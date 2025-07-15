 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 14.07.2025
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Воскресенье, 13.07.2025
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Суббота, 12.07.2025
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17:23  Россия уважает и понимает причины, по которым КНДР развивает ядерную программу, - Сергей Лавров
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Пятница, 11.07.2025
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Четверг, 10.07.2025
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18:35  Туризм, агропром, энергетика: Узбекистан и Восточный Казахстан развивают сотрудничество
17:52  Война с фейками: В Россию завезут миллион мигрантов из Индии
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10:32  Тот самый Олень: Алиев продал "стратегическое партнерство" с Россией как помидоры на базаре
10:31  Рейтинги узбекистанского АКБ "Узпромстройбанк" подтверждены; прогноз – "Стабильный"
03:42  Киргизия поможет Таджикистану выйти на рынок ЕАЭС, - Виктория Панфилова
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Среда, 09.07.2025
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Коммерсантъ: Казахстан начал возводить ТЭЦ без участия РоссииКоммерсантъ: Казахстан начал возводить ТЭЦ без участия России
16:38 15.07.2025

Казахстан начал возводить ТЭЦ без участия России

15.07.2025

Олжас Бектенов
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сообщил, что страна начала самостоятельно возводить одну из трех угольных ТЭЦ. Он напомнил, что изначально строительство планировалось при участии российских партнеров.

"Пока мы не получили точной информации о предоставлении гарантированного удешевленного финансирования с российской стороны, поэтому в Кокшетау мы уже начали своими силами строить, не обращаясь ни к кому",- сказал Олжас Бектенов на пресс-конференции (цитата по Zakon). Он добавил, что объектом руководит холдинг "Самрук-Энерго".

Еще две ТЭЦ должны быть построены в Семее и Усть-Каменогорске. По словам Олжаса Бектенова, по этим проектам Казахстан пока ожидает ответ. "Если в ближайшее время ответа не будет, тоже будем рассматривать варианты самостоятельной реализации … Долго ждать не можем, нам нужны и тепло, и электроэнергия",- добавил он.

Россия и Казахстан подписали межправительственное соглашение о строительстве трех ТЭЦ в апреле 2024 года. Уполномоченной компанией со стороны Москвы назначена "Интер РАО - Экспорт".

Источник - Коммерсантъ
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