 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кремль: Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным
13:48 15.07.2025

В Кремле прокомментировали новые заявления Трампа
Песков: новые заявления Трампа адресованы лично Путину

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Новые высказывания главы Белого дома Дональда Трампа серьезные, подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Заявления президента США весьма серьезные, что-то в них адресовано лично президенту Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне", - отметил он.

Как рассказал Песков:
- Владимир Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным;
- Москва сохраняет готовность к третьему раунду переговоров с Киевом, но предложений по встрече до сих пор не получено, Вашингтон хочет видеть диалог сторон;
- Украина воспринимает решения США и НАТО как сигнал к продолжению войны, а не к миру, Европа хочет обострения военных действий;
- в Кремле не согласны с оценкой генсека НАТО Марка Рютте по поводу состава делегации на переговорах: по табели о рангах помощник президента Владимир Мединский выше Рустема Умерова.

Ультиматум Трампа

В понедельник глава Белого дома поставил Москве 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.

Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений ВСУ ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.

Источник - РИА Новости
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