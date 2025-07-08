ВС РФ перешли границу Сумской области на еще одном участке – итоговая сводка Readovka за 14 июля

00:05 15.07.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 14 июля в разрезе СВО. Русские войска атаковали противника со стороны Теткино и ведут бой за Рыжевку в Сумской области. Именно оттуда ВСУ пытались ворваться на нашу территорию. Readovka рассмотрела потенциальные угрозы со стороны НАТО в свете сегодняшнего визита спецпосланника США Келлога в Киев.



Не грози Теткино, попивая горилку у себя в хуторе



