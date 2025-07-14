Россия и Иран проводят военно-морские учения в Каспийском море

18:13 14.07.2025

Союз спасения: Россия и Иран проводят военно-морские учения в Каспийском море

Маневры проходят на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и недавней агрессии против Исламской Республики



Юлия Леонова

14 июля 2025



В территориальных водах Ирана в Каспийском море пройдут учения по спасению на море. В них будут задействованы корветы и вертолеты ВМС Ирана и спасательный буксир СБ-738 Каспийской флотилии. Несмотря на сложную обстановку на Ближнем Востоке и недавние боевые действия США и Израиля против Ирана, наши страны продолжают военное сотрудничество в рамках стратегического партнерства, отмечают эксперты.



Цель совместных учений Ирана и России



Экипаж спасательного буксира СБ-738 Каспийской флотилии примет участие в международном поисково-спасательном учении в Исламской Республике Иран, заявили в Минобороны России. В маневрах, которые пройдут с 14 по 18 июля, также будут задействованы корветы и вертолеты ВМС Ирана.



В ходе учений моряки России и Ирана отработают действия по оказанию помощи кораблю, условно получившему повреждения, по поиску и спасению находящегося в воде экипажа, буксировке аварийного судна и организации борьбы за живучесть корабля. Учения проводятся с целью повысить готовность сил Каспийской флотилии и ВМС Ирана к возможным инцидентам на море, отметили в военном ведомстве.



Справка "Известий"

Спасательное буксирное судно "СБ-738" проекта 22870 построили в Астраханском филиале Центра судоремонта "Звездочка" для службы поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-Морского Флота.

А августе 2016 года его приняли в состав Каспийской флотилии. Судно "СБ-738" предназначено для оказания помощи аварийным судам и спасения личного состава, буксировки кораблей, тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях. Обладает возможностями для поддержания аварийных кораблей на плаву и выполнения сложных водолазных работ на глубинах до 60 м.



Данные учения были согласованы давно. Россия и Иран решили продолжить выполнять заранее утвержденные планы, считает военный эксперт Юрий Лямин.



- Обстановка на Ближнем Востоке в целом и вокруг Ирана в частности остается напряженной, режим прекращения огня сейчас продолжает действовать. При этом иранский флот каких-то заметных потерь в ходе войны не понес, соответственно проведению учений ничего не мешает, - сказал он "Известиям".



По его словам, данный сценарий учений, то есть отработка совместных поисково-спасательных операций, достаточно стандартен для учений на Каспии.



Стратегические партнеры



Иран является одной из ведущих военно-морских каспийских держав и нашим союзником, рассказал "Известиям" военный эксперт Василий Дандыкин.



- И это нормальные отношения двух стран, которые входят в БРИКС и между которыми заключен договор о стратегическом партнерстве. У России неплохие отношения в этом регионе с Туркменистаном и Казахстаном, но с Ираном наши корабли находятся в постоянной тесной связи - обмениваются дружескими визитами и проводят совместные учения. Тем более сейчас база Каспийской флотилии стала намного ближе к Ирану - раньше была в Астрахани, а теперь в Махачкале, - отметил он.



- Кроме того, сейчас у нас непростые отношения с Азербайджаном. А ведь когда-то Каспийская флотилия базировалась в Баку, где я имел честь служить, - вспомнил Василий Дандыкин. - На этих учениях будут отрабатывать спасательные работы, но при необходимости могут быть задействованы и другие корабли. В Каспийской флотилии есть много современных, включая носители калибров.



Основная задача, так как это учение международное - совместная отработка спасательных операций разными государствами, рассказал "Известиям" экс-начальник вспомогательного флота Балтийского флота капитан 1-го ранга Андрей Качан.



- Это нужно, чтобы между моряками разных стран было понимание команд и порядка взаимодействия, - уточнил он. - На этих учениях будут отрабатывать спасение на воде кораблей, судов, людей и летательных аппаратов, которые потерпели бедствие. Сначала моряки приступят к поиску объектов в море различными способами. Потом уже проведут разведку - установление характера повреждений либо аварии - для этого высаживается аварийно-спасательная группа. Затем уже по докладу командира проведут спасение объекта - либо тушение пожара, либо откачку воды.



Также спасательный буксир нового проекта способен подавать электроэнергию на борт аварийного корабля, если произошло обесточивание, отметил эксперт. В том числе на нем находится водолазная группа, которая может обследовать днище аварийного объекта и выполнить устранение протечки. Там имеется своя амбулатория и врач, который может оказать помощь. Буксир при необходимости сможет выполнить буксировку аварийного объекта по морю до нужного места.



Учения России и Ирана в Каспийском море проходят ежегодно. Так в прошлом году в масштабных военно-морских маневрах по спасению на море принял участие российский буксир "СБ-45". Тогда они проводились также с целью повысить готовность к возможным инцидентам на море. По словам представителя иранских ВМС Аббаса Хасани, наблюдателями тогда выступили представители других стран Каспийского моря, в том числе Азербайджана.



В этом же году в марте состоялись учения "Морской пояс безопасности - 2025" с участием ВМС России, Китая и Ирана в Оманском заливе. В ходе учений совместными силами был произведен поиск захваченного условными террористами судна, а также отработана совместная операция специальных подразделений по его освобождению. В течение двух суток экипажи кораблей провели дневные и ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по целям, имитирующим безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты условного противника. Россия на этих маневрах задействовала корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота.