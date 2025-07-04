Президент Узбекистан в рамках новой модели управления утвердил перестановки в рядах администрации и советников

19:00 14.07.2025

Хилолу Умарову и еще нескольких чиновников сняли с должностей

14 июля 2025, 17:20



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиеев освободил ряд чиновников от занимаемых должностей и назначил их заместителями руководителя Администрации президента по приоритетным направлениям.



Теперь за реформы в образовании, медицине, водоснабжении, судебной системе и предпринимательстве будут отвечать отдельные заместители руководителя Администрации:



- Хилола Умарова стала замруководителя Администрации по вопросам образования. В связи с этим она освобождена от должности министра дошкольного и школьного образования.

- Тамила Алиева будет курировать реформы в здравоохранении.

- Тимур Бутунбаев займется реформой водного сектора. Ранее он был первым замминистра водного хозяйства.

- Нодира Хакимова назначена на должность замглавы Администрации по вопросам реформ в судебной системе.

- Шерзод Озодзода займется развитием предпринимательских проектов. До этого он возглавлял управление в сфере экономики и бизнеса в Администрации.

- Дильноза Зиямухамедова стала заведующей секретариатом главы Администрации президента. Ранее она руководила секретариатом помощника президента.



Решение принято в рамках новой модели управления - каждый заместитель будет персонально отвечать за реализацию реформ в своей сфере.



В Администрации президента и подведомственных структурах оптимизирована штатная численность - сокращены 284 должности, упразднены дублирующие посты и перераспределены функции.



Решение закреплено в Указе президента "О мерах по повышению эффективности, проактивности и результативности в системе государственного управления". Документ предусматривает утверждение новой структуры Администрации.



Согласно указу, работа ведомства будет сосредоточена на пяти ключевых направлениях: образовании, бизнес-среде, судебно-правовой системе, здравоохранении и управлении водными ресурсами. Для этого вводятся должности пяти заместителей руководителя Администрации.



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Президент обновил состав своих советников

14 июля 2025, 17:50



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Президент Шавкат Мирзиеев утвердил обновленный состав советников, перераспределив ключевые направления и освободив новых назначенцев от прежних должностей.



Согласно указу:

- Абдулазиз Камилов назначен советником президента по внешней политике. Ранее он занимал пост специального представителя президента по международным вопросам.

- Гафуржон Мирзаев стал советником по кадровой политике. До этого он возглавлял Агентство по развитию государственной службы.

- Равшан Гулямов получил должность советника по вопросам экономической политики. Ранее он курировал направление экономического развития.

- Сардор Умурзаков будет отвечать за стратегическое планирование в Администрации президента. До этого он занимал пост советника по особым поручениям.

- Мансурбек Оллоеров назначен советником по вопросам социальной защиты населения. При этом он сохраняет руководство Национальным агентством социальной защиты.

- Русланбек Давлетов стал советником по вопросам представительных органов власти, неправительственных организаций, религиозной сферы и молодежной политики. До этого он курировал социально-политическое направление и сферу просвещения.



Ранее Шавкат Мирзиеев освободил ряд чиновников от занимаемых должностей и назначил их заместителями руководителя Администрации президента по приоритетным направлениям.



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Шавкат Мирзиеев утвердил новые должности для Шерзода Асадова, Азизбека Урунова и других фигур в администрации президента

4 июля 2025, 19:20



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиеев утвердил ряд очередных кадровых назначений в Администрации президента.



Согласно указу главы государства:



- Эркин Юлдашев возглавил Службу комплаенса;

- Азизбек Урунов назначен представителем президента по вопросам Всемирной торговой организации (ВТО). Ранее он занимал аналогичную должность со статусом спецпредставителя;

- Азиз Магрупов стал представителем президента по вопросам иностранных инвестиций. До этого он был советником по этому направлению;

- Алишер Султанов, экс-советник по вопросам энергетической безопасности, теперь официально представляет президента в этом стратегически важном секторе;

- Одил Абдурахмонов, ранее руководивший Департаментом социального развития, теперь курирует спортивную политику от имени главы государства;

- Алишер Самадов возглавил Департамент правовой экспертизы и анализа, сменив пост замсоветника;

- Дониер Кадиров стал руководителем Департамента по вопросам общественной безопасности и верховенства закона;

- Гаянэ Умерова – новый руководитель Департамента по креативной экономике и туризму;

- Шерзод Асадов возглавил Департамент коммуникаций, он также сохранит должность пресс-секретаря президента;

- Нодиржон Абдурахимов будет руководить аналитическим департаментом, координирующим совещания и региональные визиты;

- Бобур Ходжаев возглавил Департамент по финтеху, цифровизации и ИИ;

- Зилемхан Хайдаров стал новым управляющим делами Администрации президента;

- Элла Джахангирова – руководителем Департамента по организации мероприятий.



В то же время, должности ряда руководящих сотрудников Администрации оставлены без изменений. Среди них:



- Хайриддин Султонов – советник, спичрайтер президента Узбекистана;

- Шухрат Ганиев – советник по вопросам аграрного развития;

- Турсинхан Худайбергенов – советник по устойчивому развитию Приаралья;

- Виктор Махмудов – секретарь Совета безопасности при президенте;

- Алишербек Пайгамов – руководитель Департамента внешних связей;

- Улугбек Курбанов – руководитель Протокола президента.



Напомним, что сегодня новые должности в Администрации президента также получили Хилола Умарова и еще нескольких чиновников. Кроме того, глава государства также обновил состав своих советников.