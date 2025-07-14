Российские военнослужащие прибыли в Узбекистан для участия в учении "Хамкорлик-2025"

11:55 14.07.2025

Российские военнослужащие прибыли в Республику Узбекистан для участия в совместном российско-узбекском тактическом учении "Хамкорлик-2025"



14 июля 2025



Военнослужащие 201-й военной базы Центрального военного округа прибыли в Республику Узбекистан для участия в совместном тактическом учении Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Узбекистан "Хамкорлик-2025".



Подразделения совершили марш в составе колонн военной и специальной техники по горам Таджикистана и Узбекистана протяженностью более 300 километров и прибыли на полигон "Термез" Республики Узбекистан. Личный состав преодолел подъемы и спуски с высокогорных дорог, а также узкие участки горного серпантина на бронетранспортерах БТР-82А, автомобилях УРАЛ, и специальной технике на базе автомобиля КАМАЗ.



