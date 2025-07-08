 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 12.07.2025
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Пятница, 11.07.2025
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Четверг, 10.07.2025
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Среда, 09.07.2025
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EADaily: Варшава готовит в Казахстане медиабазу по разжиганию межнациональной розни
18:44 14.07.2025

Варшава готовит в Казахстане медиабазу по разжиганию межнациональной розни

Варшава разрабатывает проект создания мультимедийного комплекса, который способен работать в негативном ключе по внешнему контуру России, включая Казахстан.

Как заявил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский, рассматривается вопрос открытия в 2026 году казахской редакции.

"Уже ведутся переговоры с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос о возможной поддержке новых станций в рамках программ „Восточного партнерства". Создание медиаплатформы, объединяющей телевидение, включая онлайн-телевидение, радио и новостной портал, призвано в первую очередь противостоять российскому нарративу, но также станет элементом дипломатии „мягкой силы"", - заявил польский дипломат.

По мнению полоноведа Станислава Стремидловского, речь идет о внедрении в общества постсоветских республик в Закавказье и Средней Азии т.н. "политики прометеизма", изначально направленной на развал СССР.

"В начале мая 2025 года о прометеизме вспомнил основанный в 1984 году при поддержке ЦРУ американский аналитический центр „Джеймстаунский фонд"*, признанный в России в 2020 году нежелательной организацией за разжигание этнического сепаратизма в национальных республиках России. Центр сообщил о запуске нового проекта - „Прометеевское освобождение: зарождающиеся национальные и региональные движения в России". Руководителем его обозначен старший научный сотрудник фонда Януш Бугайский, уроженец Великобритании, в прошлом работавший консультантом в министерстве обороны США и Агентстве США по международному развитию. Цель проекта - при оценке международного возрождения прометеизма как концепции, разработанной в Польше для борьбы с „российским империализмом", рассмотреть „внутренние признаки беспорядков и возникновение региональных, республиканских и национальных движений" в России", - отмечает Стремидловский.

EADaily уточняет, что по итогам переписи 2021 года в Казахстане проживают более 35 тысяч поляков. Поляки наиболее компактно проживают в граничащем с Россией Северном Казахстане (Северо-Казахстанская, Акмолинская и Костанайская области).

*Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ

Источник - EADaily
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