|Российские военнослужащие прибыли в Узбекистан для участия в учении "Хамкорлик-2025"
11:55 14.07.2025
Российские военнослужащие прибыли в Республику Узбекистан для участия в совместном российско-узбекском тактическом учении "Хамкорлик-2025"
14 июля 2025
Военнослужащие 201-й военной базы Центрального военного округа прибыли в Республику Узбекистан для участия в совместном тактическом учении Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Узбекистан "Хамкорлик-2025".
Подразделения совершили марш в составе колонн военной и специальной техники по горам Таджикистана и Узбекистана протяженностью более 300 километров и прибыли на полигон "Термез" Республики Узбекистан. Личный состав преодолел подъемы и спуски с высокогорных дорог, а также узкие участки горного серпантина на бронетранспортерах БТР-82А, автомобилях УРАЛ, и специальной технике на базе автомобиля КАМАЗ.
Справочно:
Совместное российско-узбекское тактическое учение "Хамкорлик-2025" пройдет на полигоне "Термез" в Республике Узбекистан в период с 15 по 21 июля 2025 года.
В ходе практических действий воинские контингенты отработают управление подразделениями при обнаружении и уничтожении в приграничных районах мелких групп незаконных вооруженных формирований (НВФ), нарушивших Государственную границу; управление подразделениями при уничтожении групп НВФ, занявших сооружения и позиции в приграничных районах, занятие общевойсковыми подразделениями захваченных сооружений и позиций, ведение борьбы с мелкими группами противника, а также организацию штурма и зачистку населенного пункта, занятого боевиками НВФ.
Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы Центрального военного округа: горные и штурмовые подразделения, мобильные группы радиоэлектронной борьбы, расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов и FPV- дронов, а также экипажи авиационной группы на ударных вертолетах Ми-24.