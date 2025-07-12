Как правильно сравнивать Россию и Запад, - Дмитрий Орехов

17:07 15.07.2025

Как правильно сравнивать Россию и Запад



Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках.



Дмитрий Орехов

писатель

12 июля 2025



В рекламе одного канувшего в Лету российского банка, которую часто крутили по ТВ в девяностые, были слова о том, что "в 1861 году в Лондоне была пущена первая линия метрополитена, а в России отменили крепостное право".



Фраза эта, построенная по принципу "в огороде бузина, а в Киеве дядька", не так безобидна. Перед нами хорошо сконструированный слоган, краткий и афористичный. Через многократное повторение он внедряется в подсознание и формирует ассоциации, которые потом влияют на выбор. Если наполнить подсознание людей такими формулировками, однажды они легко назовут свою страну "совком" или "рашкой" (с соответствующими для страны последствиями).



Интересно также, что в этой фразе все ложь. Первая линия метро длиной шесть километров была запущена в Лондоне не в 1861 году, а в 1863-м, причем ее только с большой натяжкой можно назвать "метрополитеном" в современном смысле этого слова. В том "метро" грохочущие паровозы тащили за собой по туннелям-канавам открытые платформы, на которых сидели люди, покрытые пеплом и сажей. Когда поезд уходил в туннель, люди, не успевшие сесть в поезд, пригибались, чтобы не задохнуться в клубах ядовитого дыма. При этом прохожих на улице обдавало дымом, пеплом и сажей через вентиляционные шахты. Фактически это было не метро, а слегка заглубленная городская железная дорога с паровозами на угольном топливе.



Если говорить о настоящем метрополитене, то правильно вспомнить не Лондон, а Будапешт. В 1896 году здесь была открыта первая в мире подземная железная дорога на электрической тяге. (Кстати, в Лондоне смогли перейти на электричество только к 1905 году). Конечно, и будапештский вариант с маленькими и медленными поездами сейчас выглядит забавно и старомодно, но все-таки это было уже настоящее метро, мало похожее на лондонский ад.



Теперь о крепостном праве. В Англии крепостное право было отменено в 1574 году, а в России – в 1861-м. Может показаться, что Англия обогнала Россию на 287 лет. Но это не так. Ранняя отмена крепостного права в Англии была связана не с желанием облагодетельствовать простых людей и не с какой-то особенной "цивилизованностью" англичан, а со стремлением свободнее пропускать бедняков через жернова нарождающейся капиталистической системы. Исчезновение крепостных в Англии сопровождалось появлением пауперов (нищих), положение которых было абсолютно бесправным. Их сгоняли с земли, лишали средств к существованию, превращали в бродяг, клеймили, вешали, использовали в качестве дешевой рабочей силы, а позже отправляли в работные дома, где принуждали трудиться за еду в интересах богатых. По выражению Мишеля Фуко, эти несчастные были только "материалом богатства".



Посмотрим теперь на работный дом того времени, когда "в Лондоне пустили метро". Такое учреждение было обнесено каменной стеной и внешне не отличалось от тюрьмы. На людей надевали каторжного вида одежду. Форму женщин, родивших вне брака, маркировали желтым. Трудились в таком доме по 12 часов в день. Обитатели работного дома дробили камни, измельчали кости, шили мешки, перебирали паклю. Питание было скудным, а за любой проступок его сокращали вдвое. Известны случаи, когда люди дрались из-за остатков гнилого мяса на костях, которые они мололи.



Провинившихся сажали в карцер. Мужа и жену разделяли, чтобы "нищета не смела плодиться". Детей, даже совсем маленьких, разлучали с родителями. Иногда те слышали за стеной их голоса, но увидеть своих сыновей и дочерей не могли. Если дети умирали, родители не имели права попрощаться с ними. Среди обитателей работного дома были сироты, инвалиды, старики, сумасшедшие. Как писали журналисты того времени, "десять детей спали в одной кровати, живой человек делил кровать с трупом, если возникала задержка с захоронением, а больные и немощные лежали в собственных экскрементах".



И все это считалось нормальным, поскольку британские лидеры мнений были уверены, что пребывание в работном доме должно быть "максимально тяжелым, дабы люди сами расхотели быть бедными".



Конечно, героические натуры вроде Диккенса уже тогда боролись с этим позором. Вот только если в России противники крепостного права победили, то в Англии противники работных домов потерпели поражение. Государственное рабство просуществовало весь XIX век, и даже в первой четверти XX века в английских работных домах все еще продолжали карать людей за бедность. Систему упразднили в 1929 году, но многие работные дома все еще действовали, а последний из них закрылся только в 1941 году.



Теперь вернемся к слогану из рекламного ролика. Как видим, он мог бы звучать иначе. Например: "В 1896 году в Восточной Европе уже работал метрополитен на электрической тяге, а в Лондоне еще 40 лет гноили людей в работных домах". Думаю, если бы с экрана заявили что-то подобное, на телевидение хлынул бы поток писем от возмущенных граждан.



Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках. Именно поэтому мы не любим пропускать чужие грехи вперед. Вот уже 40 лет нами словно бы владеет мелкий паскудный бес, заставляющий сравнивать чужие достоинства с нашими недостатками, но никак иначе. Интересно, какая картина мира была бы у нашего народа, если бы мы тоже играли в эту игру?



…В 1865 году в России учредили Министерство путей сообщения, а в США отменили рабство для чернокожих.



…В 1908 году в России было введено обязательное начальное образование, а бельгийцы перестали отрубать руки жителям Конго.



…В 1955 году в СССР построили Волгоградскую ГЭС, а в США в последний раз линчевали чернокожего мальчика.



...В 1964 году в СССР запустили пилотируемый корабль "Восход", а в парках Нью-Йорка сняли со скамеек таблички "только для белых".



…В 1967 году в Останкино построили телебашню, а в Австралии договорились не считать аборигенов животными.



...В 1980 году в Москве провели Олимпиаду, а во Франции отменили гильотину.



На самом деле ее отменили только в 1981-м, но так и быть: скостим французам один год дикости.