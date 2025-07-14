|Кыргызстан. Новым мэром города Балыкчы назначен Баатырбек Жантаев
11:48 14.07.2025
Садыр Жапаров освободил Султана Кермалиева от должности мэра Балыкчы
14 июля 2025
Бишкек (АКИpress) – Кермалиев Султан Шарипканович освобожден от должности мэра города Балыкчы Иссык-Кульской области.
Распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.
Кермалиев занимал должность 12 дней - был назначен 2 июля.
Ранее в интервью СМИ он сообщил, что третьи сутки не спит, так как после назначения ему постоянно поступают звонки. Отвечая на вопрос о пляже Балыкчы, он сообщил, что выбрал фигуры Зевса и Посейдона, так как знал, что "будет хайп". Также он пошутил, что его в любой момент могут забрать.
Затем президент Садыр Жапаров прокомментировал его интервью, которое подверглось критике в социальных сетях. "Дадим время, если этика не исправится, тогда и посмотрим", - говорил президент.
Баатырбек Жантаев назначен мэром города Балыкчы
14 июля 2025
Бишкек (АКИpress) – Жантаев Баатырбек Темиржанович назначен мэром города Балыкчы Иссык-Кульской области.
Распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.