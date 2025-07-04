|Президент Узбекистан в рамках новой модели управления утвердил перестановки в рядах администрации и советников
19:00 14.07.2025
Хилолу Умарову и еще нескольких чиновников сняли с должностей
14 июля 2025, 17:20
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиеев освободил ряд чиновников от занимаемых должностей и назначил их заместителями руководителя Администрации президента по приоритетным направлениям.
Теперь за реформы в образовании, медицине, водоснабжении, судебной системе и предпринимательстве будут отвечать отдельные заместители руководителя Администрации:
- Хилола Умарова стала замруководителя Администрации по вопросам образования. В связи с этим она освобождена от должности министра дошкольного и школьного образования.
- Тамила Алиева будет курировать реформы в здравоохранении.
- Тимур Бутунбаев займется реформой водного сектора. Ранее он был первым замминистра водного хозяйства.
- Нодира Хакимова назначена на должность замглавы Администрации по вопросам реформ в судебной системе.
- Шерзод Озодзода займется развитием предпринимательских проектов. До этого он возглавлял управление в сфере экономики и бизнеса в Администрации.
- Дильноза Зиямухамедова стала заведующей секретариатом главы Администрации президента. Ранее она руководила секретариатом помощника президента.
Решение принято в рамках новой модели управления - каждый заместитель будет персонально отвечать за реализацию реформ в своей сфере.
В Администрации президента и подведомственных структурах оптимизирована штатная численность - сокращены 284 должности, упразднены дублирующие посты и перераспределены функции.
Решение закреплено в Указе президента "О мерах по повышению эффективности, проактивности и результативности в системе государственного управления". Документ предусматривает утверждение новой структуры Администрации.
Согласно указу, работа ведомства будет сосредоточена на пяти ключевых направлениях: образовании, бизнес-среде, судебно-правовой системе, здравоохранении и управлении водными ресурсами. Для этого вводятся должности пяти заместителей руководителя Администрации.
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Президент обновил состав своих советников
14 июля 2025, 17:50
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Президент Шавкат Мирзиеев утвердил обновленный состав советников, перераспределив ключевые направления и освободив новых назначенцев от прежних должностей.
Согласно указу:
- Абдулазиз Камилов назначен советником президента по внешней политике. Ранее он занимал пост специального представителя президента по международным вопросам.
- Гафуржон Мирзаев стал советником по кадровой политике. До этого он возглавлял Агентство по развитию государственной службы.
- Равшан Гулямов получил должность советника по вопросам экономической политики. Ранее он курировал направление экономического развития.
- Сардор Умурзаков будет отвечать за стратегическое планирование в Администрации президента. До этого он занимал пост советника по особым поручениям.
- Мансурбек Оллоеров назначен советником по вопросам социальной защиты населения. При этом он сохраняет руководство Национальным агентством социальной защиты.
- Русланбек Давлетов стал советником по вопросам представительных органов власти, неправительственных организаций, религиозной сферы и молодежной политики. До этого он курировал социально-политическое направление и сферу просвещения.
Ранее Шавкат Мирзиеев освободил ряд чиновников от занимаемых должностей и назначил их заместителями руководителя Администрации президента по приоритетным направлениям.
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Шавкат Мирзиеев утвердил новые должности для Шерзода Асадова, Азизбека Урунова и других фигур в администрации президента
4 июля 2025, 19:20
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиеев утвердил ряд очередных кадровых назначений в Администрации президента.
Согласно указу главы государства:
- Эркин Юлдашев возглавил Службу комплаенса;
- Азизбек Урунов назначен представителем президента по вопросам Всемирной торговой организации (ВТО). Ранее он занимал аналогичную должность со статусом спецпредставителя;
- Азиз Магрупов стал представителем президента по вопросам иностранных инвестиций. До этого он был советником по этому направлению;
- Алишер Султанов, экс-советник по вопросам энергетической безопасности, теперь официально представляет президента в этом стратегически важном секторе;
- Одил Абдурахмонов, ранее руководивший Департаментом социального развития, теперь курирует спортивную политику от имени главы государства;
- Алишер Самадов возглавил Департамент правовой экспертизы и анализа, сменив пост замсоветника;
- Дониер Кадиров стал руководителем Департамента по вопросам общественной безопасности и верховенства закона;
- Гаянэ Умерова – новый руководитель Департамента по креативной экономике и туризму;
- Шерзод Асадов возглавил Департамент коммуникаций, он также сохранит должность пресс-секретаря президента;
- Нодиржон Абдурахимов будет руководить аналитическим департаментом, координирующим совещания и региональные визиты;
- Бобур Ходжаев возглавил Департамент по финтеху, цифровизации и ИИ;
- Зилемхан Хайдаров стал новым управляющим делами Администрации президента;
- Элла Джахангирова – руководителем Департамента по организации мероприятий.
В то же время, должности ряда руководящих сотрудников Администрации оставлены без изменений. Среди них:
- Хайриддин Султонов – советник, спичрайтер президента Узбекистана;
- Шухрат Ганиев – советник по вопросам аграрного развития;
- Турсинхан Худайбергенов – советник по устойчивому развитию Приаралья;
- Виктор Махмудов – секретарь Совета безопасности при президенте;
- Алишербек Пайгамов – руководитель Департамента внешних связей;
- Улугбек Курбанов – руководитель Протокола президента.
Напомним, что сегодня новые должности в Администрации президента также получили Хилола Умарова и еще нескольких чиновников. Кроме того, глава государства также обновил состав своих советников.