 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 16.07.2025
14:51  Угрозы Трампа в адрес БРИКС – стремление доллара выстоять против интеграции, - Виктор Малышев
13:36  Иранский прорыв израильской ПВО: КСИР понял, "как, когда и чем стрелять"
12:28  Генсек НАТО пригрозил за бизнес с Россией - "это серьезно ударит по Бразилии, Индии и Китаю"
12:15  "Мирная сделка" Вашингтона: США мечтают арендовать на 100 лет 32 км Зангезурского коридора
00:05  ВС РФ штурмуют шахту "Краснолиманская" на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 июля
Вторник, 15.07.2025
22:43  Сталин и Трумэн: атомная бомба и политика. Кто кого опередил при капитуляции Японии? - Анатолий Кошкин
21:46  Президента Туркмении предложили сделать султаном, - Виктория Панфилова
19:21  Центральная Азия становится ключевым регионом в Евразии
17:07  Как правильно сравнивать Россию и Запад, - Дмитрий Орехов
16:38  Коммерсантъ: Казахстан начал возводить ТЭЦ без участия России
14:15  50 лет назад состоялся полет "Союз – Аполлон"
13:57  Конкуренция транспортных коридоров обостряет ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке, - Дмитрий Минин
13:48  Кремль: Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным
02:40  Своим шоу в Белом доме Трамп пытался убить сразу нескольких зайцев, - Малек Дудаков
00:05  ВС РФ перешли границу Сумской области на еще одном участке – итоговая сводка Readovka за 14 июля
Понедельник, 14.07.2025
19:00  Президент Узбекистан в рамках новой модели управления утвердил перестановки в рядах администрации и советников
18:44  EADaily: Варшава готовит в Казахстане медиабазу по разжиганию межнациональной розни
18:13  Россия и Иран проводят военно-морские учения в Каспийском море
11:55  Российские военнослужащие прибыли в Узбекистан для участия в учении "Хамкорлик-2025"
11:51  Мегапроекты Казахстана: амбиции и реалии, - Сергей Смирнов
11:48  Кыргызстан. Новым мэром города Балыкчы назначен Баатырбек Жантаев
02:55  Радикальный ислам мигрантов vs традиционный ислам коренных мусульман России
01:40  Turkmen Serdar: Евросоюз учит Центральную Азию борьбе с терроризмом
01:23  Англосаксы и германский нацизм. Части V, VI и VII, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ растягивают оборону врага до предела – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 13.07.2025
21:39  Афганистан становится для Казахстана одним их важнейших партнеров, - Виктория Панфилова
19:42  Пакистан намерен привлечь узбекских партнеров к поиску нефтегазовых месторождений
14:02  Путин: в основе противоречий России и Запада лежит геополитика, а не идеология СССР
12:13  Премьер Казахстана: Внедрение "Цифрового тенге" ("окрашенных денег") должно быть осуществлено качественно и полномасштабно
00:55  Кыргызстан. Мэр Балыкчи предложил создать парк в память о заслугах Петра Семенова-Тянь-Шанского
00:12  Акимат Алматы обновил список ЖК нерекомендуемых для покупки недвижимости
Суббота, 12.07.2025
23:31  Транзитные маршруты в обход РФ: страны Кавказа ищут выгоду, но есть ли она? - Егор Лисовенко
21:20  Известия: Украина объявила "шпионскую войну" Китаю
19:22  12 июля - Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Репортажа из аэропорта Ташкента
17:23  Россия уважает и понимает причины, по которым КНДР развивает ядерную программу, - Сергей Лавров
15:47  Рогунская ГЭС и излишняя обеспокоенность экологов, - Камолидин Сирожидинов
13:27  В горах нашли дракона, которого никто не ждал
11:26  Хлеборобы Туркменистана закончили уборку зерновых и сдали государству почти 1,5 млн тонн пшеницы
00:05  ВС РФ начинают наступление на населенные пункты севернее Мирнограда - итоговая сводка Readovka к исходу 11 июля
Пятница, 11.07.2025
23:15  Высокая рождаемость как вызов. Население Таджикистана продолжает расти...
20:57  Главный кадровик в администрации президента США оказался уроженцем Узбекистана
18:39  Казахстан и Афганистан подписали меморандум о создании Трансафганской железной дороги
17:58  Таджикской долине Алмоси присвоен статус сельскохозяйственного наследия мирового значения
16:41  НГ: В Монголии Япония сыграла картой императора
12:37  В Узбекистане отменяется закон о прописке в Ташкенте: вводится единый порядок регистрации
10:34  Зам. Генпрокурора Туркменистана стал Мухамметмырат Сапаргулыев
01:33  Почему в списках Forbes нет "замечательных" фамилий, - Андрей Школьников
00:57  О маршрутах наркотранзита через страны Центральной Азии, - Владимир Прохватилов
00:05  ВС РФ начали битву за контроль над излучиной Волчьей на юге Донбасса – итоговая сводка Readovka за 10 июля
Четверг, 10.07.2025
23:43  Кыргызстан. У налоговика Абдувапова нашли $55 млн. - он станет самым бедным человеком, - глава ГКНБ Ташиев
18:35  Туризм, агропром, энергетика: Узбекистан и Восточный Казахстан развивают сотрудничество
17:52  Война с фейками: В Россию завезут миллион мигрантов из Индии
11:01  Казахстан. Национальный вопрос, история и независимость, - Данияр Ашимбаев
10:32  Тот самый Олень: Алиев продал "стратегическое партнерство" с Россией как помидоры на базаре
10:31  Рейтинги узбекистанского АКБ "Узпромстройбанк" подтверждены; прогноз – "Стабильный"
03:42  Киргизия поможет Таджикистану выйти на рынок ЕАЭС, - Виктория Панфилова
02:47  Ускоренное расширение ареала коридора "Север – Юг", - Дмитрий Нефедов
01:41  НГ: МИ-6 берет под контроль молдавские выборы
00:53  Как русский путешественник Петр Семенов-Тян-Шанский повлиял на судьбу Киргизии, - Дмитрий Губин
00:45  Признание Россией Эмирата Афганистан может ударить по "яростным муллам"
00:05  Русские войска освободили село Каменское на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 9 июля
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Генсек НАТО пригрозил за бизнес с Россией - "это серьезно ударит по Бразилии, Индии и Китаю"
12:28 16.07.2025

