Конкуренция транспортных коридоров обостряет ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке, - Дмитрий Минин

13:57 15.07.2025 Конкуренция транспортных коридоров как один из факторов обострения ситуации на Ближнем и Среднем Востоке

Турция делает "ход конем" по загибу маршрута "Север – Юг" на свою территорию – недовольных много



15.07.2025 | Дмитрий МИНИН



На Евразийском пространстве существует множество транспортных проектов как локального, так и регионального уровней, вокруг которых сталкиваются противоречивые интересы не только экономического, но и политического характера. Но лишь три из них по праву считаются глобальными и влияющими на геополитику материка в целом. Речь идет не просто о перевозке товаров по ним, но и об организации обширной производственной деятельности в зоне их притяжения. Остальные в основном так или иначе связаны с ними и зависят от них. Соперничество вокруг этих трех мегапроектов является предметом Большой стратегии ведущих держав и серьезным образом влияет на положение в мире. Следы этого соперничества отчетливо видны и в нынешнем обострении ситуации на Ближнем и Среднем Востоке.



Общее направление "Пояса и Пути"



Первым по масштабам и раньше других стартовавшим из них является проект "Пояс и путь" ("Новый шелковый путь"), соединяющий Европу и Китай, главным мотором которого последний и является. Приложением к нему служат в общем-то традиционный "Морской шелковый путь" (МШП – "Жемчужный путь") и пролегающий вдоль России Северный морской путь (СМП – "Ледяной путь"). Единого оператора и главенствующего владельца всего этого комплекса коммуникаций и хозяйственных зон не существует. Отдельные его участки находятся в национальной юрисдикции. Но подавляющее число составляющих их сегментов по прямому владению или через кредиты фактически принадлежат инициатору коридора – Китаю, за исключением СМП и частично МШП, вдоль которого Пекином уже выкуплены или взяты в долгосрочную аренду многие порты вплоть до греческого Пирея. КНР посредством госбанков и частных фондов уже вложила в проект сотни млрд долларов, по некоторым оценкам до $1 трлн. Сетевой принцип функционирования придает всей этой системе достаточную гибкость и затрудняет перехват контроля над ней другими глобальными игроками. Тем не менее, возможно, поздно спохватившись, США и их союзники такие попытки предпринимают, прежде всего, в наиболее уязвимой, по их мнению, части маршрута – Центральной Азии и Закавказья, активно вовлекая в них в последнее время члена НАТО – Турцию.







Коридор "Север - Юг"



"Пояс и путь" органически дополняется находящимся в стадии реализации коридором "Север – Юг", проходящим от Индии через Иран и Кавказ к балтийским и арктическим портам России. Именно она, безусловно, стала основной движущей силой данного проекта. Он должен был заработать в полную силу в самые ближайшие годы после ввода в действие последнего участка железной дороги на иранской территории Казвин – Астара протяженностью 142 км. Американо-израильские удары по Ирану всерьез подорвали перспективы своевременного ввода в строй всего этого коридора.



Основной маршрут IMEC



В противовес этим двум маршрутам после начала СВО в 2023 году Запад запустил третий проект "Индия – Ближний Восток – Евросоюз" (IMEC), или "Золотая дорога", по инициативе и при участии в составе учредителей США, несмотря на их географическую удаленность от здешних мест. Это само по себе говорит о том, для чего данный проект создавался. Неформальное название проекта к тому же отчетливо отсылает к понятию "золотой миллиард" человечества, в интересах которого он и запланирован.



Б. Нетаньяху представляет путь из Индии в Европу через Израиль



Его важным звеном должен также стать Израиль, территорию которого, по требованию Вашингтона, данному коридору следует пересекать в обязательном порядке (Индия – ОАЭ – КСА – Иордания – Израиль – Греция, Италия). Индия, в свою очередь, могла бы служить "точкой сбора" товаров и из стран примыкающей к Китаю Юго-Восточной Азии, отвлекая их тем самым от "Пояса и пути". С помощью "морковки" более сложного и неэффективного, но подконтрольного себе IMEC Соединенные Штаты уже начали вносить немалую сумятицу в спокойный ход реализации первых двух проектов. Кстати, глубинные причалы в израильской Хайфе строили китайские компании, намеревавшиеся затем получить ее порт в аренду. Запуском IMEC Вашингтон фактически свел на нет подобные попытки.



