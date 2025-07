Иранский прорыв израильской ПВО: КСИР понял, "как, когда и чем стрелять"

13:36 16.07.2025 Ирану удалось улучшить свои ударные показатели и преодолеть израильскую противовоздушную оборону во время недавней 12-дневной войны, скорректировав тактику запуска ракет и определив слабые места противника "методом проб и ошибок", сообщает сегодня, 16 июля, газета The Wall Street Journal (WSJ).



Американское издание приводит оценки военных аналитиков. Согласно им, Тегеран начал запускать современные ракеты большей дальности из "более широкого спектра точек в глубине Ирана". Военным Исламской Республики удалось точнее рассчитать время атак и распределить цели по всему Израилю, несмотря на то, что большинство запущенных в ходе почти двухнедельного вооруженного конфликта иранских ракет и беспилотников были перехвачены.



"По мере продолжения войны Иран запускал меньше ракет, но показатель эффективности рос", - отмечается в публикации, основанной на данных аналитических центров в Израиле и США.



За первые шесть дней войны лишь 8% иранских ракет сумели преодолеть глубоко эшелонированную израильскую ПВО. Однако ко второй половине конфликта этот показатель удвоился и достиг 16%, по данным Еврейского института национальной безопасности Америки (JINSA, штаб-квартира в Вашингтоне).



Мора Дейч, сотрудница Института исследований национальной безопасности (INSS) Тель-Авивского университета, пояснила, что эти данные не включают неудачные запуски и перехваты за пределами воздушного пространства Израиля, а также единичные случаи, когда израильтяне намеренно допустили падение ракет на открытой местности.



Анализ JINSA показал, что самый успешный удар Ирана был нанесен 22 июня - в день американской бомбардировки трех ядерных объектов ИРИ, включая подземный комбинат по обогащению урана в Фордо (провинция Кум, расположен примерно в 150 км к югу от Тегерана) и за двое суток до достижения договоренности о прекращении огня. Тогда десять из 27-и запущенных ракет поразили цели в Израиле.



"Данные свидетельствуют о том, что Иран успешно адаптировался к тому, как, когда и чем стрелять", - заявил Ари Чикурел, заместитель директора JINSA по внешней политике.



WSJ обращает внимание, что израильские средства противовоздушной и противоракетной обороны, включая ее тактическое звено в виде перехватчиков Iron Dome ("Железный купол"), разработанных совместно с США, являются одними из самых передовых в мире. Но даже самые лучшие системы ПВО/ПРО не являются непроницаемыми.



"Любая противоракетная система, даже такая плотная, как израильская, рано или поздно даст сбой", - констатирует Рафаэль Коэн, старший эксперт американской аналитической корпорации RAND*.



Наглядным свидетельством падения показателей эффективности ПВО еврейского государства по мере приспособления Ирана к новой тактике ракетных ударов путем "метода проб и ошибок" является следующая боевая статистика: если в первые дни конфликта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рапортовала об успешности перехвата на уровне 90 и даже 95%, то после установления перемирия была вынуждена снизить эту высокую планку до 84−86%.



Успешное нацеливание Израиля на иранские ракетные установки в первые часы боевой миссии ЦАХАЛа не позволило Ирану в полную силу продемонстрировать собственный ударный потенциал. Однако его наиболее передовая часть в целом осталась не затронутой в результате рейдов израильской авиации, которая все 12 дней войны пользовалась фактически полным превосходством в иранском небе.



Фотографии обломков иранских ракет в открытом доступе свидетельствуют о том, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР), главный оператор ракетного арсенала шиитской державы, применил свою гиперзвуковую ракету Fattah-1 как минимум в двух успешных ударах по Израилю. Этот носитель резко снижается из-за пределов атмосферы со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука, и несет боеголовку, разделяющуюся в полете, что крайне затрудняет ее перехват. Только самые современные израильские системы ПВО, такие как David’s Sling ("Праща Давида", средней дальности) и Arrow 3 ("Стрела-3", большой дальности), способны корректировать траекторию цели в воздухе для отслеживания таких "продвинутых" воздушных угроз.



Иран под концовку войны изменил тактику ударов: от мощных ночных залпов из тридцати и более ракет к более ограниченным в количественном отношении дневным пускам с самых разных стартовых площадок. КСИР изменил и схему запусков, нацелился на удаленные мегаполисы в Израиле (особенно на Хайфу) и увеличил интервалы между атаками. И подобные изменения принесли свои плоды, став одним из решающих обстоятельств для сравнительно быстрого согласия израильтян на прекращение огня, хотя в самом начале противостояния военно-политическое руководство еврейского государства демонстрировало готовность вести затяжную войну по принципу "столько, сколько потребуется".



