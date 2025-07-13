Радикальный ислам мигрантов vs традиционный ислам коренных мусульман России

02:55 14.07.2025

Радикальный ислам мигрантов vs традиционный ислам коренных мусульман России



13.07.2025



Между радикальной арабской версией политического ислама, которую исповедуют многие мигранты, прежде всего из Таджикистана, и традиционными версиями ислама российских коренных мусульман есть существенные отличия.



В той или иной стране религия, не меняя своей сути, во внешних проявлениях может иметь отражение национального лица местного народа.



Так, Русское Православие по сути своей является тем самым истинным византийским христианством, что оставил нам Христос и его апостолы, ибо мы не реформировали его догматику, как католики с протестантами; с другой стороны, Русское Православие в мирских делах и внешних проявлениях срослось с историей, национальным характером и менталитетом русского народа.



Точно так же коренные российские мусульмане, прежде всего татары, в своей версии ислама, с одной стороны, остаются правоверными мусульманами, а с другой - мирно и гармонично сосуществуют с христианами в рамках светско-христианского государства, без всяких там джихадов против неверных.