Таким образом, в сфере глобальных транспортных коммуникаций "мирового острова" Евразии возникла ситуация, углубляющая своего рода новую геополитическую трилемму, отчасти повторяющую сформулированное когда-то Генри Киссинджером известное положение о стратегическом треугольнике США – СССР – КНР.



Так, среди мотивов недавнего американо-израильского нападения на Иран все явственнее, например, прослеживается и стремление подорвать формирование коридора "Север – Юг", форсировав вместо него проект IMEC. Это находит свое отражение и в последних действиях США, затрагивающих сообщение в странах Закавказья.



Конкурирующие транспортные коридоры



Американское агентство Bloomberg полагает, что Россия с помощью двух транспортных коридоров – через Северный Ледовитый океан, дополняющий "Пояс и путь", и через Иран в рамках маршрута "Север – Юг" – намерена ослабить западные санкции. Эти коридоры "способны сделать Россию сердцем большой доли международной торговли" даже в условиях, когда США и их союзники пытаются изолировать ее из-за украинского конфликта. Агентство сетует, что "в то время как США и их западные союзники, несмотря на все выгоды, избегают поддерживаемых Россией маршрутов, крупнейшие экономики Азии и Персидского залива проявляют к ним интерес".



Порт Триеста



Выходящий в Италии международный геополитический ресурс Limes, приветствуя выбор ее порта Триест в качестве конечной европейской точки проекта IMEC, считает его как раз тем инструментом, который в состоянии развернуть ситуацию в благоприятную для Запада сторону. По рассуждениям издания, эта инициатива должна "объединить Балтийское, Черное и Адриатическое моря в единую сеть, которая укрепит оборону Европы, а также оживит Индо-Средиземноморскую торговую сеть – "Новейший шелковый путь", а не прокитайский "Новый", с ключевой осью в виде IMEC или "Золотой дороги". Ему вторит американское издание National Interest, полагающее, что "смелая инициатива США и ЕС по соединению Центральной и Восточной Европы с Индо-Средиземноморским регионом с выходом на Кавказ, Центральную Азию и Африку по своим масштабам и влиянию превзошла бы меркантилистскую инициативу Китая "Пояс и путь".



Н. Моди и Д. Трамп



Во время визита премьер-министра Индии Моди в Белый дом президент Трамп заявил по поводу проекта IMEC, что это будет "один из величайших торговых путей в истории. Он пройдет из Индии в Израиль, Италию и далее в США, соединяя наших партнеров".



Цели понятны, но исключение таким образом Китая, России и Ирана из основных потоков мировой торговли задача слишком упрощенная и по сути своей неподъемная. Географию не обмануть и заставить всех передвигаться только по дороге "сеньора" невозможно. Отдает каким-то мрачным и заскорузлым средневековьем. Наивно полагать, что Пекин, Москва и Тегеран останутся безучастными к предпринимаемым соперниками действиям и не предпримут встречных мер тем более, что их проекты уже работают, а IMEC в значительной степени все еще остается на бумаге. Вовлечение в данную инициативу именно Индии является ключевой задачей для ее авторов. Хотя на словах последняя вроде бы ее поддерживает, но при этом проявляет традиционную для нее осторожность и оглядывается на арабских партнеров в лице ОАЭ, КСА и Иордании, которые в условиях обострения ближневосточного кризиса отнюдь не торопятся впрягаться в одну связку с Израилем.



Противоречивую роль во всех этих проектах играет Турция, возомнившая себя в сложившейся ситуации "царем (султаном) горы" и пытающаяся усидеть на многих стульях сразу. При этом, если ее шаги в отношении "Пояса и пути" в общем-то поддерживаются Белым домом, то по поводу IMEC, обходящего турецкую территорию, между ними наметились серьезные разногласия.



