50 лет назад состоялся полет "Союз – Аполлон"

14:15 15.07.2025 Объятия в космосе: как США и СССР встретились на орбите



Арсений Замостьянов

15 июля 2025



15 июля 1975 года, отбросив предрассудки холодной войны, представители СССР и США доказали всему миру, что в будущем освоение космоса станет совместным делом великих держав. Стыковка советского "Союза-19" и американского "Аполлона" стала вехой эпохи разрядки. Как это было, вспоминали "Известия".







Разрядка от земли до неба



В начале 1970-х, когда Советский Союз достиг военно-стратегического паритета с США, на смену жесткому противостоянию Москвы и Вашингтона пришло время переговоров. Готовились договоры о сокращении ядерного вооружения, завязывалось культурное и научное сотрудничество, устраивались спортивные соревнования лучших атлетов двух сверхдержав... Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон встречались как друзья и говорили о "разрядке международной напряженности". Казалось, холодная война позади, впереди - мирное сосуществование систем, а разрядку, которая началась на земле, нужно перенести и в космос.



Сотрудничество разных систем за пределами Земли казалось неизбежным даже до начала космической эры. Еще в 1950 году фантаст из США Фредрик Браун опубликовал повесть "Медовый месяц в аду", в которой советская девушка-летчица и американский пилот отправляются на Луну для спасения человечества. А в романе Мартина Кэйдина "В плену у орбиты" (1964) американский астронавт во время полета оказывался на волосок от гибели: у него на корабле кончился кислород. Но на орбите одновременно находится и советский "Восток", поспешивший на помощь американцу. Предисловие к советскому изданию романа написал космонавт № 2 Герман Титов.



Идею реальной стыковки на орбите предложил директор американского управления по исследованию космоса (NASA) Томас Пейн в переписке с президентом Академии наук СССР Мстиславом Келдышем. Советские специалисты согласились с этой инициативой.



В октябре 1970 года в Москве состоялась первая рабочая встреча советских и американских специалистов. Главный вопрос, который они, отбросив секретность, обсуждали с чертежами и расчетами, - как совместить средства сближения и стыковки, которыми пользовались в СССР и США. Не менее важна была и другая задача - гарантировать, что оба корабля взлетят на орбиту с одной высотой и наклонением и смогут сблизиться. Компьютерные системы расчета движения у советских и американских кораблей различались. Американцам пришлось переходить на метрическую систему мер, отказаться от футов и фунтов. Высоту после долгих консультаций и споров выбрали 225 км, а наклонение орбиты - 51,80, которое определялось географическим положением Байконура. По каждой проблеме создавались интернациональные группы ученых с двумя руководителями, советским и американским. Во время работы даже создали новый англо-русский словарь технических терминов. Случались споры: какому кораблю стартовать первым, над чьей территорией проводить стыковку, на каком корабле проводить первую встречу. В итоге было решено, что первыми в гости к нашим космонавтам заглянут американцы, а рукопожатие состоится, когда они будут пролетать над Москвой.



У советских и американских космических кораблей имелись принципиальные технические различия. Конструкторам предстояло многое подкорректировать для совместной работы на орбите. Самой сложной технической задачей оказалось создание новых стыковочных элементов, которые бы подходили и для нашего "Союза", и для американского "Аполлона", - "Адрогинно-периферийных агрегатов стыковки", сокращенно - АПАС-75. Для своего времени это была совершенная техника, рассчитанная на различные форс-мажорные ситуации, которые могут возникнуть при стыковке. Разрабатывали АПАС в Советском Союзе, в "королевском" ОКБ-1. Половина аппарата перед полетом осталась в СССР - и ее вмонтировали в космический корабль "Союз-19", а другую половину доставили за океан. Там она заменила стандартное стыковочное оборудование "Аполлона". Для космического альянса почти все было готово.



Два корабля



24 мая 1972 года Никсон во время визита в Москву подписал с председателем Совета министров Алексеем Косыгиным "Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях". Третий пункт этого документа гласил, что совместный полет в рамках этого сотрудничества состоится в 1975 году. В то время политики двух сверхдержав говорили о "детанте" - "разрядке международной напряженности". И в СССР, и в США пропаганда стала осваивать умеренно дружеский тон по отношению к "идейным противникам". Заговорили даже о завершении холодной войны. Активизировались связи в экономике, спорте, культуре, науке. Но решение приоткрыть друг другу свои самые передовые технологические наработки стало апофеозом советско-американского сотрудничества в 1970-е годы.



Любой космический полет - опасная миссия. Звездами Героев Советского Союза космонавтов награждали не зря. Но стыковка с американским кораблем считалась и вовсе делом историческим и чрезвычайным. И выбирали для этого полета самых надежных и проверенных. Первая кандидатура сомнений не вызывала - командиром должен был стать Алексей Леонов, который в 1965 году первым в мире вышел в открытый космос. Бортинженером стал один из самых образованных космонавтов Валерий Кубасов. В 1969 году он работал на орбите по программе первого в мире одновременного полета трех кораблей. Американцы не менее тщательно подбирали экипаж, сделав ставку на сплав опыта и молодости. Командир Томас Стаффорд, участвовавший в Лунной программе, уже трижды побывал на орбите и считался одним из лучших космических "профи". Вместе с ним в полет отправились два дебютанта - Вэнс Бранд и Дональд Слейтон.



