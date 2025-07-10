Генсек НАТО пригрозил за бизнес с Россией - "это серьезно ударит по Бразилии, Индии и Китаю"

12:28 16.07.2025

- Каковы полномочия генерального секретаря НАТО?

- Генеральный секретарь является высшим международным гражданским служащим НАТО и выполняет три основные функции: председатель всех основных комитетов, отвечает за руководство обсуждениями, содействует процессу принятия решений и обеспечивает их выполнение.



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Генсек НАТО пригрозил трем странам за бизнес с Россией



Tекст: Ирма Каплан



Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил в среду, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут серьезно пострадать от вторичных санкций, если продолжат вести бизнес с Россией.



Рютте сделал это заявление на встрече с сенаторами Конгресса США на следующий день после того, как президент Дональд Трамп объявил о новых поставках оружия Украине и пригрозил "жесткими" вторичными пошлинами в размере 100% для покупателей российской экспортной продукции, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение.



"Я призываю эти три страны, особенно если вы живете в Пекине, Дели или являетесь президентом Бразилии, обратить на это внимание, потому что это может ударить ваc очень сильно. Поэтому, пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что ему нужно серьезно отнестись к мирным переговорам, иначе это серьезно ударит по Бразилии, Индии и Китаю", – цитирует Рютте агентство Reuters.



Сенатор США от Республиканской партии Том Тиллис похвалил Трампа за объявление о таких шагах, но заявил, что 50-дневная задержка его "беспокоит".



Он выразил обеспокоенность тем, что Россия попытается использовать 50 дней для победы или для того, чтобы занять более выгодную позицию на переговорах о мирном соглашении".



"Поэтому нам следует взглянуть на нынешнее состояние Украины и сказать: что бы вы ни делали в течение следующих 50 дней, любые ваши достижения исключены из списка", – добавил он.



Рютте отметил, что Европа найдет средства, чтобы обеспечить Украине наилучшую из возможных позиций на переговорах. В соответствии с соглашением, США теперь будут "массированно" поставлять Украине оружие, "не только ПВО, но и ракеты, и боеприпасы, за которые платят европейцы".



На вопрос, обсуждается ли поставка ракет большой дальности для Украины, Рютте ответил: "Это как оборонительное, так и наступательное оружие. То есть, есть все виды оружия, но вчера мы не обсуждали это подробно с президентом".



Над этим сейчас работают Пентагон и верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе совместно с украинцами, ответил он.



Напомним, Трамп заявил о намерении ввести "очень жесткие пошлины" против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.



Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.