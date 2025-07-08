|ВС РФ перешли границу Сумской области на еще одном участке – итоговая сводка Readovka за 14 июля
00:05 15.07.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 14 июля в разрезе СВО. Русские войска атаковали противника со стороны Теткино и ведут бой за Рыжевку в Сумской области. Именно оттуда ВСУ пытались ворваться на нашу территорию. Readovka рассмотрела потенциальные угрозы со стороны НАТО в свете сегодняшнего визита спецпосланника США Келлога в Киев.
Не грози Теткино, попивая горилку у себя в хуторе
Русские войска полностью выбили ВСУ из Курского приграничья в районе пгт Теткино. Вместе с этим продолжаются бои к северу от города Сумы. Концентрация противника в полосе сел Хотень – Писаревка – Корчаковка – Новая Сечь – Храповщина – Марьино требует от русского командования расширить географию действий в Сумской области. К ранее освобожденной Бессаловке добавилось и то, что наши передовые подразделения пересекли границу России и Украины еще на одном участке – вошли с боем в Рыжевку непосредственно из Теткино. ВС РФ уже закрепились в северной части села и продвигаются вперед. Очень важно заметить, что подготовленных полевых позиций ВСУ в радиусе 3-4 км нет. Ближайшие фортификации противника находятся южнее Рыжевки в районе Старых Вирков. Они прикрывают дорогу, соединяющую Белополье с населенными пунктами Бурынь и Путивль. Таким образом перед русскими войсками на данном участке открылась максимально удобная возможность сформировать буферную зону в несколько километров, которая непосредственно прикроет Теткино от потенциальных атак ВСУ с юга. Ведь без развитой сети фортификаций малочисленные подразделения противника, по всей видимости, не рискнут "упираться лбом" в приграничные населенные пункты. Да и активность наших ВКС поубавит желание у ВСУ выдавать свое наличие у линии границы.
Однако стоит задаться вопросом: неужели одним лишь "буфером" ограничатся действия наших войск? Как ранее отмечала редакция Readovka, обе стороны в секторе боев сменили подход. Если ВСУ во главу угла поставили плотность обороны на прежнем участке нашего наступления, то соседние секторы объективно обделены силами. Ввиду этого ВС РФ могли увидеть шанс временно отбросить "дорогу к большому призу" в виде Сум и сначала увеличить плацдарм для перспективного наступления на областной центр. Широта фронта может быть обеспечена как раз занятием города Белополье. А оборонять его полноценно оперативное командование "Север" ВСУ пока не может из-за дефицита сил в своем распоряжении.
Ставки будут расти
Как уже многие заметили, политика США в отношении Украины резко изменилась. Более того, есть основания полагать, что Трамп из критика байденовского "украинского курса" может сам стать "кормильцем" режима Зеленского.
Сегодняшний день примечателен многим. Все ожидают заявление Трампа о новых санкциях в отношении России, а также о том, что США поставят ВСУ вооружения и, возможно, очередной пакет финансирования. Но этим примечательность не ограничивается. Вместе с тем Зеленский внес в Раду проект постановления о продлении военного положения до 5 ноября. В этом сюжете как таковой новости нет, президент незалежной продлевает его в стране каждые 3 месяца. Интересно то, что сегодня в Киев прибыл спецпосланник США Кит Келлог. Что будет обсуждаться в рамках данного визита – тайна за семью печатями. Однако возможно, Келлог предложит Зеленскому снизить возраст мобилизации до 18 лет. А взамен спецпосланник Трампа, вероятно, посулит Украине новые военные поставки – как прямые от США, так и опосредованные через "страны-прокладки" Штатов в виде ФРГ. Редакция Readovka уже рассматривала вопрос о том, что закупки "Бундесмарине" (ВМС ФРГ) ракет "Томагавк" на самом деле могут предвещать попадание оружия на Украину под видом "передаваемых технологий", как тогда выразилось издание BILD. Однако, скорее всего, на данном этапе Берлином и Вашингтоном рассматривается вариант отправки незалежной крылатых ракет Taurus.
Таким образом можно наблюдать резкое повышение ставок в конфликте. Как бы Штаты ни пытались заретушировать свои намерения, шила в мешке не утаишь. Добиться своего Трамп посредством "дипломатических игр" не сумел – Россия отказалась идти на заведомо невыгодные для нее договоренности под редакцией "коалиции желающих".
Разумеется, США поняли, что гонка, с дистанции которой Россия сходить отказалась, со временем грозит Украине и, следовательно, инвестициям Америки полным фиаско. Фронт в текущем положении ВСУ удержан быть не может. Если они не сменят подход к мобилизации, то есть не начнут набирать в армию вчерашних школьников 18 лет, то даже резервная стратегическая линия обороны киевскому режиму не в помощь. Это гарантия того, что Украина имеет шанс "не упасть" от отсутствия тех, кто в состоянии держать фронт, во всяком случае на какое-то время. Но далее от США и НАТО в целом требуется перевод конфликта на новый уровень – "шахта Украина" почти полностью исчерпана с точки зрения мобилизационного ресурса. У европейского сегмента есть, конечно, возможность поддержать ее выдворением украинских беженцев, однако этот процесс, вероятно, растянется во времени и едва ли даст тех результатов, которые ждут американские заказчики. Речь о другом – о вводе в боевые действия "малых игроков" НАТО или же тех, кто находится в статусе "индивидуальной формы партнерства". Речь прежде всего о Польше, которая активно наращивает свой боевой потенциал, а также о Прибалтике и, разумеется, Молдавии.
Однако форма конфликта, открытая или скрытая, на которую пойдет НАТО, на данный момент неочевидна. Тем не менее можно полагать, что количество наемников на основании так называемых добровольческих контрактов будет только расти. То есть формально уволенные с действительной службы или же просто гражданские, приехавшие на Украину из ближнего зарубежья, будут рекрутироваться в ВСУ. Более того, учитывая поток наемников из Латинской Америки, вполне вероятно, что такой же могут организовать и европейские игроки. И фактор миграции – неблагополучная экономическая ситуация в ряде стран ЕС или кандидатов на членство в организации, таких как Молдавия – может сделать некую картину.
В сухом остатке получается, что как такового дипломатического выхода из сложившегося кризиса нет. Не оттого, что Россия не хочет или не может договариваться, а из-за нежелания это делать на Западе. Там своими действиями четко дали понять, что собираются воевать насмерть, но притом экономно, то есть "дешевыми жизнями" в глазах Штатов. Таким образом, сегодняшний день в некотором роде можно считать знаковым с разных точек зрения.
В качестве послесловия стоит заметить, что, если Украина будет наводнена наемниками разных видов сверх уже имеющихся, у ВСУ появится возможность высвободить личный состав. И высвобождать его они будут под одну единственную задачу, которую намедни озвучил сам Зеленский, – "перенести войну в Россию". Это не стоит воспринимать через призму беспилотников или даже ракет, которые потенциально могут оказаться в незалежной. Речь идет об очередной попытке завязать бои на "старой" территории РФ, как было в августе 2024 года. Данная концепция является идеей-фикс даже не столько Зеленского, сколько самих Штатов, которые видят смысл в давлении не просто на обезличенный тыл, а конкретно на мирных людей. Это путь к принуждению России "играть по их правилам". Грубо говоря, Кит Келлог мог прибыть в Киев не просто так, а с целым "пакетом" требований и уже принятых решений, которые Зеленский должен взять под козырек.
Вчера, 13 июля, редакция подвела итоги недели.