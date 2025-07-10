В Узбекистане пройдет Российская неделя математики, физики и информатики

18:09 16.07.2025

В рамках проекта для учащихся 8 – 11 классов проведут образовательные интенсивы.



ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Российскую неделю математики, физики и информатики для школьников и учителей в Узбекистане планируют провести в октябре. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.



"В октябре 2025 года планируется проведение мероприятия "Российская неделя математики, физики и информатики" для обучающихся и учителей образовательных организаций общего среднего образования Республики Узбекистан", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства.



