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Радикальный ислам мигрантов vs традиционный ислам коренных мусульман России
02:55 14.07.2025

Радикальный ислам мигрантов vs традиционный ислам коренных мусульман России

13.07.2025

Между радикальной арабской версией политического ислама, которую исповедуют многие мигранты, прежде всего из Таджикистана, и традиционными версиями ислама российских коренных мусульман есть существенные отличия.

В той или иной стране религия, не меняя своей сути, во внешних проявлениях может иметь отражение национального лица местного народа.

Так, Русское Православие по сути своей является тем самым истинным византийским христианством, что оставил нам Христос и его апостолы, ибо мы не реформировали его догматику, как католики с протестантами; с другой стороны, Русское Православие в мирских делах и внешних проявлениях срослось с историей, национальным характером и менталитетом русского народа.

Точно так же коренные российские мусульмане, прежде всего татары, в своей версии ислама, с одной стороны, остаются правоверными мусульманами, а с другой - мирно и гармонично сосуществуют с христианами в рамках светско-христианского государства, без всяких там джихадов против неверных.



А вот значительная часть мигрантов, приезжающих в Россию из Средней Азии - это выдавливаемые оттуда местными властями исламисты. Они исповедуют радикальный арабский ислам в виде ваххабизма и его производных, который является даже не религией, а человеконенавистнической политической идеологией.

Его цель - создание мирового халифата, в том числе и там, где мусульмане не являются коренным населением. В рамках своего мирового джихада исламисты на захваченных территориях вырезают, обращают в рабство или превращают в людей второго сорта представителей иных конфессий, в том числе и умеренных мусульман, а также шиитов. То, что мы наблюдаем в Сирии.

По сути, это исламофашизм. Всех, кто не с нами, надо вырезать и поработить, только не по расовому, а по конфессиональному признаку. Всех женщин закутать в черные хламиды, где видны одни глаза, регламентировать жизнь строгими правилами, которые не писаны лишь высокопоставленным ваххабитам.

Беда еще в том, что приезжие исламисты радикализируют наших коренных мусульман: татар, башкир, северокавказцев.

Делают это и различные турецкие и арабские НКО. В том числе через образование. Уехал нормальный российский мусульманин учиться в медресе в Турции или Египте - вернулся фанатик-ваххабит.

Тот же одиозный ДУМ - это этнические татары-русофобы и христианофобы, которым нужен халифат на месте России, а не великая Россия.

Политический ислам - не религия, но радикальная идеология.

Толпы с криками: "Такбир!" на улицах наших городов, публичные намазы посреди улицы, никабы, бараны с перерезанными глотками на детских площадках. Вы не встретите этого во многих мусульманских странах, где опасность политического ислама осознана властями.

Это не про веру и не про религию. Это про политическую экспансию, захват власти и территории.

В России не надо бороться с исламом, традиционным для наших коренных мусульман. Мы с ними душа в душу жили веками. А вот с привозным политическим исламом, всеми версиями исламизма и исламофашизма бороться нужно максимально жестко. Всем коренным жителями России: и христианами, и буддистам, и мусульманам.

Роман Юрьевич Антоновский

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1752450900


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