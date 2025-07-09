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ВС РФ штурмуют шахту "Краснолиманская" на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 июля
00:05 16.07.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 15 июля в разрезе СВО. Русские войска пробили внешний контур обороны города Родинское, а также продолжают развивать наступление на других участках Покровского направления. Редакция Readovka рассмотрела угрозу перспективных поставок ракет "Томагавк" на Украину.

Полураспад обороны



Русские войска дефрагментировали внешний оборонительный контур Родинского. В частности, наши передовые подразделения обошли с юга террикон шахты "Краснолиманская" и зачищают посадки от противника. Помимо этого в скором времени ожидается начало боев за село Красный Лиман. Русские штурмовики уже пробуют зайти и закрепиться в нем. Севернее террикона наши войска вплотную подошли к комплексу административных и технических зданий шахты "Краснолиманская", готовится штурм.

Последний шанс ВСУ не допустить боев за Родинское упущен. Внешняя линия обороны противника прорвана. И такого успеха удалось добиться относительно быстро атакой в центр оборонительной системы ВСУ, даже не прибегая к сложным маневрам. По всей видимости, этому поспособствовало то, что действия наших войск из 51-й гв ОА к северу от Новоторецкого исключили возможность противника сводить силы в район Родинского. Таким образом, даже при наличии подготовленных позиций, у ВСУ попросту не хватило личного состава для реализации плана обороны. Им осталось только цепляться за шахту "Родинская" с ее терриконом, которые расположены непосредственно возле города, неподалеку от кладбища. И это не гарантия удержать фронт, а лишь шанс замедлить ВС РФ.

Севернее Родинского части 51-й армии продолжают штурм Суворово. Однако командование нашей армии решило с ним не усердствовать ввиду того, что линия обороны неприятеля у Родинского была уже продавлена в центре.

Кроме того, ВС РФ добивают оборону ВСУ севернее Новоторецкого в селе Маяк, за противником остались лишь его северные окраины, большая часть сил неприятеля отошла в Панковку и Владимировку. Фронт к северу от городов-сателлитов Покровска и Мирнограда продолжает растягиваться и попутно "пожирать" материальные ресурсы и оперативные резервы неприятеля.

Украинскими силами также практически оставлено Новоэкономическое. Те подразделения, что смогли отступить, занимают резервную линию обороны по техническим зданиям вентиляционных стволов шахты "Капитальная" к востоку от Мирнограда.

На этом шлейф дурных новостей для Покровско-Мирноградского оборонительного района ВСУ не заканчивается. На юго-восточном участке боев наши передовые подразделения ворвались на окраины поселка Первое Мая (Перше Травня). Это означает, что ВС РФ находятся в полушаге от непосредственного прорыва в сам Покровск. Во избежание дальнейшего проникновения русских штурмовиков в город командованию ВСУ придется перебросить туда все доступные под рукой силы. Если целостность фронта будет нарушена, то катастрофа для противника наступит куда раньше, чем придут вести об освобождении Родинского.

Не ждем, а готовимся

Как и предполагалось, вчерашний визит спецпосланника США Кита Келлога в Киев носил не светский, а конкретно деловой характер. Можно даже сказать, что он был "заговорщическим".

"Сегодня в Киеве с Зеленским обсудим историческое соглашение Трампа с НАТО, которое ускорит поставки лучшего американского оружия в Украину. Финансируемое полностью союзниками, оно ускоряет поставки, поддерживает оборону Украины, укрепляет единство НАТО и подчеркивает его приверженность миру через силу", – написал на своей странице в социальной сети "X" американский чиновник.

Обсуждалось не только усиление украинской противовоздушной составляющей. Стоит полагать, что вопрос поставок вооружений в незалежную вышел далеко за рамки систем ПРО Patriot. Приоткрывают завесу тайны переговоров Келлога и Зеленского само заявление первого в "X" и сообщение The Washington post, в котором прямо говорится о том, что планировал и при желании может поставить Трамп на Украину. Речь идет о крылатых ракетах "Томагавк".

В связи с этим стоит обратиться к сегодняшней новости о том, что ФРГ собирается приобрести у США пусковые установки "Тайфун" для запуска "Томагавков".

"Таким образом Германия может значительно повысить собственную обороноспособность, свой потенциал сдерживания, а также возможности всей Европы", – заявил министр обороны Германии Писториус немецким журналистам.

Вместе с этим нельзя пройти мимо сообщения издательства Financial Times, которое привело выдержку одной из телефонных бесед Трампа с Зеленским 4 июля.

"Владимир, можете ли вы ударить по Москве?.. Можете ли вы ударить и по Санкт-Петербургу?" – приводит слова американского президента издательство.

Ответ Зеленского, согласно публикации Financial Times, был положительный, но при условии поставки необходимого оружия. Важно заметить, что общая военная риторика европейских игроков НАТО видится скорее ширмой и обоснованием закупок вооружения у США под свои нужды. Однако на самом деле все может обстоять иначе и Европа изначально приобретает часть оружия для последующей передачи ВСУ. С определенной долей уверенности можно сказать, что это относится и к ракетам "Томагавк", ранее закупленным "Бундесмарине" (ВМС ФРГ), и к ныне объявленным поставкам пусковых к ним для наземного старта.

Однако сегодня Белый дом официально опроверг информацию Financial Times, заявив, что президент США не говорил слов, которые приписывает ему издание. Но, несмотря на это, вопрос перспективных поставок не является фантастикой. Какие-либо официальные заявления главных лиц в условиях наивысшей степени геополитической напряженности нужно оценивать критически. Штаты как таковые были и есть главный геополитический соперник России. Нельзя также сбрасывать со счетов и тот факт, что США нашли покупателя, готового оплачивать действия Киева американским оружием. Трампу, как бизнесмену, главное быть в плюсе от текущего геополитического формата, а счета уже взяла на себя Европа. Таким образом, вопрос поставок "Томагавков" и пусковых на Украину можно считать, как минимум, весьма вероятным, да и сам Трамп не скрывал, что думает об этом.

Вчера, 14 июля, главным событием дня стал переход ВС РФ в наступление на Сумскую область из пгт Теткино Курской области.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1752613500


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