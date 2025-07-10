|В Узбекистане пройдет Российская неделя математики, физики и информатики
18:09 16.07.2025
В рамках проекта для учащихся 8 – 11 классов проведут образовательные интенсивы.
ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Российскую неделю математики, физики и информатики для школьников и учителей в Узбекистане планируют провести в октябре. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.
"В октябре 2025 года планируется проведение мероприятия "Российская неделя математики, физики и информатики" для обучающихся и учителей образовательных организаций общего среднего образования Республики Узбекистан", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства.
В рамках проекта для учащихся 8-11 классов проведут образовательные интенсивы. Для учителей подготовили программы повышения квалификации и семинары по обмену опытом в изучении и преподавании точных наук. Кроме того, они обсудят вопросы организации предметных кружков и пройдут обучение по разработке междисциплинарных кейсов.
Организатор мероприятий - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, при организационном участии Пензенского государственного технологического университета.
"Проект "Российская неделя математики, физики и информатики" органично вписывается в программу укрепления отношений не только между Пензой и Ташкентом, но и между нашими странами", - считает и. о. ректора ПензГТУ Дмитрий Пащенко.