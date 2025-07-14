Кыргызстан. Новым мэром города Балыкчы назначен Баатырбек Жантаев

11:48 14.07.2025

Садыр Жапаров освободил Султана Кермалиева от должности мэра Балыкчы

14 июля 2025



Бишкек (АКИpress) – Кермалиев Султан Шарипканович освобожден от должности мэра города Балыкчы Иссык-Кульской области.



Распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.



Кермалиев занимал должность 12 дней - был назначен 2 июля.



Ранее в интервью СМИ он сообщил, что третьи сутки не спит, так как после назначения ему постоянно поступают звонки. Отвечая на вопрос о пляже Балыкчы, он сообщил, что выбрал фигуры Зевса и Посейдона, так как знал, что "будет хайп". Также он пошутил, что его в любой момент могут забрать.



Затем президент Садыр Жапаров прокомментировал его интервью, которое подверглось критике в социальных сетях. "Дадим время, если этика не исправится, тогда и посмотрим", - говорил президент.



