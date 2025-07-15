Президента Туркмении предложили сделать султаном, - Виктория Панфилова

21:46 15.07.2025

Президента Туркмении предложили сделать султаном



К правящему тандему Бердымухамедовых присоединяется сестра главы государства



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

15.07.2025



В Туркменистане звучат призывы к коронации действующего президента Сердара Бердымухамедова и присвоению всей правящей семье Бердымухамедовых титула "вечных шахов", сообщают туркменские СМИ. Однако, несмотря на столь пышные проявления лояльности, Сердар Бердымухамедов, возглавляющий страну с 2022 года, пока не добился значительных прорывов в управлении государством и титулов у него нет. Но он может войти в историю как первый президент Туркменистана, при котором туркменский газ может достигнуть европейских рынков, что стало бы стратегическим прорывом для Ашхабада и значительно изменило бы геополитический ландшафт. Скорее всего, считают эксперты, этот призыв к присвоению титула шаха был адресован Лидеру нации Гурбангулы Бердымухамедову.



Призыв к "коронации Сердара" был озвучен народной артисткой Туркменистана Джемал Сапаровой во время торжеств, посвященных дню рождения Гурбангулы Бердымухамедова, которые состоялись 29 июня в новом городе Аркадаг. Видеозапись этого выступления, на котором артистка исполнила песню с такими словами: "Вставайте, склоните головы перед Сердаром. Пусть он будет царем пожизненно. Коронуйте султана!", была обнародована государственным телевидением (телеканалом "Аркадаг") лишь недавно. Примечательно, что данная музыкальная композиция уже приобрела популярность в Туркменистане, превратившись в своеобразный "хит", исполняемый и другими артистами.



Как отметил "НГ" эксперт Дерья Караев, слово "сердар" в переводе с туркменского языка означает "вождь". Таким образом, мы сталкиваемся здесь с интересной игрой слов, где имя собственное пересекается с его нарицательным значением. Важно понимать, что, согласно метафизике туркменской власти, подлинным вождем и предводителем, истинным Лидером нации может быть лишь одна фигура. В этом контексте избранный президентом Сердар Бердымухамедов, по мнению Караева, пока не в полной мере соответствует статусу "вождя" и предводителя в полном смысле этого слова. "Это позволяет утверждать, что под "Сердаром-Вождем", воспеваемым в песне, подразумевался не сам нынешний президент Сердар Бердымухамедов, а его влиятельный отец Гурбангулы Бердымухамедов", – подчеркнул эксперт.



Напомним, что Гурбангулы Бердымухамедов руководил страной в течение 15 лет. За это время он получил ряд титулов – Аркадаг (Покровитель), Отец народа, Лидер нации. В 2015 году по многочисленным требованиям простых граждан в Ашхабаде в его честь был установлен золотой монумент "Аркадаг".



В 2022 году второй президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов осуществил транзит власти, передав бразды правления своему сыну Сердару. Этот шаг стал одним из наиболее явных примеров династического транзита в современном мире, демонстрируя стремление обеспечить стабильность режима и сохранить политическое и экономическое влияние внутри одной семьи на долгие годы. Важно отметить, что этот шаг не означал полного ухода бывшего президента из политики. Гурбангулы Бердымухамедов сохранил значительное влияние, возглавив Халк Маслахаты (Народный Совет – высший законодательный орган), что символизирует сохранение двойной власти и преемственность в управлении государством.



Сегодня он активен как на международной арене, так и внутри страны. В частности, накануне он побывал в Национальной туристической зане "Аваза", где проверил готовность к проведению там Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Он также прокатился по побережью Каспия на велосипеде, сообщило госагентство TDH.



Подобная семейная практика управления государством, хотя и в разных формах, наблюдается и в других странах Центральной Азии. Это подчеркивает специфику политических систем региона, где кровные и родственные связи зачастую играют определяющую роль в формировании элит и распределении властных полномочий.



К семейному тандему на политической арене Туркменистана добавилась и дочь Гурбангулы Бердымухамедова и сестра Сердара – Огулджахан Атабаева. Есть предположение, что ее готовят к высоким должностям. В конце минувшего года она была назначена вице-президентом по лечебной деятельности благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям и на публике особо не появлялась. Но в последнее время она стала одной из главных медиаперсон туркменской власти – в апреле сего года она посетила Узбекистан, где ее принимала дочь главы государства Саида Мирзиеева, получившая недавно пост руководителя аппарата президента. В Ашхабаде Атабаева принимала министра здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарову. С зампредседателя Совета Федерации РФ Инной Святенко Огулджахан Атабаева обсудила межгосударственное гуманитарное сотрудничество. С министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран Фарзане Садег Малваджерд поговорила о роли сотрудничества двух стран в культурно-гуманитарной сфере. Также состоялась встреча с Шен Бейли – заместителем председателя китайского Фонда имени Сунн Цинлин. 12 июля Атабаева встретилась с послом Республики Беларусь в Туркменистане Станиславом Чепурным, с которым обсудила возможность сотрудничества с детскими фондами Белоруссии.



Огулджахан Атабаева свободно владеет английским языком, жила долгое время в Лондоне, где супруг занимал пост советника посла Туркменистана в Великобритании, дает интервью иностранным СМИ, рассказывая о благотворительности, детских программах.



Привлечение членов семьи на ключевые посты позволяет правящему клану не только консолидировать власть, минимизировать риски внутренних конфликтов и обеспечить преемственность политического курса, но и укрепить имидж страны на мировой арене. В частности, именно для этих целей направлена новая публичная активность дочери Гурбангулы Бердымухамедова. Ее свободное владение английским языком, активное участие в благотворительных и гуманитарных инициативах, а также встречи с зарубежными представителями призваны смягчить образ Туркменистана и продемонстрировать готовность страны к открытому диалогу, модернизации и более активному международному сотрудничеству.



В связи с тем, что Европейский союз намерен полностью прекратить импорт российского газа к концу 2027 года, в Брюсселе называют несколько потенциальных источников, которые позволят ему найти замену российскому газу, среди которых Азербайджан и Туркменистан, обладающий одними из крупнейших мировых запасов природного газа.



Азербайджан готов стать "воротами" для Туркменистана в поставках его газа в Европу. Он готов синхронизировать свои шаги с Брюсселем, об этом накануне с перерывом в несколько суток в интервью европейским СМИ заявляли и посол по особым поручениям Эльчин Амирбеков, и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Теперь слово за Ашхабадом.



В центре внимания оказался и проект Транскаспийского газопровода, призванный соединить туркменские месторождения с Азербайджаном, Турцией и Европейским союзом в обход территории России.



Одновременно с газовыми проектами возрастает интерес к так называемому Срединному коридору – стратегическому транспортному маршруту между Евросоюзом и Китаем, пролегающему через Центральную Азию, Южный Кавказ и Турцию. Туркменистан, благодаря своему выгодному географическому положению и богатым природным ресурсам, стремится занять максимально значимую позицию в формирующейся логистической и энергетической архитектуре региона.



Этот геополитический сдвиг подтолкнул Ашхабад к новой стратегии во внутренней политике, когда женщины представляют на мировой арене свою страну.