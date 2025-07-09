Центральная Азия становится ключевым регионом в Евразии

19:21 15.07.2025

В Ташкенте прошел круглый стол на тему "Трансграничная торговля в Центральной Евразии: искусство взаимовыгодного развития".



ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. В связи с последними геополитическими событиями ЦА становится ключевым регионом в Евразии. Об этом рассказал доцент кафедры финансов и валютно-кредитных отношений Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Олег Абелев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.



В Ташкенте в рамках международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии" прошел круглый стол на тему "Трансграничная торговля в Центральной Евразии: искусство взаимовыгодного развития".



Участники обсудили:

- перспективы научной кооперации и транспортного потенциала сотрудничества в Центральной Азии;

- приоритетные направления экономического сотрудничества между Узбекистаном и Россией;

- совместные инициативы развития рынка капитала в Центральной Азии;

- международное сотрудничество и исследования в сфере трансграничной торговли.



"В связи с последними геополитическими событиями Центральная Азия становится ключевым регионом в Евразии. По сути - это регион со стратегическим геополитическим положением, с богатейшими природными ресурсами, часть которых еще только предстоит оценить и разведать. И, самое важное, этот колоссальный потенциал дает возможность для дальнейшего развития не только стран самого региона ЦА, но и основных торговых партеров этого региона", - сказал Абелев.



Также он рассказал о российско-казахстанском пилотном проекте, который, по его мнению, стоит масштабировать на все пространство ЕАЭС, поскольку это позволит решить проблему кадрового дефицита.



"В прошлом году Россия и Казахстан запустили совместный проект по обучению специалистов в области ИИ. Пятьсот студентов этот проект охватил. Представляется разумным расширить подобного рода инициативу на все пространство ЕАЭС. Такие инициативы в рамках не только российско-казахского, но и российско-узбекского, узбекско-казахского и иного сотрудничества способствовали бы решению проблемы кадрового дефицита", - убежден эксперт.