхчеловеков". Гитлер был очень послушным учеником Чемберлена, а потому враждовать со своими духовными союзниками не мог и не хотел. Через год после прихода к власти, в 1934 г., Гитлер воззвал: "Двум германским нациям следовало бы стать друзьями уже под воздействием одного только природного инстинкта".



Гитлеру на Мюнхенской встрече в сентябре 1938 года казалось, что наконец-то союз Британии и Германии начинает приобретать реальные очертания. Напомню, что в этой встрече приняли участие главы четырех европейских стран: канцлер Германии и фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер, премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, премьер-министр Франции Эдуард Даладье и премьер-министр Италии Бенито Муссолини. Уже в тогдашней прессе эту встречу стали называть "мюнхенским сговором", который фактически означал создание альянса под названием "европейский квартет". На самом деле это был "дуэт", поскольку главными участниками были Британия и Германия. Гитлер был несравненно счастлив: во-первых, получил добро на приращение территории за счет Чехословакии; во-вторых, кажется, союз Британии и Германии наконец-то сложился! А через одиннадцать месяцев Гитлер пережил страшнейший шок. 3 сентября 1939 года Лондон объявил Берлину войну. Его даже испугала не сама война, а крах британо-германского союза, а следовательно, и крах тех планов мирового господства, о которых ему говорил Хьюстон Чемберлен.



И тем не менее Гитлер фанатично продолжал верить в то, что британо-германский альянс будет восстановлен. А потому только делал вид, что воюет с Британией. Даже втянув Германский рейх в войну на два фронта, он оставался "уверенным, что конец войны станет началом длительной дружбы с Англией…" (см.: Пикер Г. Застольные разговоры Гитлера / Пер. И. Розанова. Смоленск: Русич. 1993). И Гитлер делал множество попыток восстановить этот альянс. Наиболее известная из них – полет рейхсминистра и заместителя фюрера в нацистской партии Рудольфа Гесса в Англию 10 мая 1941 года. Лондон не принял предложения Гитлера о заключении мира, а Гесса объявил военнопленным и посадил его за решетку.



Гитлеру англосаксы отводили роль инструмента для захвата обширных территорий на востоке, т. е. Советского Союза. А после того, когда Гитлер выполнит это задание "богоизбранных", последние объединенными силами Старого и Нового Света нанесут поражение Третьему рейху. Наивный Гитлер поверил, что немецкий народ и он, фюрер в том числе, – "высшая раса", "богоизбранный народ". Гитлер, кажется, до конца жизни так и не понял, что он лишь игрушка в руках англосаксонских бесов.



Гитлер и его окружение постоянно говорили, что немцам надо изучать британский опыт создания колониальной империи. Карл Петерс (1856-1918 гг.), немецкий колониальный деятель, занимавшийся в конце 19 века колониальным освоением Африки, заявил: "Происходящее в Британской империи всегда интересует нас в первую очередь: ведь там… наши наставники". За несколько месяцев до нападения на Советский Союз Адольф Гитлер напомнил своим товарищам по партии: "Я восхищаюсь английским народом. В деле колонизации он совершил неслыханное".



О том, как глава Третьего рейха собирался осваивать территории нашей страны (в то время называвшейся Советским Союзом), написано много книг. В которых собраны все цитаты Гитлера и других нацистов. Часто в рассуждениях на эту тему нацисты вспоминают опыт Британии по колонизации Нового Света (Северной Америки), Индии и Австралии. Гитлер говорил о двух вариантах колонизации: 1) колонизация с полным уничтожением местного населения (туземцев) и заселением "зачищенных" территорий людьми из метрополии (т. е. "богоизбранными); 2) колонизация без такого замещения туземцев колонистами метрополии.



Первым способом английские колонисты осваивали Новый Свет и Австралию. Вторым способом – Индию. Туземное население Индии избежало судьбы туземцев по причине непригодности тропиков для заселения белым человеком, британские империалисты этого не скрывали.