Западные аналитики отмечают, что по мере продолжения конфликта, примерно на 6−7 день обмена ударами (19-20 июня), Израиль столкнулся с существенным сокращением числа доступных перехватчиков и высокими эксплуатационными расходами. Это сразу сказалось на коэффициенте перехвата и вынудило ЦАХАЛ отдавать приоритет поражения только наиболее опасных иранских ракет.



На прошлой неделе неназванный израильский военный представитель подтвердил, что в прошлом месяце иранские авиаудары затронули некоторые военные объекты страны. Это стало первым публичным признанием того, что такие объекты подверглись ударам. Чиновник, общавшийся с Reuters на условиях анонимности "в соответствии с правилами проведения военных брифингов", сообщил, что ударам подверглось "очень мало" объектов ЦАХАЛ, и они продолжают функционировать.



Собеседник британского информагентства, впрочем, отказался предоставить дополнительные подробности, в том числе сообщить, какие именно объекты пострадали или насколько серьезным был ущерб военной инфраструктуре Израиля.



Признаниям израильтян предшествовала публикация британской газеты The Telegraph, согласно которой во время войны пять баз ЦАХАЛа подверглись ударам в общей сложности шести иранских баллистических ракет. Это сообщение было основано на данных радаров, полученных из Университета штата Орегон, который отслеживает ущерб от бомбардировок в зонах боевых действий с помощью спутников.



Военная цензура Израиля обычно запрещает публикацию точных мест падения ракет, особенно тех, которые поразили чувствительные объекты, из-за опасений, что это поможет "врагам Израиля точнее определить цели", напомнила 8 июля газета The Times of Israel.



Во время войны Иран выпустил по Израилю более 600 баллистических ракет и около 1100 беспилотников в ответ на масштабное нападение Израиля на высшее военное руководство Ирана, ученых-атомщиков, объекты по обогащению урана и программу создания баллистических ракет. Иран запустил 631 ракету, из которых порядка 500 достигли Израиля, согласно анализу данных ЦАХАЛ. Из тех ракет, которым это удалось, 243 упали на открытые местности, "не требуя ответа ПВО". В общей сложности 36 ракет попали в населенные пункты, а 221 ракета была перехвачена. Это составляет 84% "противовоздушного успеха", утверждали в Армии обороны Израиля.



Всего, помимо носителей, поразивших военные базы на территории Израиля, было зафиксировано 36 попаданий иранских ракет и один удар беспилотника по населенным пунктам страны. В результате этих атак, по данным органов здравоохранения Израиля, погибли 28 человек и более 3000 получили ранения. Были повреждены 2305 домов в 240 зданиях, два университета и больница. Более 13 000 израильтян оказались вынуждены покинуть свои дома.



Иранские власти заявили, что жертвами израильских атак, целью которых также были объекты в Тегеране, густонаселенной столице страны, стали более 1000 жителей ИРИ. В Иране погибли как военные командиры, так и гражданские лица.



В Израиле, как указывают тамошние власти, 27 из 28-и погибших были мирными жителями, а один из них был военнослужащим, находившимся дома с семьей, не при исполнении служебных обязанностей.



Серьезная мотивация побыстрее закончить войну была и у иранцев. Несмотря на их очевидные успехи в преодолении израильской ПВО/ПРО ближе к концу противостояния, запас военной прочности ИРИ не был рассчитан на ведение затяжного конфликта высокой интенсивности.



По оценкам экспертов Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI, штаб-квартира в Лондоне), до 13 июня, начала 12-дневной войны, у Ирана было менее 2000 ракет, которые могли достичь территории Израиля, и гораздо меньше пусковых установок. Поскольку ВВС Израиля контролировали небо над Ираном, включая ее столицу, они могли обнаруживать и поражать эти пусковые установки (ПУ) с возрастающей эффективностью. По данным израильской стороны, довоенное число ПУ в распоряжении иранцев составляло примерно 400, по завершении 12-дневной войны их осталось менее 200. Иран понимал, что ему нужно закончить войну с "сохраненным лицом", прежде чем он исчерпает свой ракетный арсенал и потеряет практически единственный ресурс в прямой военной конфронтации с американо-израильским тандемом.



По широко представленному в экспертном сообществе мнению, ни Израиль, зачинщик войны, ни тем более Иран не остались полностью удовлетворены ее итогами. Этот фактор представляется решающим в прогнозах о втягивании сторон в новый обмен ударами в будущем. Причем в весьма недалеком, учитывая отсутствие каких-либо подвижек в тупиковой ситуации, сложившейся вокруг возвращения вопроса "урегулирования" ядерной программы Ирана с военных рельсов на дипломатический трек.



*Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ



Вячеслав Михайлов Источник - EADaily

