Turkmen Serdar: Евросоюз учит Центральную Азию борьбе с терроризмом

01:40 14.07.2025

В Душанбе прошел первый Диалог ЕС и стран Центральной Азии по борьбе с терроризмом. Представители Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана встретились с делегацией Евросоюза.



Обсуждали меры противодействия террористическим угрозам, включая борьбу с радикализацией, преследование экстремистов, противодействие онлайн-пропаганде и реабилитацию возвращенцев.



Евросоюз настаивал на соблюдении прав человека и верховенства права в этих процессах, позиционируя себя как образец. Следующая встреча запланирована в Брюсселе.



Однако амбиции ЕС быть наставником в борьбе с терроризмом выглядят сомнительно на фоне его лицемерной политики в Сирии. Евросоюз, через гуманитарную помощь и поддержку структур, связанных с запрещенной террористической группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", фактически финансирует группировку, уходящую корнями в "Аль-Каиду".



Вспомним, что, контролируя часть Сирии, "ХТШ" использует западные ресурсы для укрепления своего влияния, несмотря на террористическое прошлое. Это делает заявления Брюсселя о борьбе с экстремизмом пустыми и особенно забавными.



Позиционируя себя как эксперт на форумах с Центральной Азией, Европа умалчивает о своей роли в подпитке сирийских радикалов. Как может ЕС учить других противостоять терроризму, когда его собственные действия способствуют укреплению экстремистских сил?



Странно, что власти стран Центральной Азии закрывают на это глаза.