О том, как Гитлер планировал учитывать британский опыт построения колониальной империи при походе на восток, достаточно подробно написано в книге немецкого политолога, историка и социолога Мануэля Саркисянца (1923-2015 гг.) "Английские корни немецкого фашизма" (она у нас издана на русском языке). Глава 9 работы называется ""Бросок на Остланд": подражание Британской Индии". "Наша цель – не Данциг, – заявил Гитлер 23 мая 1939 года. – Наша цель – расширение жизненного пространства на Востоке". Как пишет автор книги, Гитлер полагал, что пространство на Востоке должно стать для Германии тем же, "чем была для Англии Индия". Но фактически фюрер воспринимал Россию не как Индию, а, скорее, как Северную Америку и Австралию. Гитлер говорил, что перед Третьим рейхом "стоит лишь одна задача: осуществить германизацию путем ввоза немцев, а с коренным населением обойтись как с индейцами…". Также: "…нам придется прочесывать территорию, квадратный километр за квадратным километром, и постоянно вешать [людей]! Это будет настоящая индейская война…" Как подчеркивает Саркисянц на основе анализа обширного круга источников, Гитлер собирался истребить местное население "своей Индии", т.е. России (Советского Союза), ради заселения немцами. Таким образом его "восточный" империализм был скорее похож на колонизацию англичанами Австралии, чем на их империализм в Индии.



Кстати, в книге "Английские корни немецкого фашизма" есть глава (под номером 8), которая называется "Британский расизм в действии: колонизация Австралии путем геноцида". Геноцид в отношении туземцев Австралии, описанный Саркисянцем, не менее страшен, чем геноцид Третьего рейха в Европе. Мы об этом геноциде в России знаем крайне мало. А вот фюрер и его сподручные, как пишет Саркисянц, были знакомы с британским кровавым опытом на "континенте кенгуру" и брали на вооружение.



Правда, "восточный" империализм Третьего рейха имел одно отличие от британского в Австралии. Как пишет Сакрисянц, "то, что происходило в Австралии, было спонтанным проявлением расового инстинкта англичан. Гитлер же с помощью внедрения соответствующих национал-социалистических догм попытался идеологически обосновать и заранее спланировать колонизацию своего восточного пространства".



Гитлера на свете нет уже восемь десятков лет. Нет столько же времени и Третьего рейха. Но остались те, кого я называю англосаксами. Они неуничтожимы, как вирусы или бесы. И их планы "колонизации восточного пространства" никуда не ушли. Но миссию реализации этих планов англосаксы сегодня возлагают на других фанатиков и ненавистников России.



Англосаксы и германский нацизм. Часть VII

Хьюстон Стюарт Чемберлен – "мост" между англосаксами и германскими "арийцами"



14.07.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



В предыдущем очерке "Англосаксы и германский нацизм. Гитлер мечтает поделить мир вместе с англосаксами" (часть VI) я писал о том, что Гитлер находился под влиянием многих англосаксонских авторитетов, обосновывавших идеологию "арийской" расовой исключительности. Среди них особую роль сыграл Хьюстон Стюарт Чемберлен (1855-1927 гг.). Можно без натяжки сказать, что именно он стал главным учителем и вдохновителем главы Третьего рейха.



Примечательно, что в некоторых книгах Чемберлена представляют как полубританского, полугерманского идеолога и автора. Поскольку первую часть своей жизни он провел на островах Туманного Альбиона, а вторую – в Германии. Чемберлен стал как бы символом "моста", соединившего два близких по духу и крови народа, отличавшихся, по мнению Чемберлена, от всех других.



