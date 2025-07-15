Угрозы Трампа в адрес БРИКС – стремление доллара выстоять против интеграции, - Виктор Малышев

14:51 16.07.2025

Угрозы Трампа в адрес БРИКС – стремление доллара выстоять против интеграции

15.07.2025 | Виктор МАЛЫШЕВ



Не дожидаясь официальных итогов бразильского саммита БРИКС (6-7 июля), американский президент Дональд Трамп разразился целой серией жестких бескомпромиссных тирад в адрес объединения, осмелившегося выступить против всесилия доллара. Отметив, что нет ничего лучшего, кроме как минимум 10-процентных пошлин, для тех, кто не хочет торговать в долларах, Трамп как бы "поставил на вид" практически всем, кто хочет иметь дело с БРИКС.



Но со всеми этими странами Америке при всех раскладах торговать придется и вовсе не обязательно в долларах. С Китаем давно приходится рассчитываться и юанями, и товарами, и услугами. Хотя и Китаю тоже грозили беспрецедентными пошлинами, так что и с остальными придется искать точки соприкосновения. Тем не менее, как заявил Трамп, "любая страна, которая поддерживает антиамериканскую политику БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в 10 процентов. Исключений в этой политике не будет".



Ранее мы уже писали, как председатель комитета по финансовым рынкам российской Госдумы Анатолий Аксаков неоднократно затрагивал вопросы влияния доллара и возможностей объединения валютных систем в рамках ЕАЭС и БРИКС. На другой стороне океана критического отношения не столько собственно к доллару, сколько к его присутствию везде, где нужно и можно и где нельзя, не скрывает экономист и политик, бывший конгрессмен Рон Пол.



По мнению этих опытных финансистов-практиков, агрессивная экономическая политика США скорее не повышает, а ослабляет доверие к доллару, что предвещает его крах как общепринятого средства платежа и даже уход с мировой сцены. Но этим общее в позициях россиянина и американца ограничивается, а дальше начинаются различия в видении перспектив бездолларового мира.



Перейдем к конкретике, начиная с позиции нашего соотечественника, одного из немногих, кто работает в Государственной Думе еще с третьего созыва 1999 года. В рамках ЕАЭС и объединения БРИКС А. Аксаков прежде всего предлагает переход к использованию национальных денежных единиц вместо доллара, что в принципе уже происходит, хотя процесс ограничивается строго границами самого экономического объединения. Поэтому, напомним, рассматриваются возможности формирования – для начала в рамках ЕАЭС – общей валюты, привязанной к золоту, как альтернативы привычной системе, фактически долларовой.



В дополнение к этому уделяется особое внимание развитию цифровых денег, выпускаемых центральными банками, и формированию современной системы расчетов, независимых от доллара, что должно ускорить международные платежи, а также существенно снизить их стоимость. При этом неизбежным следствием станет снижение зависимости и даже полная независимость от долларовых транзакций и последствий санкций. Также эксперты предлагают законодательные поправки, которые стимулируют применение валют стран ЕАЭС и БРИКС в капитале банковских учреждений и других предприятий, что позволит минимизировать риски, связанные с колебаниями курсов валют, и укрепить положение рубля.



Для начала предусматривается 100-процентный переход к использованию национальных денег во взаимных платежах. В целом это уже в значительной степени достигнуто. Если в 2019 году приблизительно треть всех транзакций между странами ЕАЭС осуществлялась в долларах США, то теперь доля доллара сократилась примерно до 10%, и даже вместе с евро он составляет в расчетах не более пятой части.



И все же пусть такая доля, но сохраняется. Это связано с тем, что невозможно обойтись без валютных расчетов в тех случаях, когда используются комплектующие или разного рода услуги, оплачиваемые в долларах и евро. И уйти от такой практики в настоящее время невозможно просто в силу отсутствия альтернативы. Ведь даже Китай не может похвастаться 100-процентной независимостью от доллара и долларовых инструментов.



В ЕАЭС уже рассматривается возможность ввести общую цифровую расчетную единицу для союза. Это должно снизить риски, связанные с колебаниями курсов валют, и укрепить экономику стран ЕАЭС. Ведется также работа над исключением доллара из процесса распределения таможенных платежей. Беларусь и Россия уже объявили о намерении перейти на расчеты в своих национальных валютах и в этой сфере.



Отдельный разговор о разработке единой системы безналичных расчетов и создании общей инфраструктуры для проведения платежей. В частности, рассматривается внедрение в странах ЕАЭС унифицированной платформы для операций с использованием национальных платежных инструментов и, возможно, создания специального расчетного инструмента ЕАЭС. Вот тут как раз на помощь могут прийти криптовалюты, которые могут в текущих условиях кибератак из недружественных стран обеспечить повышенный уровень безопасности и сохранности информации в сравнении с обычными платежами. Цифровая же форма денег позволяет существенно сократить затраты на осуществление денежных переводов и увеличить скорость трансграничных расчетов по сравнению с существующими системами.



С учетом этих факторов упоминавшийся Рон Пол обоснованно полагает, что действия Федеральной резервной системы приводят к девальвации национальной валюты посредством постоянной эмиссии денежных средств (печатный станок или просто компьютерный выпуск миллиардов долларов в сети), что увеличивает задолженность населения и уменьшает реальные доходы держателей долларов. Еще с начала 1980-х годов он высказывает опасения относительно возможности возникновения гиперинфляции и долгосрочного снижения покупательной способности доллара.



Вдобавок позиция доллара как основной мировой валюты подвергается угрозе со стороны, например, БРИКС, которое стремится к проведению международных расчетов в своих национальных валютах, цифровых или в золоте. Это способно спровоцировать серьезный финансовый коллапс в Соединенных Штатах, тогда и драгоценные металлы – как показывает история мировой экономики-торговли – могут существовать в качестве расчетных единиц



Многие эксперты активно поддерживают идею возвращения к системе, где валюта напрямую привязана к золоту, подчеркивая его историческую роль как стабильного способа сохранения капитала и защищенности от действий Федеральной резервной системы, ибо золото-драгметаллы девальвации не подлежат.



Соответственно, действия, предпринимаемые БРИКС, способны привести к закату эпохи доминирования доллара и кардинально изменить структуру мировой экономики. Именно эта тенденция в наибольшей степени озадачивает Федеральную резервную систему и связанные с ней транснациональные финансовые группы. Отсюда и угрозы Трампа ввести повышенные, а затем и, возможно, сверхвысокие пошлины на товары из стран БРИКС.