Космонавтам предстояло выучить английский язык и досконально проштудировать все вопросы, связанные с американской космической техникой. Американцы учили русский и знакомились с советской аппаратурой. Наши конструкторы и их коллеги из США обменивались документацией и устраивали бесконечные совместные совещания. А космонавты и астронавты изучали новую для себя аппаратуру.



Корабли проходили техническую модернизацию. Для "Аполлона" и "Союза" сконструировали новые переходные стыковочно-шлюзовые отсеки, в которых космонавты могли чувствовать себя достаточно комфортно. "Союз" оснастили бортовым цифровым компьютером. Атмосфера американского "Аполлона" была такова, что в ней привычные к тому времени синтетические советские рабочие скафандры становились огнеопасными. Пришлось разработать новую ткань, которая, кстати, оказалась на тот период наиболее качественной в мире.



Рукопожатие на орбите



15 июля 1975 года в 15 часов 20 минут по московскому времени с Байконура стартовал корабль "Союз-19" с Леоновым и Кубасовым на борту. Через семь часов с космодрома на мысе Канаверал успешно запустили корабль "Аполлон" с экипажем из трех астронавтов: Томаса Стаффорда, Вэнса Бранда и Дональда Слейтона.



Почти двое суток корабли совместно маневрировали на орбите, потом сближались, а 17 июля в 19 часов наступило время самого ответственного эксперимента - стыковки. Активное маневрирование выпало на долю "Аполлона". За маневрами наблюдали специалисты с советской станции дальнего радиолокационного наблюдения "Дунай-3". Не обошлось без нештатных ситуаций. Во время одного из касаний корабли начали "ходить", и только мастерство космонавтов позволило избежать срыва программы.



Дружественное рандеву Стаффорда и Слейтона с советскими космонавтами на борту "Союза" должно было состояться, когда корабли пролетали над Москвой. Американцы заглянули в гости к советским друзьям. Баллистики все рассчитали, космонавты точно выполняли задание, но - загадка - что-то не сошлось. И они пожали друг другу руки, когда корабли пролетали над Эльбой, что дало повод журналистам вспомнить 1945 год и братание советских и американских солдат-союзников на берегу этой немецкой реки. Хозяева обнимались с гостями, обменивались сувенирами.



Американцы были уверены, что их корабль комфортнее и мощнее. Действительно, в СССР в то время сделали ставку на совершенствование орбитальных станций, корабли играли скорее вспомогательную роль. Но бытовые условия "Союза" удивили гостей. Во-первых, на советском корабле лучше дышалось. Во-вторых, всех восхитил туалет, сконструированный по принципу пылесоса. На "Аполлоне" использовалась куда менее удобная модель. Неслучайно в наше время на Международной космической станции уборные устроены по советскому принципу.



Полет не ограничивался дружескими беседами, объятиями и шутками. Международный космический экипаж провел немало научных экспериментов. Кубасов фотографировал солнечную корону, а "Аполлон", находясь на линии визирования на Солнце, искусственно создавал солнечное затмение. Фотометрическая обработка снимков позволяла исследовать те области короны Солнца, которые до этого оставались недостижимыми для землян. Космонавты исследовали алюминий и вольфрам - для получения материала из компонентов с разными удельными весами, германий и кремний - чтобы проверить, как образовываются монокристаллы полупроводников. Леонов и Кубасов отслеживали кристаллизацию порошкового алюминия в космических условиях.



Почти двое суток "Союз" и "Аполлон" летали по орбите в обнимку, превратившись в единую космическую лабораторию. Четыре раза представители СССР и США побывали друг у друга в гостях. Но предстояла еще расстыковка и вторая стыковка, в которой "активную" роль должен был сыграть "Союз". Снова опасный эксперимент со счастливым исходом. Корабли еще три часа летали в состыкованном состоянии, после чего разъединились, но космонавты и астронавты навсегда остались друзьями.



Космическое братство



И в СССР, и в США космических братьев встречали как настоящих героев. Они встречались с главами государств - Леонидом Брежневым и Джеральдом Фордом, выступали перед учеными, демонстрируя на весь мир, что нашли общий язык. Миллионы людей на всех континентах тогда воспринимали "рукопожатие в космосе" как залог того, что две державы преодолели опасность атомной войны. Более эффектного символа разрядки и представить было невозможно.







С тех пор встречи советских космонавтов с американскими астронавтами стали регулярными. В следующий раз уникальное оборудование для стыковок космических кораблей разных стран понадобилось 20 лет спустя, в июне 1995 года, когда американский "Атлантис" пришвартовался к российскому орбитальному комплексу "Мир". Современные модификации АПАС, которые производятся в России, позволяют совершать стыковки с космическими кораблями и станциями различных систем. У космонавтов и астронавтов, несмотря на сложные политические отношения между нашими странами, никогда не было противоречий, только уважение и взаимный интерес к профессиональным наработкам. И сегодня, как бы ни портились политические отношения между Россией и США, представители наших стран вместе работают на Международной космической станции. Решать глобальные задачи - такие как освоение дальнего космоса, полет на Марс, создание космической станции нового типа - можно, только совместив технологии и опыт России и США, двух стран, традиционно лидирующих в освоении межпланетного пространства.



Автор - заместитель главного редактора журнала "Историк" Источник - Известия

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