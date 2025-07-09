ВС РФ штурмуют шахту "Краснолиманская" на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 июля

00:05 16.07.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 15 июля в разрезе СВО. Русские войска пробили внешний контур обороны города Родинское, а также продолжают развивать наступление на других участках Покровского направления. Редакция Readovka рассмотрела угрозу перспективных поставок ракет "Томагавк" на Украину.



Полураспад обороны



