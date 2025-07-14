Своим шоу в Белом доме Трамп пытался убить сразу нескольких зайцев, - Малек Дудаков

02:40 15.07.2025

Пшик-сюрприз. Трамп принял неудобную позу, чтобы усидеть на всех стульях



Малек Дудаков

14 июля 2025



Профанация грандиозного масштаба. Именно так можно охарактеризовать прошедшее в Белом доме шоу с участием Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте.



Трамп как настоящий шоумен довольно эффективно держал интригу, или "саспенс" в преддверии анонсированного выступления по теме Украины, обещая устроить Москве "сюрприз". При этом вокруг Белого дома ломалось множество копий - ястребы и реалисты буквально схлестнулись в спорах по поводу того, какой должна быть политика в отношении Украины.