Родился Хьюстон Стюарт в 1855 году в семье британского адмирала. Изучал естественные науки в Женеве, эстетику и философию в Дрездене. Стал ревностным поклонником немецкого композитора и дирижера Рихарда Вагнера. Причем Чемберлен восхищался не только музыкой Вагнера (оперы "Кольцо нибелунга", "Тристан и Изольда" и др.), но также его высказываниями о героизме тевтонов и об исключительности нордической расы. Не только Чемберлен, но и некоторые другие интеллектуалы ценили Вагнера не только за музыку. Так, Фридрих Ницше в статье "Казус Вагнер" писал: "Был ли Вагнер вообще музыкантом? Во всяком случае он был больше кое-чем другим… Его место в какой-то другой области, а не в истории музыки: с ее великими истыми представителями его не следует смешивать. Вагнер и Бетховен - это богохульство…"



Под влиянием Вагнера Чемберлен в тридцать три года опубликовал статью на немецком языке со ссылками на немецкого композитора. На статью и ее автора обратила внимание супруга Вагнера (к тому моменту уже вдова) Козима (между прочим, она была дочерью композитора Ференца Листа). Началась переписка между Козимой и Чемберленом. До конца века Чемберлен успел написать несколько работ, посвященных Вагнеру (уже скончавшемуся в 1883 году). Опуская многие детали, отмечу, что в конце концов Чемберлен познакомился с дочерью композитора Евой Вагнер и женился на ней. В 1908 году Чемберлен окончательно перебрался в Германию, сделавшись почитателем всего немецкого. Вероятно, он был уже больше немцем, чем англичанином. Во время Первой мировой войны публиковал в немецкой прессе многочисленные антибританские статьи, получив за это на родине прозвище Английский Перевертыш. В 1917 году вступил в Немецкую отечественную партию. Чемберлен владел немецким языком не хуже, чем английским. И предпочитал писать на немецком.



Еще в 1899 году в Мюнхене вышел основной труд Чемберлена "Основы XIX века" (в двух томах). Кстати, в России эта книга была издана в 2012 году. Через всю книгу Чемберлена проходят две основные темы. Первая: арийцы – как творцы и носители цивилизации. Вторая: евреи – как негативная расовая сила, разрушительный и вырождающийся фактор истории. Чемберлен отказался от физических критериев расы (понятие крови, генетика), которыми пользовались представители науки (в том числе социал-дарвинисты), и сделал акцент на "вечных моральных качествах". Идеология привычного расизма облагораживалась чертами теологической доктрины.



Чемберлен рассматривал арийцев как единственную опору мирового развития. До революции и в советское время "Основы XIX века" в полном объеме не издавались. Но было несколько изданий в начале ХХ века в виде брошюры пятой главы книги "Евреи, их происхождение и причины их влияния в Европе". Из других значимых работ Чемберлена следует назвать "Арийское миросозерцание" (была издана у нас в 2013 году).



Как говорят биографы Гитлера, будущий фюрер еще в годы Первой мировой войны был уже знаком как с трудами Вагнера, так и Чемберлена. Примечательно, что в сентября 1923 года Гитлер лично встретился с Чемберленом в Байрейте в мемориальном доме Рихарда Вагнера (дом, в котором композитор скончался). Хьюстон Стюарт дополнительно вдохновил Гитлера письмом, написанным спустя неделю после этой встречи. Оно заканчивалось следующими словами: "То, что Германия в часы своей величайшей нужды рождает такого человека как Гитлер, доказывает ее жизнеспособность".



Напомню, что это было незадолго до пресловутого "пивного путча", после которого Гитлер начал писать "Майн кампф". После этой встречи в Байрейте Хьюстон Чемберлен пристально следит за Гитлером. Он в курсе, что его молодой друг оказался за решеткой после "пивного путча". И в день 35-летия будущего фюрера Чемберлен заявил: "Он (Гитлер)... не в состоянии, разделяя всю нашу убежденность в ... смертоносном влиянии еврейства... не действовать в соответствии с ней; (не) воплощать выводы из своих мыслей в действиях - никто, кроме Адольфа Гитлера... То же можно сказать о его отношении к марксизму: тут он признает лишь войну на уничтожение..."