Так, Анкара не перестает провозглашать свое главенство в некоем "Срединном коридоре", соединяющем весь "тюркский мир". Активно продвигаемая ею в последнее время вместе с Азербайджаном идея об экстерриториальном "Зангезурском коридоре" через армянскую провинцию Сюник, во многом призвана обеспечить непрерывность данного пути. Вашингтон поддерживает Турцию в этих устремлениях, предлагая, по сообщениям азербайджанской печати, свое управление над "Зангезуром" сродни ресурсному соглашению с Украиной.



Город Мегри в Сюникской области Армении - ключевой пункт предполагаемого Зангезурского коридора



Однако по сути т. н. Срединный путь не более, чем та часть "Пояса и пути", которая проходит от Китая через Центральную Азию и Закавказье. Чтобы ее реально контролировать туркам нужно выкупить у китайцев многие сотни объектов и вернуть многомиллиардные кредиты. На это не хватит и двух годовых валовых продуктов Турции, ни один Трамп таких денег не напечатает. Китаю и России подобные амбиции тоже едва ли понравятся.



Нельзя забывать и про сами центральноазиатские страны, через которые проходит "Срединный коридор" и которых "старшие братья" из Анкары вместе с Вашингтоном почему-то рассматривают исключительно как объект, а не субъект мировой политики. Они смогут легко сравнить нынешнее положение, в котором они вполне сохраняют свой суверенитет, с перспективами попадания в долговую и политическую кабалу от сил, движимых сугубо эгоистичными интересами и способных посеять у них лишь хаос.



"Срединный коридор", по сути, часть китайского "Пояса и Пути"



Другой турецкой не менее "фееричной" идеей становится на глазах продвигаемый проект с загибом оказавшегося в трудностях коридора "Север – Юг" ходом шахматного коня или буквой "Г" на свою территорию и далее на Европу. Азербайджану это не очень выгодно, но его Анкара прельщает перспективами получения "Зангезурского коридора", который таким образом становится ключевым элементом транспортной стратегии Турции. К этой комбинации Эрдоган активно склоняет премьер-министра Армении Пашиняна вместе с его планом "Перекрестка мира". Еще более невыгодно это России, уже потратившей немалые средства на "Север – Юг". Подвариантами указанного плана Анкары являются прорабатываемый ею маршрут через Ирак и возрождение исторической железной дороги "Хиджаз" из КСА через Сирию в Турцию.



Н. Пашинян в гостях у Эрдогана



Роковым для Эрдогана является, однако, то, что все три эти версии противоречат проекту IMEC и интересам Израиля. Вашингтон пока особо не противится этому мыслительному потоку, но нетрудно догадаться, на чью сторону он встанет в конечном итоге, а турецкий "шахматный конь" будет где-то плутать в долинах Кавказа.



Более того, существует проект коридора "Север – Юг", проходящего еще восточнее, к которому, помимо Китая, через Узбекистан и Афганистан могут присоединиться и Иран, и Пакистан, и Индия. Данный вариант, кстати, наиболее безопасен с точки зрения удаленности от основных внешних "возмутителей спокойствия" в регионе и сохранения национального суверенитета тех стран, через которые он будет проходить.



Проект восточного варианта коридора "Север – Юг"



Что касается главного модального пути Евразии "Пояс и путь", пересекающего материк с Востока на Запад, то его уязвимость в нынешней южной части в свете последних событий стала слишком очевидной, а попытки со стороны коллективного Запада перехватить контроль над ним до самых границ Китая – слишком назойливыми. Говорить о его переносе севернее на российскую территорию в краткосрочной перспективе из-за блокады, которой подвергается Россия, наверное, было бы преждевременным. Однако при планировании в долгую очевидно, что для стран динамично развивающейся Северо-Восточной Азии, прежде всего Китая, северный маршрут трансконтинентального коридора, включая в перспективе и Северный морской путь, был бы надежнее и эффективнее. Источник - Фонд стратегической культуры

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