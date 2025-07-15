Коммерсантъ: Казахстан начал возводить ТЭЦ без участия России

16:38 15.07.2025

Казахстан начал возводить ТЭЦ без участия России



15.07.2025



Олжас Бектенов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ



Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сообщил, что страна начала самостоятельно возводить одну из трех угольных ТЭЦ. Он напомнил, что изначально строительство планировалось при участии российских партнеров.



"Пока мы не получили точной информации о предоставлении гарантированного удешевленного финансирования с российской стороны, поэтому в Кокшетау мы уже начали своими силами строить, не обращаясь ни к кому",- сказал Олжас Бектенов на пресс-конференции (цитата по Zakon). Он добавил, что объектом руководит холдинг "Самрук-Энерго".



Еще две ТЭЦ должны быть построены в Семее и Усть-Каменогорске. По словам Олжаса Бектенова, по этим проектам Казахстан пока ожидает ответ. "Если в ближайшее время ответа не будет, тоже будем рассматривать варианты самостоятельной реализации … Долго ждать не можем, нам нужны и тепло, и электроэнергия",- добавил он.



Россия и Казахстан подписали межправительственное соглашение о строительстве трех ТЭЦ в апреле 2024 года. Уполномоченной компанией со стороны Москвы назначена "Интер РАО - Экспорт".



