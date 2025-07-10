"Помощь" родственников в краже невесты в Казахстане теперь станет групповым преступлением

18:05 16.07.2025

Токаев подписал ряд законов, в том числе о краже невест, сталкинге, платежных системах



АЛМАТЫ, 16 июл - Sputnik. Теперь за помощь в "похищении невесты" можно получить до семи лет лишения свободы. Эта норма содержится в подписанных Токаевым поправках в уголовное законодательство.



В числе прочего в Уголовный кодекс введена новая статья "Принуждение к браку". Действия родственников, удерживающих "невесту", рассматриваются как "преступление, совершенное группой лиц". За это предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 7 лет или лишения свободы на тот же срок.



Как сообщалось ранее, сам "жених" также может получить реальный срок заключения.



Наказания за принуждение к вступлению в брак предусматривают:



- 2000 МРП (в 2025 году – 7 864 000 тенге) или исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до 2 лет или лишение свободы на тот же срок;



- если действие совершено с применением насилия в отношении несовершеннолетнего – 5000 МРП (в 2025 году – 19 660 000 тенге), ограничение свободы на срок от 3 до 7 лет или лишение свободы на тот же срок;



- если действие повлекло смерть потерпевшего – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.