А вот как писал о той исторической встрече двух вождей в Байрейте Ханс Конрад в работе "Фюрер и Байрейт" (1936 г.): "Адольф Гитлер и Хьюстон С. Чемберлен подали друг другу руки. Великий мыслитель ...открывший путь для фюрера... гениальный учитель и провозвестник Третьего рейха ощутил, что в этом простом человеке из народа счастливо исполнится судьба Германии".



Некоторые биографы Гитлера утверждают, что встреча будущего фюрера с Хьюстоном Чемберленом в сентябре 1923 года в Байрейте не была единственной. Рудольф Гесс (тот самый, который по поручению Гитлера перелетел в мае 1941 года в Англию, чтобы договорится с Лондоном о мире) утверждал, что встреч было много. И что всякий раз, когда Адольф Гитлер посещал Чемберлена, глаза последнего сияли: "В последний раз он даже произнес одними губами "хайль"". По словам Гесса, заместителя фюрера по партии, со смертью Хьюстона Стюарта Чемберлена в 1927 г. Германия "похоронила одного из величайших своих мыслителей, борца за германское дело, как и написано на венке, возложенном от имени Движения". В последний путь Хьюстона Стюарта Чемберлена провожали гитлеровские штурмовики, одетые в униформу.



Йозеф Геббельс называл Хьюстона Чемберлена "отцом нашего духа", подчеркивая, что фундаментом германского национал-социализма стали труды этого писателя. Идея, которую Чемберлен внушил Гитлеру и которая оставалась в сознании фюрера до конца его жизни, - мир должен принадлежать "избранным". И это не прихоть, а миссия "избранных". Без выполнения этой высокой миссии мир просто рухнет.



Большое количество биографов Гитлера, а также исследователей истории Третьего рейха и идеологии национал-социализма говорят, что главный труд Адольфа Гитлера "Майн кампф" – переложение работы Хьюстона Чемберлена "Основы XIX века". Мануэль Саркисьянц в своей книге "Английские корни немецкого фашизма" довольно часто ссылается на современную немецкую исследовательницу Дорис Мендлевич, которая сравнивала труды Чемберлена и "Майн кампф" Адольфа Гитлера. И она пришла к выводу, что оба пользовались практически одними и теми же формулировками, а их лексикон почти не отличался. "Она обнаружила и почти полные параллели, существовавшие между идейным миром образованного буржуа, кабинетного ученого Хьюстона Стюарта Чемберлена и миром "маленького ефрейтора великой войны" Адольфа Гитлера", – пишет Саркисьянц.



В заключение хочу обратить внимание на то, что было много немцев, которые восхищались британцами, считая их действительно "избранными". И Адольф Гитлер – один из них. Гораздо реже имело место обратное: когда британцы восхищались германскими "арийцами". И Хьюстон Чемберлен был одним из таких редких британцев. И именно поэтому Адольф Гитлер так его ценил. Он воспринимал Хьюстона Чемберлена не просто как интеллектуала, создавшего необходимую немецким "арийцам" расовую теорию, а как символ "моста", органически соединившего два "избранных" народа.



Некие злые люди сделали так, чтобы британцы и немцы на протяжении многих веков воспринимали друг друга как "иностранцев". "Немецкий народ, не забудь... и всегда помни, что это "иностранец" Чемберлен назвал "иностранца" Адольфа Гитлера твоим фюрером... Сегодня именно англичанин Чемберлен... с первых шагов Адольфа Гитлера понял, что тот избран судьбой..." – писал в 1934 году Георг Шотт в работе "X. С. Чемберлен, провидец Третьего рейха". Что ж, гениальный Чемберлен, наконец, открыл глаза и британцам, и немцам, что они единый "богоизбранный" народ, что им необходимо воссоединиться и властвовать миром. Источник - Фонд стратегической культуры

