"Мирная сделка" Вашингтона: США мечтают арендовать на 100 лет 32 км Зангезурского коридора

12:15 16.07.2025

Ереван не поддержал "мирную" сделку Вашингтона

Соединенные Штаты готовы арендовать 32 километра Зангезурского коридора



Игорь Селезнев

15.07.2025



Посол США в Турции Том Баррак заявил, что Вашингтон готов арендовать 32 км так называемого Зангезурского коридора, чтобы устранить преграды на пути к подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Однако предложение пока не нашло поддержку в регионе. Азербайджан проигнорировал идею, а армянские власти вовсе называли предложение США неприемлемым.



"Они спорят из-за 32 км дороги, но это не пустяк. Это тянется уже 10 лет – 32 км дороги… И вот что происходит: Америка вмешивается и говорит: "Хорошо, мы заберем это себе. Дайте нам 32 км дороги в аренду на 100 лет, и вы все сможете ею пользоваться", – заявил Баррак журналистам на брифинге в Нью-Йорке. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил, что Армения и Азербайджан очень близки к заключению мирного договора.



"Мы решили еще один вопрос, я имею в виду Армению и Азербайджан. Видимо, он (вопрос) близок к завершению. К успешному завершению", – сказал хозяин Белого дома.



Напомним, в марте Ереван и Баку подтвердили, что смогли согласовать друг с другом текст мирного договора. Правительство Никола Пашиняна готово подписать документ как можно скорее, а их коллеги требуют сначала распустить Минскую группу ОБСЕ и переписать Конституцию Армении, которая, по их мнению, угрожает территориальной целостности Азербайджана.



С 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев периодически упоминает о Зангезурском коридоре и возвращении в Армению нескольких сотен тысяч азербайджанских беженцев, изгнанных в конце 1980-х. Но эти требования как будто не являются обязательными условиями для заключения мира. При этом у Пашиняна тоже есть проект "Перекресток мира", не ограничивающийся одной дорогой, а предполагающий разблокирование вообще всех транспортных коммуникаций в регионе и создание максимально благоприятных условий для взаимной торговли и транзита товаров. Прежде всего это поможет Еревану вырваться из частичной экономической блокады, в которой он находится с начала 1990-х.



В то же время в разблокировании дороги через Сюникскую область крайне заинтересована Турция, которая не скрывает, что этот маршрут нужен ей для усиления экономического влияния не только на Южный Кавказ, но и на Центральную Азию. "Мы рассматриваем эту линию как часть не только геополитической, но и геоэкономической революции… После открытия коридора турецкие товары будут быстрее пересекать Каспийское море и достигать Центральной Азии и Китая, а товары, следующие из Европы в Китай, начнут проходить через Турцию", – заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в начале июля.



И хотя Азербайджан настаивает, что экономическая блокада Армении должна сохраняться вплоть до подписания мирного договора, Анкара, кажется, не очень строго следует этому требованию. В частности, в конце июня Алиев и Пашинян один за другим встретились с Эрдоганом, а в начале июля провели друг с другом пятичасовые переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах. Как сообщают азербайджанские СМИ, стороны обсуждали в том числе открытие дороги через Сюникскую область.



Как бы там ни было, власти Азербайджана не стали комментировать заявления заокеанских партнеров, а правительство Армении выступило против инициативы США. В частности, пресс-секретарь премьер-министра республики Назели Багдасарян назвала предложение об аренде неприемлемым.



"Мы неоднократно заявляли, что Армения обсуждает вопрос разблокирования региональной инфраструктуры исключительно в контексте своего суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции республики. Мы не можем обсуждать какую-либо иную логику. Что касается аренды земель, то, согласно законодательству Армении, такой институт существует только для земель сельскохозяйственного значения, на которых осуществляется сельскохозяйственная деятельность. Следовательно, упомянутый послом США вариант невозможен", – подчеркнула Багдасарян.



Между тем ранее западные СМИ сообщали о том, что у властей США появилась идея не арендовать дорогу, а передать ее под контроль частной американской компании, которая будет присматривать за провозимыми по ней грузами. Причем до Вашингтона об этом задумались в Евросоюзе и Турции, но именно американцы могут выступать в качестве наиболее нейтральной стороны, способной при этом дать участникам конфликта гарантии безопасности.



Несмотря на заявление Багдасарян, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин полагает, что сделка все-таки состоится. По его мнению, за словами американского посла "стоит согласие руководства сегодняшней Армении и Азербайджана на такой вариант".



"Думаю, что это вполне реальная перспектива. И даже думаю, что все последние обострения в российско-армянских и еще в российско-азербайджанских отношениях как раз связаны с тем, что со стороны Азербайджана, со стороны Армении искусственно нагнеталась напряженность для того, чтобы не спрашивать Москву по поводу Зангезурского коридора", – сказал депутат.



Также Затулин напомнил, что первоначально речь шла о том, чтобы маршрут контролировали представители России, но сейчас такой вариант не рассматривают ни в Баку, ни в Ереване. "Им как раз важно, чтобы новые хозяева региона пришли и осуществляли этот контроль. Поэтому сознательно создается ситуация, при которой в силу охлаждения отношений не с руки спрашивать Россию по этому поводу, а с руки договариваться о ней с американцами. Я думаю, что посол США в Турции в самом деле сказал то, о чем договариваются", – заключил он.



Политолог Микаэл Золян тоже считает, что все идет к сделке, а резкую реакцию официального Еревана связывает с формулировками, которые использовал посол США. "Из-за слов об аренде возникла неразбериха. Для Армении принципиально важно, чтобы дорога осталась армянской. В целом США хотят выйти на компромиссный вариант, в рамках которого контроль за дорогой будет осуществлять третья сторона. Кажется, это будет приемлемо для Армении и Азербайджана. Правда, сторонам предстоит пройти еще долгий путь, согласовывая конкретные детали", – пояснил Золян.



По его словам, в результате сделки Ереван надеется получить мир и стабильность, урегулирование отношений с Турцией и плату за транзит товаров по своей территории. Что касается Азербайджана, то подписания мирного договора можно ждать еще очень долго. В частности, в нынешних условиях армянские власти не смогут переписать Конституцию.