- Каковы полномочия генерального секретаря НАТО?
- Генеральный секретарь является высшим международным гражданским служащим НАТО и выполняет три основные функции: председатель всех основных комитетов, отвечает за руководство обсуждениями, содействует процессу принятия решений и обеспечивает их выполнение.

***

Генсек НАТО пригрозил трем странам за бизнес с Россией

Tекст: Ирма Каплан

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил в среду, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут серьезно пострадать от вторичных санкций, если продолжат вести бизнес с Россией.

Рютте сделал это заявление на встрече с сенаторами Конгресса США на следующий день после того, как президент Дональд Трамп объявил о новых поставках оружия Украине и пригрозил "жесткими" вторичными пошлинами в размере 100% для покупателей российской экспортной продукции, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение.

"Я призываю эти три страны, особенно если вы живете в Пекине, Дели или являетесь президентом Бразилии, обратить на это внимание, потому что это может ударить ваc очень сильно. Поэтому, пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что ему нужно серьезно отнестись к мирным переговорам, иначе это серьезно ударит по Бразилии, Индии и Китаю", – цитирует Рютте агентство Reuters.

Сенатор США от Республиканской партии Том Тиллис похвалил Трампа за объявление о таких шагах, но заявил, что 50-дневная задержка его "беспокоит".

Он выразил обеспокоенность тем, что Россия попытается использовать 50 дней для победы или для того, чтобы занять более выгодную позицию на переговорах о мирном соглашении".

"Поэтому нам следует взглянуть на нынешнее состояние Украины и сказать: что бы вы ни делали в течение следующих 50 дней, любые ваши достижения исключены из списка", – добавил он.

Рютте отметил, что Европа найдет средства, чтобы обеспечить Украине наилучшую из возможных позиций на переговорах. В соответствии с соглашением, США теперь будут "массированно" поставлять Украине оружие, "не только ПВО, но и ракеты, и боеприпасы, за которые платят европейцы".

На вопрос, обсуждается ли поставка ракет большой дальности для Украины, Рютте ответил: "Это как оборонительное, так и наступательное оружие. То есть, есть все виды оружия, но вчера мы не обсуждали это подробно с президентом".

Над этим сейчас работают Пентагон и верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе совместно с украинцами, ответил он.

Напомним, Трамп заявил о намерении ввести "очень жесткие пошлины" против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1752658080


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Исполнение поручений Президента по развитию экономики: Правительство за полугодие обеспечило рост ВВП в 6,2%
- Олжас Бектенов об удвоении ВВП: Задача амбициозная, но достижимая
- Кадровые перестановки
- Глава МИД Казахстана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС
- Потребление табака взрослым населением в Республике Казахстан в 2025 году
- О противодействии терроризму
- В Усть-Каменогорске раскрыта схема хищений и легализации руководством аэропорта
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов провел встречу с главой Phygital International Рене Фазелем
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  